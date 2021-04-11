Uçakların başrolde olduğu filmler

Havacılığın geniş kitleler tarafından merak unsuru olması, uçakların ve genel olarak havacılığın dünya sinemasında kendisine başrol bulmasına imkân veriyor.

Aşağıdaki sıralama Hürkuş'un kişisel beğenilerine göre oluştu. IMDB değerlendirmeleri ise sıkı sinema izleyicileri için yol gösterici olabilir.

Airport / Havalimanı (1970) - IMDB 6,8

Kar altında kalmış bir havalimanında, tüm çalışanların pistleri açık tutmak için gösterdikleri insan üstü çabanın anlatıldığı bir klasik. Burt Lanchester, Dean Martin, Jean Seberg, Jacqueline Bisset başta olmak üzere, dünya sinemasının kalbur üstü sayısız yıldızını bir araya getiren bu filmin arka planında yer alan abartılmamış aşk öyküleri yemeğin tadı tuzu.

Sully (2016) - IMDB 7,4

Gerçek bir olaydan uyarlanmış olan film, kalkıştan yaklaşık 3 dakika sonra Hudson nehrine zorunlu iniş yapmak zorunda kalan Kaptan Pilot Chesley Sullenberger (Sully) ‘in inanılması güç hikayesini anlatıyor. 155 kişiden oluşan yolcu ve uçuş ekibinin tamamın kurtulduğu kaza çoktan havacılık tarihinin birinci sırasına yerleşti.

Ma vie en l'air / Havada Aşk Kokusu Var (2005) - IMDB 6,8

Uçuş korkusu olan bir uçuş simülatörü eğitmeninin aşk maceralarını anlatan sıcak bir romantik komedi. Fransız sinemasın altın çağının uzağına düşse de, havacılık meraklılarını simülatör sahneleri ile mutlu edecek bir yapım. Ayrıca Marion Cotillard'ın henüz ünlenmemiş halleri için bile izlemeye değer.

Tora!, Tora!, Tora! (1970) - IMDB 7,5

1941 yılında Japon Hava Kuvvetlerine ait uçakların Amerikan üssü Pearl Harbour baskınını anlatan film, gerçek olaylardan esinlenen gücüyle önemli bir seyirlik haline geliyor. Vietnam savaşıyla beraber Amerikan savaş tarihinin en travmatik mücadelesi, uçakların savaş alanında ne kadar kritik bir güç olduğunu göstermesi açısından önemli. Bu baskın aynı zamanda ABD'nin nükleer bomba kullanma kararına yol açması açısından dönüm noktası.

Air Force One / Hava Kuvvetleri Bir (1997) - IMDB 6,5

Air Force One, ABD Başkanlarının yolculuklarını yaptığı yüksek güvenlikli uçağının kod adı. Bu uçak Rusya gezisi dönüşünde teröristler tarafından kaçırılır. Rehine pazarlığı yapmaktan kaçan ve eski bir asker olan ABD başkanının hem teröristlerle, hem de uçakla olan mücadelesini izliyoruz bu filmde. Heyecan dozu yüksek olan bu film, Harrison Ford'un oyunculuğu ve Boeing 747 için izlenmeye değer. Sinema sanatı adına fazla bir şey beklemeden izleyecek aksiyon severler için ideal.

Flight / Uçuş (2012) - IMDB 7,3

Tüm yolcuların kurtulduğu ölümcül bir kazadan sonra, kaptan pilotun alkollü olduğu iddialarının soruşturulduğu bir Hollywood klasiği. Olay örgüsü içinde havacılığa ve uçuş emniyeti standartlarına dair pek çok detaya rastlamak olası. Güçlü olay örgüsünün üzerine başrol oyuncusu Denzel Washington'un ustalığını da ekleyelim.

Airplane / Uçak (1980) - IMDB 7,7

Havacılıkla, uçaklarla, uçuş ekipleri ve yolcularla, siyasi göndermelerle, ne var ne yok her şeyle dalga geçebilen bir komedi klasiği. Dev oyuncu kadrosu ve gişe başarısı devam filmlerinin de çekilmesini sağladı. Absürt komedi sevenlerin ilgisini hak ediyor.

Aviation / Göklerin Hâkimi (2004) - IMDB 7,5

Dünya sinemasının ününü hak eden önemli yönetmenlerinden Martin Scorsese'nin yönettiği, baş rollerinde Leonardo DiCaprio ve Cate Blanchett gibi iki yıldızın olduğu film havacılık ve sinema alanında önemli işlere imza atmış Howard Huges'un hayatına odaklanıyor. Film 2 saat 50 dakika gibi alışılmışın çok ötesinde bir süreye sahip olsa da asla sıkıcı hale gelmiyor. Özellikle yönetmenin ve oyuncuların hayranları tarafından mutlaka izlenmeli.

Non-Stop (2015) - IMDB 6,9

Aksiyon filmlerinin vazgeçilmez oyuncusu Liam Neeson'ın baş rolde olduğu film, tamamen uçakta geçen bir macera. Neeson'ın Hava Kuvvetleri'nden emekli olmuş, şimdi güvenlik amacıyla uçaklarda yolcu gibi uçan bir güvenlik görevlisini canlandığı rolde, uçakta bulunan 200 yolcunun hayatı söz konusu. Havacılık ve uçuş güvenliği kavramları üzerine yeniden düşünürken, soluksuz bir aksiyon izlemek isteyenler için ideal.

Flight Plan / Uçuş Planı (2005) - IMDB 6,3

Baş rolünü Oscar'lı oyuncu Jodie Foster'ın canlandırdığı bir aksiyon. Çocuğu ile Almanya'dan ABD'ye dönen kahramanın çocuğunun uçakta olmadığını anlaması ile başlayan esrarengiz olaylar zinciri filmin öyküsünü oluşturuyor. Havacılıkla ilgilenenler ve Foster hayranları için keyifli.

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