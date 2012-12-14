21 Aralık 2012 Geliyor, Korkmayın! - 3

Yazı dizimizin bu bölümünde çeşitli felaket senaryolarını açıklamaya çalışacağım.

Fakat önce bir noktanın altını çizmekte fayda olduğunu düşünüyorum: 21 Aralık 2012 ile ilgili senaryolar temelde iyimser senaryolar ve kötümser senaryolar olarak iki gruba ayrılıyor. İyimser senaryolara inananlar 21 Aralık 2012 tarihinde insanlığın temel bir değişim geçirip aklını başına toplayacağını ve manaya daha fazla önem veren varlıklar olarak mutlu bir hayat yaşayacağımızı söyleyerek 21 Aralık tarihini dört gözle bekliyorlar. Bu iyimser senaryoların 21 Aralık tarihini bir doğa olayına bağlama çabaları olmadığı için bilimin de bu senaryolar için söyleyeceği bir şey bulunmuyor, keşke bu senaryolar doğru olsa da hepimiz daha mutlu varlıklar haline gelsek.

Kötümser senaryolar ise bu tarihte insanların başına kötü bir şey geleceğini ve çok az kişinin hayatta kalacağını ya da kimsenin sağ kalmayacağını söylüyor. Bunlar içerisinde bir kısmı bu değişimden herkesin etkileneceği görüşünde, bir kısmı da Şirince'nin etkilenmeyeceğini söylüyor. Dünya bir başka gezegenle çarpışsa veya manyetik alanını değiştirecek olsa Şirince'nin neden etkilenmeyeceği konusunda bilimi tatmin eden bir açıklama yok. Benim bildiğim, eğer öyle bir olay gerçekleşecekse oluşacak felaketten her yer gibi Şirince de nasibini alacaktır.

Bir önceki yazımda Nibiru'nun (Marduk) ziyaretinden ve bunun neden olası olmadığından söz etmiştim. Şimdi diğer senaryolara da değinmeye çalışacağım:

Foton Kuşağı

Bu inanışa göre Boğa Takımyıldızı'ndaki Ülker Yıldız Kümesi içindeki Alcyone yıldızının etrafında bir foton kuşağı vardır ve Dünya 21 Aralık 2012 tarihinde bu foton kuşağı içinden geçecektir. Bu geçiş insanlığa bir yandan büyük felaket getirirken diğer yandan da sağ kalanların daha üst bir bilinç seviyesine geçmesine vesile olacaktır.

Bu konuda öncelikli olarak bilmeniz gereken şey fotonların, yani ışığı taşıyan parçacıkların, normal hayatta hep rastladığımız gibi, düz bir çizgi üzerinde gittikleridir. Normal şartlar altında bir fotondan veya foton demetinden kuşak yapmak imkansızdır, çünkü fotonlar eğri bir çizgiyi izlemezler. Fotonların eğri bir çizgi izleyebilmelerinin tek yolu çok yüksek kütleli bir cismin yanından geçmeleridir. Fotonları bir kuşak ya da daha doğru bir deyişle küre haline getirebilecek tek nesne bir kara deliktir. Yüksek kütleli bir kara deliğin etrafında minik bir foton kuşağı bulabilmek teorik olarak mümkündür.

Ama burada dikkat etmemiz gereken şey şu, biz bu foton kuşağından geçersek ne olur? Foton kuşağından geçmek bir el fenerinden çıkan ışığın içinden geçmek kadar bize zarar verir, yani tamamen zararsızdır. Esas problem foton kuşağını geçince karşımıza çıkar, bu felakette bizi yutmaya hazır olan bir kara deliktir ve bu kara delikten kaçış yoktur.

Biraz ürktüğünüzü varsayarak bu kara delik konusunda birkaç bilgi verebiliriz. Bir kere New Age inanışı içindeki Alcyon yıldızı bir karadelik değildir, dolayısıyla çevresinde bir foton kuşağı olması imkansızdır. Sonra, Alcyon bize 440 ışıkyılı uzaktadır ve karadelik olsa bile bu uzaklıktan bize bir etkisi olması söz konusu değildir. Ayrıca Dünya Alcyon yıldızına doğru değil ondan uzaklaşacak bir yönde gitmektedir, dolayısıyla bu foton kuşağı inancının tutar tarafı yoktur.

Gene de “peki Alcyon değil ama başka bir kara deliğe doğru gidiyor olamaz mıyız?” diye soracak olursanız, evet, olabiliriz! Ama elimizdeki imkanlarla bunu yıllar hatta yüzyıllar öncesinden ölçmemiz mümkündür. Şu an için Güneş Sistemi tehlikeli hiçbir nesneye doğru gitmemektedir. İçinde bulunduğumuz Samanyolu Galaksisi yaklaşık 3 milyar yıl içinde Andromeda Galaksisi ile çarpışacak, ama bu 3 milyar yıl sonra, 21 Aralık 2012'de değil.

Dünyanın Galaksinin merkezi ile aynı hizaya gelmesi

Bu inanışa göre Dünya, Güneş ve Samanyolu Galaksisi'nin merkezindeki dev kara delik 21 Aralık 2012'de aynı hizaya gelecek ve bu dünyada büyük felaketlere neden olacaktır.

Dünya'dan bakıldığında Samanyolu Galaksisi'nin merkezi Yay Burcu'ndadır. 21 Aralık günü Dünya'dan bakıldığında Güneş Yay Burcu'nda olacaktır, ama Güneş her 21 Aralık günü Yay Burcu'nda olur, bu senenin bir özelliği yok. Ancak Dünya-Güneş-galaksinin merkezi sırasına bakacak olursanız, bu yaklaşık her 25 milyon yılda bir meydana gelen bir olaydır. En son 3 milyon yıl önce gerçekleşti, bir sonrakine de 22 milyon yıl var daha, Kısaca 21 Aralık 2012'de Dünya ve Güneş galaksinin merkezi ile aynı hizaya gelmeyecek.

Gezegenlerin aynı hizaya gelmesi

Bu da ortaya atılan iddialardan bir tanesi ama üzerinde fazla durmaya gerek yok çünkü 21 Aralık 2012'de gezegenler aynı hizada olmayacak. Ayrıca olsalar bile bunun bir zararı olamaz, bunun en önemli kanıtı da gezegenlerin 2000 ve 2010 yıllarında aynı hizaya geldiklerinde bir felaket gözlememiş olmamız.

Bir sonraki yazımızda Schumann rezonansı, Dünya'nın manyetik alanının yok olması ve Güneş fırtınalarından bahsedeceğim.