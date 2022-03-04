Ukrayna savaşında Batı'nın akıl tutulması

Rusya – Ukrayna savaşının nedenleri beni çok fazla ilgilendirmiyor. Benim için önemli olan, her ne nedenle olursa olsun, bir ülkenin başka bir ülkeye saldırmış olmasıdır.

Öncelikle şunu açık yüreklilikle söyleyeyim; Putin’i bir diktatör, bu savaşla ilgili aldığı kararlarını ve uygulamalarını ise faşizan olarak değerlendiriyorum.

Ukrayna’ya karşı yürütülen bu savaşta Batılı ülkelerin yapması gereken şeyleri tartışmayacağım. Bu konular zaten tartışılıyor. Ben Batılı ülkelerin, savaşın ilk 5-6 gününde aldığı yanlış kararları tartışmaya açmak istiyorum.

Öncelikle insan hakları konusundaki tutumlarına bakalım:

Savaştan kaçan pek çok Ukrayna vatandaşı sınır kapılarında bekletiliyor. Çocukların, kadınların ve yaşlıların bu koşullarda sınırlarda bekletilmesi bir insanlık ayıbıdır.

Ukrayna’dan Polonya’ya geçmek isteyen öğrencilerin sınırda durdurulduğu ve Afrikalı öğrencilerin gruptan uzaklaştırılarak, beyaz öğrencilerin geçişine öncelik verildiği iddia ediliyor. Bu iddia Euronews’a ait. Yine aynı kaynak, gelen tepkiler üzerine iki gün sonra Afrikalı öğrencilerin de geçişine izin verdiklerini yazıyor.[1]

Asırlar geçmesine rağmen ‘Beyaz Adam’ ırkçı duygularını yenemiyor!

Pek çok Batılı devlet, ülkelerinde öğrenim gören Rus öğrencileri sınır dışı etme kararı aldığını açıkladı. Yahu bu öğrencilerin suçu ne? Savaşı bu çocuklar mı çıkarttı? Bu nasıl bir akıl tutulması? Çok yazık, çok!

Devletler ve kurumları da insanlar gibidir; gerçek yüzlerini zor dönemlerde ortaya çıkarırlar. Pek çok Batılı devlet aldığı basit gözüken kararlarla, suratlarındaki maskeyi düşürüp, gerçek yüzlerini ortaya çıkardılar.

Hangi konular da olduklarını da yazayım:

Münih Filarmoni Orkestrası’nın Rus şefi Valery Gergiev’in görevden alınması tam bir skandal. Adama, Putin’i ve Rusya’yı alenen eleştirmesi ve lanetlemesi dayatılıyor. Bu isteği yerine getirmeyince de düz mantıkla, Putin’i desteklediği sonucuna varıyorlar. [2]

Bir sanat insanının böyle bir ikilemde bırakılması son derece acımasız bir durum. Bu kişi bir gün ülkesine dönecekse ya da aile bireyleri Rusya’da yaşıyorsa, mevcut diktatör aleyhinde söylemde bulunabilir mi? Kendisine 24 saat süre tanıyan Münih Belediye başkanı bunun sonuçlarını düşünemiyor bile!

Bu satırları yazarken aklıma Roman Polanski’nin Piyanist filmi geldi. Müziğin, savaş ortamında bile, insani duyguları ortaya çıkartabilme gücü daha iyi anlatılamazdı.

İtalya'daki Milano-Bicocca Üniversitesi, Dostoyevski dersini, Rusya’yı protesto etmek amacıyla programdan kaldırma kararı aldı. Üniversite gelen tepkiler üzerinde geri adım atmak zorunda kaldı ve dersin programlandığı gibi yapılacağını duyurdu.

Alınan bu karar, geri dönülmesine rağmen, Akademi dünyasının yüz karasıdır.[3]

Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Rus ve Belaruslu sporcuların uluslararası müsabakalara davet edilmemelerini ve katılımlarının engellenmesini tüm spor organizasyonlarına bildirdi.[4]

FIFA, UEFA ve FIBA, Rus kulüpleri ve milli takımlarının düzenlenecek spor organizasyonlarına katılımını askıya aldı. [5]

Oysa pek çok spor organizasyonunun mottosu; “Spor dostluk, barış ve kardeşliktir”.

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Spor, müzik, sanat ve edebiyat, barışı sağlamanın en önemli enstrümanlarıdır. Bu enstrümanlar savaşın panzehiridir.

Ama görüyoruz ki, demokrasinin beşiği(!) kabul edilen bazı Batılı ülkelerin çok önemli kurumları, bu enstrümanları kin ve nefret aracı olarak kullanmaktalar.

Bu kararları alan kurumlar yüzünden o ülkelerin tüm devlet yapılarını suçlamak aklımdan geçmezdi. Ama maalesef bu kurumları yöneten devletler, uygulanan bu faşizan kararlar karşısında net bir tavır alamadılar ve özür de dilemediler. Dolayısıyla o devletler de bu ayıba ortak oldular. Oysa, bu tür kurumlara anında tepki gösterilmezse, ortaya koydukları faşizan tavır hızla taraftar bulur ve hızla yaygınlaşır.

Bahse konu olan ülkelerin halklarının bu ayıbı temizleyeceğine ve bu kurumlara dur diyeceklerine inanmak istiyorum.

[1] https://tr.euronews.com/2022/02/28/ukrayna-dan-c-kmak-isteyen-afrikal-ogrencilerin-s-n-rda-engellendigi-iddia-edildi

[2] https://www.birgun.net/haber/munih-filarmoni-orkestrasi-nin-rus-sefi-valery-gergiev-gorevden-alindi-378920

[3] https://www.cumhuriyet.com.tr/dunya/italyada-dostoyevski-dersini-iptal-eden-universite-tepkiler-uzerine-geri-adim-atti-1912386

[4] https://www.haberturk.com/son-dakika-haberi-ioc-den-rus-ve-belaruslu-sporculara-yasak-3359781-spor

[5] https://www.aa.com.tr/tr/dunyadan-spor/rus-kulupleri-ve-milli-takimlarinin-hem-fifa-hem-uefa-organizasyonlarina-katilimi-askiya-alindi/2518718