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Levent Kurnaz

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29 Temmuz 2011

Gelecekten Haberler II: Nadine Kasırgası Houston'da büyük hasara yol açtı

Kuzey Atlantik'deki kasırga sezonunun üçüncü 5. kategori kasırgası...

 

18 Ağustos 2012
Reuters - Houston: Kuzey Atlantik'deki kasırga sezonunun üçüncü 5. kategori kasırgası ABD'nin güney kıyısını harabeye çevirdi. Kasırganın karaya çıktığı Galveston'da 4500 binanın oturulamaz hale geldiği, 12000 kişiden de haber alınamadığı bildiriliyor. Houston'un iş merkezinde ise pek çok binanın zemin katını su bastığı ve rüzgar hasarının şehre elektrik verilmesini imkanız kıldığı görülüyor.
12 Ağustos'ta Küba üzerinde 2. kategori bir kasırga olarak 1300 kişinin ölümüne yol açan Nadine Meksika körfezindeki sıcak sularda kuvvet kazanarak 17 Ağustos'da Galveston yakınlarında karaya çıktığında rüzgar hızı saatte 280 km'yi bulan 5. kategori bir kasırga halini aldı. Bu haliyle Nadine tarihte ABD kıyılarında karaya çıkan en kuvvetli üçüncü kasırga oldu. Kasırganın ardından yapılacak hasar tespitinin uzun sürecek olması nedeniyle felaketin maddi boyutunun ortaya çıkması kolay olmayacak, ancak alınan ilk görüntüler Nadine'in 2005 Katrina ve 1992 Andrew'dan sonra ABD'de en fazla maddi zarara sebep olan kasırga olduğuna işaret ediyor.
16 Ağustos öğlen saatlerinde Galveston başta olmak üzere tüm kıyı kesiminde tahliye emri verilmiş olmasına rağmen gerek uyarılara uyulmak istenmemesi, gerekse de geç kalınması nedeniyle yaklaşık 200,000 kişinin hala sular altındaki bölgede mahsur kaldığı ve bu kişilerin tahliyesinin haftalarca sürebileceği bildiriliyor.
Bu sezon daha ince yaşanan iki 5. kategori kasırganın ilki olan Ernesto Yukatan Yarımadası'nı etkilemiş ve başta Belize olmak üzere tüm bölgede 8,300 kişinin ölümüne yol açmıştı. Geçtiğimiz ayın son günü 5. kategoriye yükselen Kirk kasırgası ise sadece 2 saat 5. kategori olarak kalmış, sonrasında Kuzey Atlantik'e yönelerek karaya çıkmadan dağılmıştı. 

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