Pilotların kocaman çantalarının içinde ne var?

Yolculuğa çıktığımızda havalimanlarında sıklıkla kabin ekiplerine rastlarız. Pilotlara baktığımızda hemen iki şey dikkatimizi çeker. Bunlardan biri ceket kollarında yer alan parlak kumaştan yapılmış apoletler, diğeri ise orta büyüklükte bir çanta. Standart valizlerinden daha küçük olan bu çanta pilotlar için çok kıymetli eşyalarla dolu.

Acaba pilotların bir an bile yanlarından ayırmadıkları bu çantanın içinde neler var?

Kimlikler

Havacılık otoritelerinin veya çalışılan havayolunun zorunlu kıldığı tüm belgeler çantanın içine girmeli. En başta pasaport, pilot sertifikası, gerekli sağlık belgeleri, iş yerine ait bir çalışan kimliği, havalimanı giriş çıkışlarda kullanılacak uçuş ekibi olduğunuzu gösteren kimlik olmazsa olmazlar. Bunlar tek bir küçük çanta içinde güvenli olacak şekilde pilot çantasına konulmalı. Bu belgelerin hepsinin birer fotokopisinin evinizde güvenli bir yerde bulundurmak acil durumlar için iyi fikir olabilir. Kimlik fotokopisi işini ciddiye alan, ihtiyatlı bir aile büyüğümüzün üstünde taşıdığı nüfus cüzdanının kopya olduğu, vefatından sonraki defin işlemlerinde esnasında ortaya çıkmıştı.

Uçuş planlaması ile ilgili belgeler

Tüm pilotların uçuş öncesinde uçuş planlaması yapmaları zorunlu ve gerekli. Rota, havalimanı, hava durumu bildirimleri gibi ihtiyaç duyulacak önemli belgeler var. Bunların basılı birer kopyası ve bu belgelerin güvenli bir şekilde saklanıp, rahatlıkla okunabilecekleri bir dosya çantada yer almalı. Ayrıca özellikle hatırlamanızın kritik olabileceği acil durum prosedürleri, havacılık kısaltmaları ve benzeri önemli bilgilerde bu dosyada yer alabilir. Dosyanın metalik olmaması güvenlik kontrollerinde sorun çıkarmaması açısından kolay bir önlem.

Kişisel güvenlik malzemeleri

Pilotlar uçuş öncesinde uçaklarını dıştan, gözle kontrol etmelidir. Buna benzer durumlarda uçağın dışında bulunulduğunda pilotun görünürlüğünü artırmak amacıyla kullanması gereken fosforlu sarı yelekler kazalardan korumak için çok etkili. Çantada bir tane olmalı. Ayrıca uçak motorunun gürültüsünden veya limanda yer alan diğer araçların gürültüsünden korunabilmek için bir iş güvenliği kulaklığı önemli bir ekipman, çantada olsun. Kokpite girdiğinizde sıklıkla dokunacağınız tüm kontrol yüzeylerini temizleyebileceğiniz bir antibakteriyel mendil saçma gibi görünse de faydalı. Ayrıca uçağı gece incelemek zorunda kaldığınız durumlarda kullanılacak bir el feneri önemli.

Kulaklık seti

Ağız hizasında mikrofona sahip olan kulaklıklara kulaklık seti (headset) diyoruz. Bir pilot için harcanan paranın harcamaya en değer olduğu ekipman. Pilotlar uçaklarda kendi kulaklıkları kullanırlar. Kulaklık kokpitte hazır bulunan ve havayolu tarafından temin edilen bir malzeme değildir. Kokpit içi, kokpit dışı ve kontrol merkezleri ile iletişimin kalitesi bu kulaklıklarla doğrudan ilintili. Kulaklıklar dış sesleri yok ederek kaliteli bir sesi karşı tarafa iletmek, aynı şekilde karşı tarafı iyi duyabilmek açışından hayati öneme sahip. Gürültü engelleme fonksiyonuna sahip, yüksek kalitede bir kulaklık ödenecek her kuruşu hak ediyor. BOSE marka kulaklıklar, çok başarılı modelleriyle neredeyse her çantaya girmiş durumda. Kulaklıklar ve el feneri için lazım olabilecek yedek piller mutlaka çantada olmalı. Eğer sürdürülebilirlik ve çevresel faktörler konusunda hassassanız, şarj edilebilir piller ve bir şarj aleti de çantaya yakışır.

