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Levent Kurnaz

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10 Mart 2012

Kimler İklim Değişikliğine İnanıyor?

Bu yılın başında Amerika\'da yapılan bir araştırmaya göre, küresel ısınmaya inananların oranı bir yıl...

 

 

Bu yılın başında Amerika'da yapılan bir araştırmaya göre, küresel ısınmaya inananların oranı bir yıl öncesine göre %4 artarak %62 olmuş. Ülkemizde bu araştırma yapılacak olsa ne gibi sonuçlar çıkar bilmiyorum ama Amerika'daki araştırmadan çıkan sonuçları biraz irdelemekte fayda görüyorum:

 

“İklim değişikliğine inanıyor musunuz?” sorusuna verilen cevaplar zaman içerisinde şu şekilde değişiyor:

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2009 yılının Aralık ayında, Kopenhag İklim Zirvesi öncesinde ortaya çıkan e-posta skandalı ve bunu kullanarak iklim bilimcilere yapılan saldırılar basın yoluyla halkı etkilemiş ve küresel ısınmaya olan  inanç kısa bir sürede %72'den %52'ye düşmüş. Ancak 2011 yılında Amerika'da görülen iklimle alakalı felaketler iklim değişikliğine olan inancı birden yükseltivermiş! Bu arada ABD'de 2011 yılında her biri en az 1 milyar dolar zarara sebep olmuş 14 iklim felaketinin görülmüş olduğunu da hatırlatalım.

 

SONUÇ 1: İnsanlar kendi başlarına gelince veya en azından yakınlarında felaketler olunca iklim değişikliğine inanıyorlar.

 

“İklim değişikliğine inanıyor musunuz?” sorusuna verilen cevaplar cevaplayanların politik görüşlerine göre şöyle değişiyor:

 

 

Demokratlar

Cumhuriyetçiler

Bağımsızlar

İnanıyorum

%78

%47

%55

İnanmıyorum

%15

%42

%30

Emin değilim

%7

%11

%15

 

Ben burada karar vermekte zorlandım. İnsanlar daha muhafazakar bir parti taraftarı oldukları için mi bu muhafazakar partinin iklim değişikliği karşıtı söylemlerine inanıyorlar, yoksa genelde değişikliğin her türüne karşı oldukları için mi muhafazakar bir partinin tarafını tutuyorlar? Ama durum ne olursa olsun, kişiler oy verdikleri partilerin görüşlerine yakın bir duruş sergiliyorlar iklim değişikliği konusunda.

 

SONUÇ 2: Bilimin ortaya koyduğu kanıtlardansa parti liderlerinin ve bu görüşlerin yansıtıldığı basının düşünceleri insanlar üzerinde daha etkili oluyor.

 

“İklim değişikliğine inanıyor musunuz?” sorusuna verilen cevaplar cevaplayanların cinsiyetine göre şöyle değişiyor:

 

 

Kadınlar

Erkekler

İnanıyorum

%66

%58

İnanmıyorum

%22

%30

Emin değilim

%12

%12

 

Burada görülen fark parti çizgilerindeki farktan daha az olsa da gene de kadınların çevrelerindeki değişikliklere karşı daha duyarlı olabildikleri görülebilir.

 

Son olarak “İklim değişikliğine inanıyor musunuz?” sorusuna verilen cevaplar cevaplayanların eğitim seviyesine göre şöyle değişiyor:

 

 

Üniversite mezunları

Üniversite mezunu olmayanlar

İnanıyorum

%60

%66

İnanmıyorum

%27

%24

Emin değilim

%13

%11

 

Bu cevabı da yorumlamakta zorlanabiliriz, ancak şöyle bir yorum getirmek fazla güç olmasa gerek: Genelde üniversite mezunları daha yüksek gelir seviyesine sahip olduklarından, iklim felaketlerinden daha az etkileniyorlar. Dolayısıyla da gazetelerde ilk olarak Alabama'daki bir hortum felaketindense ekonomi sayfasındaki büyüme rakamları onları daha fazla ilgilendirebiliyor.

 

SONUÇ 3: İklim değişikliğinden daha fazla etkilenecek olanlar gelmekte olan felaketin daha fazla bilincindeler, ama ellerinden fazla bir şey gelmiyor.

 

Sanırım epey soğuk bir kış geçirmekte olduğumuz bu günlerde biz de benzer bir araştırma yapacak olsak sonuçlar Amerikalılar'ın sonuçlarına paralel çıkabilir, ama unutmayın, bu kışın bir de yazı var.

 

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