Artan Petrol Fiyatları Hepimizi Korkutmalı

3 Ekim 2011'de 76 dolar olan ham petrolün varil fiyatı 1 Mart 2012'de 109 dolara kadar yükseldi. Sene başından bugüne kadar bile ham petrolün varil fiyatında yaklaşık 10 dolarlık bir artış söz konusu. Bu artış ABD ve AB'nin İran ile sürtüşmesinden kaynaklandığı kadar dünya petrol rezervlerinin azalmasından da kaynaklanıyor. Artık hepimiz ham petrolün varil fiyatının tekrar 30 dolar seviyesine düşmeyeceğine emin olabiliriz. Yüksek petrol fiyatları da bizim için şu anlama geliyor:

Benzin fiyatına en son zam petrolün yaklaşık bu seviyelerde olduğu sıra yapılmıştı. Bu sebepten kısa vadede benzine zam yapılmasını beklememeliyiz. Ancak ham petrolün varil fiyatı 120 dolar seviyesini zorladığında biz de benzinin zamlandığını görebiliriz. Uzun süreler enflasyonla mücadele etmiş olan ülkemizde artan benzin fiyatlarının her türlü maddenin fiyatına yansıyarak hayatı daha pahalı hale getireceğini hepimiz biliyoruz artık.

Kış aylarında artan petrol fiyatları yurtdışından aldığımız doğalgazın da fiyatında bir artışa neden olacaktır. Her ne kadar şu anda kıştan çıkmakta olsak da, doğalgaz fiyatlarına zam yapmanın tam sırasıdır, çünkü şu sıra yapılacak bir zam faturalara tam anlamıyla yansımayacak, ancak gelecek kış hepimiz için ciddi bir masraf kalemi artışı anlamına gelecektir

Tarım üretimi ve bu üretimin bizlere ulaşması ciddi anlamda petrolün fiyatına bağlıdır. Petrol fiyatlarındaki artış aynı şekilde gıda fiyatlarına da yansıyacak ve bu da zincirleme bir etkiyle enflasyonu hızlandıracaktır.

Hane bütçesinde zaten ana payı alan ısınma ve gıda harcamalarının payı daha da artacağı için bu bütçeden gerekli ihtiyaçlar dışında miktar azalacaktır. Bu da gerekli ihtiyaçlar dışındaki malların üretiminde azalmaya neden olacaktır.

Tüketim malları üretimindeki durgunluk ekonominin de temelde durgunluğa sürüklenmesinin önemli nedenlerinden biridir.

Bu sebeplerle hepimiz ham petrol fiyatlarındaki değişimleri dikkatle takip etmeliyiz. Kısa vadede olabilecek önemli değişiklikler zaten kırılgan olan dünya ekonomisi üzerinde ciddi hasar yaratabilir.

Ancak diğer yandan da unutmamamız gereken önemli bir gerçek, petrolün (ve doğalgazın) bugün olmasa da çoğumuzun göreceği yakın bir gelecekte bitecek olmasıdır. Yani biz bugün varili 120 dolar olacak ham petrol fiyatından ürkerken, bundan birkaç sene sonra ham petrol üretimi azalacağı için fiyat 300-400 dolar seviyesine çıkacaktır. Bizlere düşen esas görev ekonomimizi o gün için hazırlayabilmektir. Eğer bu hazırlığa hemen başlayacak olursak kriz günü geldiğinde tüm dünyadan bir adım ileride olabiliriz. Bunun için de yapılması gereken şey bir an önce ülkemizin petrol bağımlılığını azaltmak yolunda adımlar atmaktır. Fakat devletimiz gelirinin önemli bir kısmını petrol üzerinden aldığı gibi dolaylı vergilerden sağladığı için bu tatlı gelir kaynağından kopmak istememektedir. Bu da konuya esaslı çözümler üretilmesi yolunda devlet desteğini ciddi anlamda azaltmaktadır. Umarım petrol kaynaklı sorunlar ülkemizde geri dönülemez zararlara yol açmadan hepimiz toplumsal aklımızı toplayarak çözümler üretmeye başlayabiliriz.