Endüstri 4.0'da istihdam | Robotlar başımıza bela mı olacak?

Değişen ve gelişen üretim sistemleri ile birlikte burjuvazi de değişime uğrayacaktır. Günümüzde, sanayi ve ticareti döndüren sermaye şekil değiştirecektir. Endüstriyel üretim devam edecek olmasına rağmen gücünü dijital teknolojiye ve büyük veriye kaptıracaktır. Dijital teknolojilere ve büyük veriye sahip olanlar dünyanın hâkimleri olacaklardır. Pek çok araştırmacı bu yeni düzene 'Dijital Kapitalizm' adını vermektedir. Ben de bu yeni sınıfa, dijital dünya ile burjuvaziyi birleştirerek, "Digi-vazi – Diji-vazi" adını öneriyorum.

Dünyanın yeni hâkimlerinin de en önemli hedefi, ürettikleri ürünlerden maksimum kârı elde etmek olacaktır. Bu yeni sınıf, üretimlerini daha verimli hale getirmek ve ürünlerini daha mükemmel üretebilmek için elbette yapay zekâ kullanımına ağırlık vereceklerdir. Zira yapay zekâ ile çalışan robotların, insanlara kıyasla maliyetleri son derece düşüktür. Ayrıca robotların üretim hatası yapması oldukça düşük ihtimal olduğundan üretim verimliliği de çok yüksek olacaktır.

Yapay zekâ ile çalışan robotların ileride, kendilerini geliştirip, tüm insanları üretim dışına iteceğinden korkulmaktadır. Üretim ile tüketim ikiz kardeşlerdir. Biri olmadan diğeri olmaz. Sizce yapay zekâ ile çalışan işletmelerin sahipleri böyle bir duruma müsaade ederler mi? Tüketicisi olmayan bir malı üretmenin kime ne yararı olur?

Diğer yandan, üretim aletlerine sahip olamayan insanların da tüketim ihtiyaçlarını giderebilmeleri için bir gelire sahip olmaları gerekir; gelir ise bir iş ile elde edilir. İnsanların en azından yaşamsal ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için gelir getirici bir işe sahip olmaları gerekir.

Dolayısıyla, yapay zekâ ile çalışan robotların sahipleri, ürünlerini satın alacak tüketicileri korumak zorundadırlar. Sürecin başlangıcında bir kaos dönemi yaşanacağı kesin, ancak zamanla oluşacak yeni meslekler sayesinde tüketici kesimi varlığını sürdürecektir. Yeni dünya düzeninin yeni efendileri, arz-talep ve üretim-tüketim dengelerini dijital platformlarda da kurmak zorunda kalacaklardır.

Teknolojideki gelişmelerin insanların yaşam kalitesini ve refah düzeyini nasıl artıracağını ilerleyen haftalarda yayınlanacak olan "Toplum 5.0" konulu yazılarımla anlatmaya çalışacağım. Bu cümledeki "refah düzeyini artıracağı" bölümünün yanlış anlaşılmaması için, gelir ve bölüşüm adaletsizliğinin devam edeceğinin tespitimi de özellikle belirtmeliyim.