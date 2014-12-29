Berbat bir yıldı bir sürü çocuğu öldürdüler

Son birkaç gündür Facebook’un geliştirdiği bir uygulamanın tacizi altındayız. Facebook yıl boyunca paylaştığınız fotoğrafları seçip paylaşmanızı öneriyor ve diyor ki ; “Harika bir yıldı bunun parçası olduğun için teşekkürler” Bu uyarıyı görünce insan “acaba ben hangi yılda yaşıyordum” diye sormadan edemiyor.

“başarısız boktan bir kış geçirdik

kanımız bile doğru dürüst akmadı

bir sürü çocuğu öldürdüler”

Turgut Uyar bu dizeleri yazalı kaç yıl oldu bilmiyorum ama güncelliğini hala koruyor. 2014’de bir sürü çocuğu, kadını, adamı öldürdüler. Neler oldu 2014’de bir bakalım…

2013’ün sonlarına yolsuzluk operasyonuyla girdik aynı zamanda Roboski katliamının ikinci yılıydı. Çoğu çocuk 34 kişinin katili bulunamamış, davaları açılamamıştı. Şimdi üçüncü yılına giriyoruz. Biz yeni yıl için hazırlıklar yaparken Roboski’de o büyük acının üçüncü yıl anmasını yapılacak. Geçtiğimiz yıl oradaydım koskoca bir köyde hayatın nasıl bir takvim yaprağında asılı kaldığını nasıl bir acı suskunluk olduğunu gördüm.

Roboski’ye bombalar yağdıranlar için harika bir yıldı, hiç biri hakim karşısına çıkarılmadı. Yakınlarını kaybedenler gözaltına alındı, cezalar kesildi. Devletin askeriyle, bombası ve silahlarıyla sürekli uğradığı Roboski’ye tam üç koca yıldır adalet uğramadı.

Bir sürü çocuk öldü. Onlardan biri Berkin’di… Polis başından vurduğu için 14 yaşında bir çocuk 269 boyunca komada kaldı. Ve biz ondan 269 bir mucize yaratmasını bekledik. Olmadı… Polis vurduğunda 14 yaşında ve 45 kilo olan Berkin’i 15 yaşında ve 16 kilo toprağa verdik. Gözünde yaş kuruyan annesinin karanfil ve misketlerle uğurladığı yavrusu için Erdoğan “elinde sapan vardı” dedi. Meydanlar Başbakan’ı alkışlayıp Berkin’in annesini yuhaladı. 15 yaşında bir çocuğun annesini yuhalatan Başbakan için harika bir manzaraydı. Berkin’in annesi için Berkin’i uğurlamaya gelen milyonlar için ızdırap…

Soma’da 301 madenci bir gecede toprak altında kaldı. Madencilerin sağlığına yetişemeyen devlet ölümüne de yetişmedi. Başbakanlık müşaviri acısını yaşamak isteyen öfkesini haykıran insanları tekmeledi, Başbakan tokatladı. Soma faciasından dolayı tutuklanan kimse olmadı. Soma’daki patronlar için harika bir yıldı…

Türkiye tarihinin en büyük iş kazalarından birinden ders çıkarılmadı. Bu yüzden Ermenek’te 18 madenci günlerce yerin yedi kat dibinde kaldı. Recep amca oğlunun cenazesine yırtık lastik ayakkabılarla katıldı. İstifa etmeyen bakanlar için harika bir yıldı. Patronlar için harika bir yıldı. Gökdelenler yükseldi, yollar yapıldı, barajların suyuna işçilerin kanı karıştı.

AKP iktidarının destekleyip palazladığı katil çetesi IŞİD Kobanê’de, Şengal’de binlerce insanı öldürdü, tecavüz etti. Çocuklar açlıktan öldü, kadınlar uçurumdan atladı. Milyonlarca insan ülkesinden göç etmek zorunda kaldı. Göç yollarında can verdi.