Elektronik uçuş aletleri

Pilotların uçuş öncesinde ve uçuş esnasında kullanacakları pek çok harita, manuel gibi dökümanlar vardır. Bu belgeler günümüzde artık elektronik ortamda. Havayollarına göre farklılık gösterse de bu dökümanlar bazen küçük boyda bir laptop içinde olabileceği gibi, bazen bir IPAD hafızasında da olabilir. Günümüzde ağırlıklı olarak IPAD adlı tablet pilotların tüm ihtiyaçlarına cevap veriyor. Bu aletlerde havalimanlarındaki pistleri, taksi yollarını, yaklaşma, iniş-kalkış prosedürleri gibi bilgileri içeren havalimanı haritaları, uçuşla ilgili tüm hesaplamaları yapabilecek yazılımlar, uçuş öncesinde veya uçuş esnasında kullanılacak tüm belgeler, kılavuzlar, manueller, kontrol listeleri bu bilgisayarda her an kullanılmaya hazır. Hangi cihazı kullandığınıza bağlı olarak o aletin şarj cihazı da çantaya girmeli.

Gelişen teknoloji, elektronik kılavuzlar ve belgelerin yanı sıra, uçuş hesaplamalarının yapılması sağlayan yazılımları, navigasyon araçlarını da içeren elektronik uçuş çantalarının (EFB-electronic flight bag) geliştirilmesi sağladı. United Airlines havayollarının bir çalışmasına göre, kâğıt dökümanların kullanıldığı bir uçuş çantası, pilot başına ortalama 12.000 yaprak kâğıt içeriyordu. Havayolu, kâğıdın kaldırılması ve IPAD’lerde çalışan bir elektronik sistemin kurulması ile yılda yaklaşık 16 milyon yaprak kâğıt tasarrufu sağlayacağı ve bundan kaynaklanacak şekilde uçakta ağırlık azalması nedeniyle 326.000 galon (yaklaşık 1,5 ton) jet yakıtı tasarrufu olacağını analiz etti.

Güneş gözlüğü

Bulutların üzerinde güneşli bir günde uçulduğunda güneş gözlüğünün en önemli ekipmanlardan biri olduğu açık. İlginç olan şey şu ki: günlük hayatımızda sıklıkla kullandığımız polaroid gözlüklerin kokpitte yeri yok. Hem kokpitten dışarı bakıldığında ortaya çıkacak ışık kırılmaları, hem kontrol yüzeylerinde yer alan elektronik aletlerin görülmesini zorlaştıracağı için kullanılmaması gereken bir malzeme.

Kalem ve not defteri

İyi bir kalem olması gerektiğinin altını çizelim. Pek çok kalem, farklı basınç seviyeleri, oksijen düşüklüğü gibi faktörlerden dolayı görevini yapmayabilir. Düzgün çalıştığından emin olduğunuz bir kalem çantada olmalı. Ayrıca ihtiyaç duyduğunuzda kullanacağınız bir defter her zaman yanınızda olmalı. Bilgisayarda yer almayan bilgiler not alınabileceği gibi, acil durumlarda not alınması gereken durumlar mutlaka olacaktır. Ayrıca gidilecek havalimanında veya şehirdeki en iyi restoranı ya da kafeyi bu deftere kaydetmek iyi olabilir

Logbook – Uçuş kayıt defteri

Pilotun uçuş saatlerini ve uçuş noktalarını kaydedebileceği en önemli defter. Bunu yanınızda taşımanız elbette zorunlu değil. Hatta bu veriyi dijital ortamda kaydetmek ve saklamak da mümkün. Buna rağmen uçuş aktivitelerini yazmanın ve toplu halde elinizde görmenin keyfi paha biçilmez.

Kişisel ecza çantası

Bireysel olarak kullanılan ilaçlar kişiden kişiye değişebileceği gibi standart bazı maddeler faydalı olabilir. Ağrı kesici, yara bandı, burun açıcı sprey, diş macunu, diş fırçası, ağız çalkama suyu, boğaz ağrısı için pastil, çiklet, sabun, antibakteriyel bir mendil, dezenfektan her zaman hayat kurtarır.

Diğer kişisel eşyalar

Konaklamalar için ayrı bir valiz taşındığını düşünsek bile acil durumlar için bu çanta için bir iç çamaşırı ve tişört doğru seçim olur. Ayrıca acil ihtiyaçlar için bir miktar nakit para, kendi ihtiyacınıza uygun özel yiyecekler, atıştırmalık gofret, çikolata, enerji barları faydalı. Ayrıca kişisel tercihleriniz için önemli bulduğunuz poşet çay, kahve gibi içecekler uçuşu keyifli hale getirir.

Uçaklarda, uçağı uçuran tüm sistemlerin bir yedeğinin olduğunu biliyoruz. Yukarıda saydığımız ekipmanların birer yedeğini alıp almamak sizin terciniz. Ayrıca gidecek varış noktasında konaklama yapılacaksa orada ne giyeceğiniz, yanınıza ne almanız gerektiği bu yazının konusu dışında.