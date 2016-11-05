Biz bu dünyada naif kaldık

Kundaktaki bebeden yetmişindeki dedeye kadar herkes için özgürlük ve barış istedik.

Eşitliği herkes için, adaleti herkes için…

Alnı secdeye değenle, kiliseye gideni birbirinden ayırmadık.

Biz bu dünyada naif kaldık…

Evlatlarının kemiklerini soran anaların yerlerde sürüklenmesini,

Barış isteyen insanların paramparça edilmesini yüreğimiz kaldırmadı.

El kadar çocukların cesedinin buzdolabımda bekletilmesine,

Sokaklarda ölülerin bekletilmesine karşı durduk.

Biz bu dünyada naif kaldık…

Bodruma sığınan insanların diri diri yakılmasına,

Göçük altında kalan, barajda boğulan, inşaatta düşen işçilerin suçlu sayılmasına,

Parası ve arkası olanın iyi bir eğitim ve iş sahibi olmasına,

Üç kuruşluk kar için ağaçların kesilmesine,

Hayvan katliamına, doğa kıyımına isyan ettik…

Çorum, Sivas, Maraş, Soma...

Coğrafyayı ölümlerden kıyımlardan öğrendik ama kıyım yapmayı düşünmedik.

Yandık ama yakmayı düşünmedik.

Biz bu dünyada naif kaldık…

17'sinde darağacında asıldık, 12’sinde 13 kurşunla vurulduk ama çocukları canımızdan aziz saydık.

Hiç kimsenin çocuğu ölsün istemedik.

Bütün çocuklar gülsün diye yaşadık…

Biz bu dünyada naif kaldık…

Ezildik ama ezmeyi düşünmedik.

Kırıldık ama kırmadık.

Haksızlığa uğradık ama haksızlık etmeyi düşünmedik.

Adaleti sadece kendimiz için değil herkes için istedik.

Hakkımız yendi ama kimsenin hakkını yemedik.

Çıkar hesaplarının, insan satmaların, hesapların, arkadan vurmaların insanları olmadık.

Ayak oyunları, bel altı vuruşları yapmadık

Para için güç veya ihtişam için biat etmedik, dalkavuk olmadık

Kalemimizi onurumuz saydık, satmadık.

Yoksul kaldık belki ama yoksun olmadık

Malı canın yongası yapmadık.

İnsan biriktirdik insan harcamadık...

Biz bu dünyada naif kaldık…

Kimseyi giydiği kıyafet, inandığı peygamber, konuştuğu dil ettiği, dua yüzünden kınamadık

Pervasızlığı, çalıp çırpmayı erdem saymadık.

Yorulduk, hırpalandık ama şikayet etmedik.

Mağdur edebiyatı yapmadık, hak aradık, hesap sorduk…

Zorbalıkla övünmedik, kötülükten medet ummadık.

Zulmü övmedik, hiçbir duayı, hiçbir inancı kirletmedik.

Horlandık, öteki sayıldık ama ötekileştirmedik.

Biz bu dünyada naif kaldık…

Yenildik, yorulduk, azaldık belki ama vazgeçmedik.

Yüzümüzden gülüşümüz, yüreğimizden umudumuz eksik olmadı…

Kalbimizi karartmadık, vicdanımızı kapatmadık…

Biz bu dünyada naif kaldık…

Öleceğiz, hapse atılacağız, işsiz kalacağız ama yine de, ama rağmen biz bu dünya da naif kalacağız...

@leylaalp