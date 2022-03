Pilotlar için hayat kurtaracak alışkanlıklar

Pilotluğun zor bir meslek olduğunu biliyoruz. Pek çok meslekte olduğundan daha düzenli bir hayata sahip olmak ve olumlu alışkanlıklar geliştirmek hayatın pek çok alanında olduğu gibi bu meslekte de hayat kurtarıcı.

Bir asker emeklisinin dediği gibi "rutinler hayat kurtarır".

Gelin şimdi pilotların geliştirmesi gereken alışkanlıklara bakalım.

Uyumadan önce alarmı doğru bir saate kurun

Basit bir alışkanlık gibi gelebilir ama normal bir çalışandan farklı olarak bir pilotun uyanma saati her gün değişiklik gösterebilir. Yani her gün 09.00'da işte olacak bir çalışan standart olarak saatini 07.00 gibi zamana kurabilir. Ancak bir pilot için uyanma saati her zaman günün ilk uçuş saatine göre farklılık gösterir. O zaman basit bir hesaplama ve iyi bir alışkanlık alarm işini kolaylaştırır. Örnek olarak 06.00'da havalimanında olması gereken bir pilot, 60 dakika trafik, 30 dakika kişisel bakım ve 30 dakika kahvaltı düşünerek uyanması gereken saati mesaiden 2 saat (60+30+30=120) önce olarak hesaplamalı. Bunun üzerine 7 saatlik sağlıklı bir uyku süresini eklediğimizde yatağa gitme saati bir önceki akşam 21.00 demektir. Nasıl, uyumak için erken mi yoksa? Uyku esnasında cep telefonunu sessize almak, kaliteli bir uyku için gerekli olan ses, ışık, ısı gibi fiziksel faktörleri dikkate almak çok iyi bir alışkanlık.

İyi bir kahvaltıyı atlamayın

İyi bir kahvaltının içeriği kişiden kişiye değişse de güne başlangıç açısından dengeli bir kahvaltı asla atlanmaması gereken bir öğün. Yumurta, peynir, tereyağı ve esmer ekmekten oluşan bir kahvaltı pek çok kişiyi tatmin eder. Kahvaltı yerine kullanılan gevrekler ise iyi bir rutinin göstergesi olmamalı. İçecek olarak çay, kahve, süt iyi alternatifler. Yataktan kalkar kalkmaz içilecek ılık bir bardak suya sıkılmış bir tam limon bağışıklık sisteminin korunması için düşündüğümüzden daha önemli.

Rahatlatacak aktiviteler yapın

Güne stressiz başlangıç için yapılabilecek aktiviteler sabah rutininizin içinde yer almalı. 10 dakikalık bir meditasyon, kısa ve yorucu olmayan bir egzersiz, sevdiğiniz kitaptan bir bölüm güne rahat bir başlangıç yapmanızı sağlar.

Kıyafet, çanta ve benzeri hazırlıkları uyumadan önce tamamlayın

Bildiğiniz gibi pilotlar genellikle iki çanta ile seyahat ederler. Pilot malzemelerinin olduğu el çantası ve kişisel eşyaların bulunduğu küçük bir valiz. Her ikisi de kritik öneme sahip. Uçağa bindiğinizde güneş gözlüğünüzü evde ya da otel odasında unuttuğunuzu fark etmek istemezsiniz. Özellikle pilot çantasında yer alan tüm malzemelerin kritik öneme sahip olduğunu düşündüğümüzde çanta için harcanacak zamana değer. Giyilecek kıyafetleri akşamdan hazırlamak ise sabah vakit kazandırması açısından kolaylık sağlar. En iyisi pilot olarak kullanmaya alışkın olduğumuz uçuş kontrol listelerinin bir benzerini önemli malzemeler için de yapmak ve kullanmak en akıllı alışkanlık.

Sağlıklı yaşam alışkanlıkları edinin

Pilotlar meslekleri gereği standart sağlık kontrollerinden belirlenmiş aralıklarla geçmek zorundadır. Bunun yanı sıra genel olarak egzersizle desteklemiş hareketli bir yaşam, kilo kontrolü, alkol tüketimden uzak duran bir yaşam şekli, kaliteli uyku, stres yönetimde etkin önlemler bu mesleği uzun yıllar boyunca ve güvenli olarak yapabilmek açısından önemli.

İlişkilerinize yatırım yapın

Pilotların uçuş programı standart bir iş hayatından daha fazlasını talep eder. Uçuş saatleri genellikle değişkendir, son dakika uçuşları yaygındır ve herkesin ailesi ile geçirdiği özel günler pilotların çalışmak zorunda olduğu dönemlerdir. Zaman açısından uygunsuzluk ilişkilerde yıpranmaya yol açabilir. Bekarsanız yakın arkadaşlarınızla ve aile bireylerinizle bağlarınız zayıflayabilir, evliyseniz evliliğiniz kan kaybedebilir. Bu durumun farkında olmak ilişkileri güçlendirme çabalarını tetiklemesi açısından önemli. Zaaf yaratabilecek bu durumun üstesinden gelmek daha fazla çaba sarf etmeniz gerektiğini unutmayın.

Finansal güvenliğinizi unutmayın

Pilotluk, birçok ülkede diğer mesleklerden daha fazla gelir elde etmeyi sağlayacak bir meslek. Ancak çalışma saatlerindeki farklılıklar ve çalıştığınız süre boyunca erişilemez olmak demek, sizi finansal olarak yönlendirebilecek kişilerle (örneğin bankacınızla) gerektiği sıklıkla temas kuramamak demek. Bu durumda kazancınızı önce tasarrufa, sonrasında yatırıma dönüştürmek başlı başına bir zorluk olabilir. Bu durumda sizin yerinize karar alabilecek (eşiniz, arkadaşlarınız, aile fertleri) kişilerle, özel durumunuzun farkında olan bir finansal danışmanla ve mali konularda sizi yönlendirebilecek bir akıl hocasıyla sıkı bağlar kurmak doğru yatırım kararları almanızı sağlayabilir. Eğer finansal bilgilerinizi aileniz dahil başka kişilerle paylaşmak istemiyorsanız tek alternatifin güvenilir bir bankacı olduğunu unutmayın.

"Önce biz alışkanlıklarımızı geliştiririz, sonra alışkanlıklarımız bizi."