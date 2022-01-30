Podcast programınıza nasıl ünlü konuk getirirsiniz?

Henüz hayata geçirmediğiniz, hâlâ fikir aşamasında olan konuklu bir podcast formatınız var ancak konuk almak istediğiniz insanlara ulaşma konusunda haklı olarak çekinceleriniz olabilir ve projenizi geciktirebilir.

Özellikle ünlü insanları konuk almak istediğiniz bir podcastin şöyle bir avantajı var: Etki alanı yüksek bir konuk, podcastinizin bilinirliğini daha da arttırabilir ancak birkaç noktaya dikkat etmekte fayda var. "Ama benim podcast programım daha yeni başladı!" dediğinizi duyar gibiyim. Evet dışarıdan zor ya da çetrefilli bir iş gibi görünse de bu, podcastin çekiciliğini kullanmayacağınız anlamına gelmiyor.

Bir podcast yayıncısı olarak yeni başlıyorsanız, mevcut ağınızdan birilerine ulaşmak, ilk birkaç röportajınızı en azından referans olarak gösterebilmek açısından iyi olabilir. Başlangıçta direkt olarak ulaşabileceğiniz insanlarla (az ünlü?) program yapmak, tanımadığınız insanlara ulaşmaktan daha kolay. Birkaç bölüm yaptıktan ve yayınınıza dinleyici çektikten sonra, aşağıda listelediğim şeyler herkes için daha uygulanabilir hale gelecektir.

Etkinliklerde ünlü avı

Çeşitli seminer ve toplantılarda izlediğiniz ünlüler gözünüzde büyüttüğünüz kadar ulaşılamaz olmayabilir. Etkinliğin sonunda kendisini yakalamak, ya da etkinlik sırasında soru sorma izni isteyerek meramınızı iletmeniz gayet mümkün. İlgilerini programınız ile ilgili en üst seviyeye çıkararak kendilerinden podcastiniz ile ilgili bilgi göndermek için bir iletişim adresi alabilirsiniz. Bir de ulaşamadığınız ünlüler var…

Kiminle ve neden iletişime geçmeli?

Ünlüler hem kendilerini hem de eğer iş birliği yaptıkları bir projeleri varsa bunu ön plana çıkarmak için fırsatlar ararlar. Hatta kendilerini konuk almaları için birilerine özel siparişte dahi bulunabilirler. İyi bir kitleye sahip podcast ise, ünlü insanları bu yönden tahrik ederek kendilerini başarılı bir şekilde tanıtmaları için ikna edici olabilir.

Baştan şunu söylemekte fayda var. Hiçbir ünlü ile direkt olarak iletişim kurmaya çalışmayın. Gözünüzü kestirdiğiniz bir ünlü için çalışan bir reklamcı ya da ajans, sizin için yolu yarılayan önemli bir avantaj olacaktır. Çünkü reklamcılar özellikle de ünlü müşterileri için mümkün olduğunca kapsamlı bir kampanya yaratmak ve müşterisine şans yaratmaktan sorumludur.

Peki ya ajans ile iletişim?

Elbette e-mail atmak, bir ajans ile başlatılabilecek olası iletişimin en saygılı ve temiz olanı. Çok da sevilmeyen telefonla darlama olayları, sizleri bir miktar sabırsız gösterebilir. Gönderdiğiniz e-mail'de kim olduğunuzu, podcast programınızın ana temasını, odağına aldığı konuyu, podcast programınıza katılan diğer konukların listesini ve sahip olduğunuz kitleye ilişkin istatistikleri kısaca özetlemek gerekecek. Mailde unutmamanız gereken önemli bir şey de, neden o ünlünün sizin podcastiniz için uygun bir konuk olduğunu düşündüğünüzü belirten kısa ve öz bir paragraf.

Aşağıdaki maddeleri gözden geçirdiğinize emin olun:

Röportajın yeri: Ajans ya da ünlü, bu podcast kaydı için lokasyonu bilmek ve kısa ya da uzun bir yol tepip tepmeyeceğini veya uzaktan online olarak kaydın yapılıp yapılamayacağını bilmek ister. Halihazırda zaten pandemi sebebiyle birçok konuk stüdyolara girmek yerine podcast kayıtlarını online olarak almayı tercih ediyor. Podcast yayıncılarının elindeki gelişmiş yazılımlardan olan Riverside ve Zencastr gibi uygulamalar ile online kayıtlarda herhangi bir kalite kesintisi yaşamadan kaydı almak bildiğiniz üzere mümkün. Podcast meraklılarının bu bilgiye zaten sahip olduklarını varsayıyorum.

İletişim numarası: Eğer ünlü, ajansının önerisi ile sizinle görüşmeyi kabul ederse bunun için her an ulaşılabilir bir iletişim numarası eklemeyi unutmayın.

Yayınınızın kuralları: "Ünlü birine bir de kural mı dayatacağım?" demeyin, çünkü yayınınızın sahip olduğu standartlar oldukça önemli. Örneğin yayınızın en fazla kaç dakika olacağı, sohbet esnasında asla yapılmasını hoşlanmayacağınız şeyler (mesela politik doğruculuk) gibi kendi kurallarınıza dair bilgilendirmeyi de eklemekte fayda görüyorum.

Ücret: Podcast röportajlarının birçoğu başta da belirttiğim gibi ünlüler için birer tanıtım aracıdır. Hele ki bu araç Türkiye'de çok büyük bir yükseliş trendi gösteren podcast formatı ise, ünlüler için daha da keyifli bir tanıtım unsuru olabilir. Programınıza konuk olacak olan ünlüye ödeme yapmayacağınızı (bu arada ücret isteyen de olacaktır) belirtmek iyi bir fikir.

Sormak istediğiniz sorular: Eğer soru cevaplı, çok da rutin olmayan bir yayın yapma isteğiniz varsa sormayı düşündüğünüz soruları karşı tarafa da iletmelisiniz. Muhtemelen sonrasında da karşı taraftan birtakım düzeltmeler ya da masum istekler gelecektir buna hazırlıklı olmak gerek.

Hakkında: Malum internet dezenformasyon dolu. Armağan Çağlayan'ın YouTube'daki podcast serisi Gör Beni'deki belgesel formatında da görüldüğü üzere, Google bilgilerinin birçoğu yanlış. Ünlü ile ilgili yaptığınız araştırmalardan edindiğiniz bilgileri mutlaka yayından önce kendisine söyleyerek teyitleşin ki yayın esnasında doğru olmayan bir bilgiye atıf yapmayın.

Şunu unutmayın ki herkes podcastinize konuk olma davetinizi kabul etmeyecek. Bazen zamanlama doğru olmuyor, bazen ilgilenmiyorlar, bazen de hiç cevap vermiyorlar. Sorun etmeyin, sürdürülebilir olmaya odaklanmaya devam edin!