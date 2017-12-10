Devletimiz narin ve de naziktir. Bu yüzden Meclis Başkanlığı, çoğu çocuk 34 kişinin yaşamını yitirdiği Roboski katliamının araştırılması için HDP Milletvekili Aycan İrmez tarafından verilen araştırma önergesini içerisinde geçen “katliam” kelimesini “kaba” ve “yaralayıcı” olarak değerlendirerek işleme koymadı.

Çoğu çocuk tam 34 kişi, 28 Aralık 2011’de TSK’ya ait savaş uçaklarının bombalaması sonucu hayatını kaybetti. O zaman ki AK Parti sözcüsü Hüseyin Çelik "Ölenler terörist değil. İçlerinde korucu, gazi çocuğu da var, operasyon kazası. Örtbas edilmeyecektir" dedi. Aradan tam 7 yıl geçti. Bir tek kişi bile yargılanmadı.

Devletimiz ‘Nazik’tir. Bu yüzden 34 evladını kaybeden Roboski ailelerinden özür bile dilemeyi gerekli görmedi. Ölülerin resimleri hala duvarda. Analar her hafta evlatlarının mezarına kapaklanıp ağlıyor.

Aradan tam yedi yıl geçti. Roboski’de aynı yolda iki kişi daha öldürüldü. Devletimiz çok ‘nazik’ olduğundan Roboski’de evler basıldı. Hatta kurşunlandı. İnsanlar gözaltına alındı, tutuklandı…

Devletimiz sadece Roboski’de değil bütün coğrafyamızda çok ‘Narin’ ve ‘Nazik’tir.

Soma’da madenci yakınını tekmeleyen müsteşarı vardır, iş cinayetine ‘kader’ diyen Bakan’ı…

Devletimiz ‘Narin’dir…

Devletimiz ‘Narin’dir… Mesela sokağa çıkma yasakları koyar. Çocuklar okula gidemez, oyun oynayamaz ve hatta ölür ama gömülemez…

Devletimiz ‘Nazik’tir

Bir bakanı görme engelliye “Gözlerin görmediği halde sana iş vermişiz, daha ne yapalım” der. Öteki bakanı yardım isteyen kanser hastası kızın eline sadaka gibi para sıkıştırır.

Devletimiz ‘Narin’dir!

Bir şehrin ortasında bir genç vura vura öldürülür. Devletimiz öldüreni değil önce öleni suçlar. Hatta ailesini coplatır… Devletimiz ‘nazik’tir. Öldürene değil ölenin annesine ceza kesmeye kalkar.

Devletimiz ‘Nazik’tir

Üç kuruş için sokağa çıkan emekçilere tazyiki su sıkar. İşine geri dönmek için bedenini açlığa yatıranları hapse atar.

Devletimiz ‘Narin’dir…

Termik santral için yemyeşil yaylaları talan eder, vadisini savunan halkı ateş altında tutar.

Devletimiz ‘Nazik’tir…

12 yaşında çocuk tecavüze uğrar ama tecavüzcüler bilmem kim olduğu için mahkemeler “çocuğun rızası” olduğuna karar verir. Tecavüzcü elini kolunu sallayarak dolaşır.

Devletimiz ‘Narin’dir.

Şort giydiği için kadın sokakta ya da otobüste şiddete uğrar, saldırganı ‘hassas vatandaş’ olduğu için salıverir.

Devletimiz ‘Nazik’tir…

Kediye işkence yapanı, köpeği zehirleyeni, kuşun yuvasını yıkanı “pişman olmuş” diyerek salıverir.

Devletimiz ‘Narin’dir

“Vatan için” deyip kurşun vereni, kurşun sıkanı, pala elinde dolaşanı, linç etmeye kalkışanı, cenazeye saldıranı görmezden gelir.

Kızlı erkekli evleri taşlayan ‘Muhafazakar hassas vatandaş’ını kollar. Çocukların taciz edildiği Ensar Vakfı’na arka çıkar. Kadına şiddete göz yumar. Müftü nikahını yasalaştırır. Çocuk yaşta evliliklerin önünü açar. Milyon dolarlık soygun yapanları, rüşvet verenleri el üstünde tutar. “Şerefli iş adamı” ilan eder.

Devletimiz ‘Narin’dir…

Başlığı okuyunca şaşırdınız biliyorum. Bazılarınıza bir gülme geldi. Kadın çıldırdı galiba falan diye düşünenleriniz de olmuştur. Devletimiz ‘Nazik’tir… Bizi yavaş yavaş delirtir…