19 yaşında döve döve öldürülen Ali İsmail’in davası Kayseri’ye, Abdullah Cömert’in davası Balıkesir’e taşındı. Ali’nin annesine defalarca oğlunun nasıl öldürüldüğü dinletildi. Emel Korkmaz bir yılda gözümüzün önünde eridi bitti. Evladını yitiren anaların birbirine nasıl sarılıp ağladığını gördük. Evladını yitiren anaların gözlerine inen karanlığa şahit olduk. Evladını yitiren anaların çoğalmasını izledik. Çünkü bir sürü çocuk öldürüldü… Katiller için harika bir yıldı…

Yolsuzluk ve rüşvet operasyonundan tutuklanan bakan oğulları ve ‘hayırsever’ iş adamı Rıza Sarraf serbest bırakıldı. Evlerinde bulunan ama aslında polis tarafından koyulan paralar faiziyle birlikte teslim edildi. Milyon dolarlar bir çırpıda eritildi. Milyon dolarlık saatler hediye kabul edildi. Bakanlar ve çocukları için harika bir yıldı…

Kadın cinayetleri giderek arttı. Kadına şiddetin önlenmesi için yasa çıkarması gereken hükümet kadına kahkaha atmasını, kürtajı yasaklamaya çalıştı. Kadın katilleri için harika bir yıldı…

İki seçim yaşandı birinde trafoya kedi girdi. Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı seçildi. Sayısını tam olarak bilemediğimiz rivayeti muhtelif Aksaray yapıldı. Klozetine milyonlar harcandı. Yüzlerce işçi can verirken sinirlenmeyen Cumhurbaşkanı sigara içiliyor diye kızdı. Sigara içene ceza kestirdi. 16 yaşında bir çocuk Cumhurbaşkanına hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklandı.

Doğum kontrolü vatan hainliği oldu. Bir taraftar grubuna darbe girişimi iddiasıyla yargılandı. ‘Terörist’, ‘Dış mihrak’ ve ‘Hain’ olanların sayısı ülke nüfusunu geçti.

Binlerce gaz bombası kullanıldı. Halkın üzerine binlerce ton tazyikli su sıkıldı. Binlerce insan gözaltına alındı, tutuklandı. Gaz bombası üreticileri için harika bir yıldı…

İşin enteresan yanı bu ‘harika’ yılı Hristiyan icadı diye kutlamak da istemiyorlar. Noel baba bu yıl henüz bıçaklanmadı ama sağa sola genelgeler gönderildi. Sokaklarda gösteriler yapıldı.

Osmanlıca zorunlu ders oldu, milyonlarca Kürdün anadili ile eğitim alması hala yasak. Gericiler için harika bir yıldı. Din dersi ilkokullarda zorunlu hale getirildi, İnsan Hakları ve Demokrasi dersleri kaldırıldı.

Bizim de günümüz gelecek

Harika bir yıldı evet… Ama katiller, hırsızlar ve patronlar için… Kesinlikle bir önceki yıldan daha karlıydı. Kendi iktidarı, hırsı, parası için yüzlerce insanın ölümünü izleyen, gözünü kırpmadan ölüm talimatı verenler için harika bir yıldı…

Bizim içinse berbat bir yıldı. Adalet bizim kapımıza uğramadı, yoksulluk bizim evimizden çıkmadı. Her gün bir cenaze çıktı bizim mahallerimizden. Sokaklarımız kan gölüne döndü. Ama susmadık da. Şan olsun ki direndik… Öldük ama bitmedik… Vuruyorlar ama bitmiyoruz, gitmiyoruz… Aksine çoğalıyoruz… İnat ediyoruz… Bizim de günümüz gelecek. İnanıyoruz…

Bizim de günümüz gelecek…

Bir gün mutlaka bu zorbalık son bulacak.

Katledilenlerin değil katledenlerin yargılandığı mahkemeleri göreceğiz. Bizim analarımız gözlerine takılı kalan kederi çıkarıp “çok şükür” diyecekler.

Bizim çocuklarımız gülecek. Eritmeleri gereken milyon dolarları olmayacak ama güvenle ve özgür yaşayacakları bir hayatları olacak.

Bizim ölümlerimiz açlıktan, yoksulluktan, devletten değil olursa ecelden olacak.

Ve o yıl gerçekten harika bir yıl olacak…

Belki o harika yılı biz göremeyeceğiz. Çoktan toprağa karışmış olacağız. Ama biz o türküyü yazmıştık diyeceğiz toprağın altından. O harika yıla inancını yitirmeyen, o harika yıl için direnmekten, vuruşmaktan, çekinmeyen herkese nice yıllara...

@leylaalp