Gelecekten Haberler

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Levent Kurnaz

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16 Temmuz 2011

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CNN - Belize City: Tarihi mekanları ve kumsalları ile bilinen Belize bugün Ernesto Kasırgası'nın arkasından yaralarını sarmaya çalışıyor.

17 temmuz 2012
CNN - Belize City: Tarihi mekanları ve kumsalları ile bilinen Belize bugün Ernesto Kasırgası'nın arkasından yaralarını sarmaya çalışıyor. Geçtiğimiz hafta Karayip Adaları'ndan Martinik'de büyük hasara yol açan Ernesto, Karayip Denizi'nde kuvvetlenerek Belize City'nin 30 km kuzeyinde karaya ulaştı.
9 Temmuz'da Martinik adasına ulaştığında saatte 125 km'ye varan rüzgar hızıyla Saffir-Simpson ölçeğinde 1. kategori bir kasırga olan Ernesto adada büyük can ve mal kaybına yol açmıştı. Karayip Denizi'nin sıcak sularında daha da güçlenen Ernesto Belize'de Mascall yakınlarında karaya vurduğunda rüzgar hızı saatte 260 km'yi aşan 5. kategori bir kasırga büyüklüğüne ulaşmıştı. Bu kasırga bilinen tarihte Belize'de karaya çıkan ilk 5. kategori kasırga olma özelliğini de taşıyor.


Belize oraya tatile gidenler dışında fazla bilinmeyen, Meksika'nın güneyinde yer alan Yukatan Yarımadası'nın doğuya bakan yüzünde 320,000 nüfuslu küçük bir ülke. Ernesto Kasırgası temel gelir kaynakları balıkçılık ve turizmle sınırlı olan bu küçük ülkeye ciddi bir hasar verdi gözlendi. Ülkenin kuzeyinde ve özellikle fırtınanın gözünün geçtiği San Pedro bölgesindeki çoğu beş yıldızlı hotel kabaran yoğun yağış ve kabaran deniz sularının da etkisi ile kullanılamayacak hale geldi. Özellikle Madonna'nın La Isla Bonita'sına ilham kaynağı olan küçük San Pedro Adası'ndaki 13,000 kişi ile tüm bağlantının kesildiği ve en yüksek noktası deniz seviyesinden 5 metre yukarıda olan adanın tamamının sular altında kaldığı bildiriliyor. Yüksek hızla esen rüzgar ve kabaran dalgalardan dolayı adanın deniz ve hava ulaşımı kesildiği için adada yaşayanların sağ kalma ihtimali her geçen saat daha da azalıyor.
Belize'nin sahil kesiminde büyük yıkıma yol açan Ernesto Kasırgası Yukatan Yarımadası'nın iç kesimlerine doğru ilerledikçe hız kaybetti. Kasırga'nın merkezinin şu anda yarımadanın batı kıyısındaki Cuidad Del Carmen yakınlarında olduğunu belirten Meksika Ulusal Meteoroloji Servisi (CNA) yetkilileri, şu andaki rüzgar hızı saatte 130 km'ye düşmüş olsa da tekrar sıcak denize çıkacak olan Ernesto Kasırgası'nın güçlenme ihtimaline karşı Vera Cruz'dan ABD sınırına kadar olan sahil kesiminde kasırga uyarısı yaptılar. Amerikan Ulusal Kasırga Merkezi de Meksika sınırından New Orleans'a kadar olan bölge için tropik fırtına hazırlığı duyurusunda bulundu.

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