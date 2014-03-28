Ankara’da bulunan yabancı diplomatların seçim sonucu tahminleri

Yerel seçimler Ankara’da yaşayan yabancı diplomatların yaşamını da etkilemiş durumda. Başkentler, mart ayı boyunca Ankara’da bulunan diplomatlarından seçim sonucu tahminlerini istediler. Aldığım izlenimlere göre tahmin sonuçları başkentlere genelde üç aralıkta geçildi: AK Parti 40-45-50, CHP 26-27-30, MHP 15-17-20, BDP 7-8, SP 2-3, Diğer 2-3.

Yabancıların dikkat ettikleri iki önemli nokta bulunuyor.

Birincisi, muhalefet partilerinin alacağı oydan çok iktidardaki AK Parti’nin alacağı oy merak edilmektedir. Tapelerin, yolsuzluk ve rüşvet iddialarının, insan haklarına yönelik müdahalelerin sandığa nasıl ve ne düzeyde yansıyacağı merak konusudur. AK Parti merak edilirken muhalefet partileri ve genel başkanları telaffuz edilmemektedir.

İkincisi, AK Parti’nin alacağı oy yüzde 40’ın altında tahmin edilmemiştir.

Yabancı diplomatlar AK Parti’yi neden yüzde 40’ın üzerinde tahmin etti?

Bunun ana nedeni yabancıların 30 Mart için tahminde bulunurken 2009 yerel seçimlerini değil 2011 genel seçim sonuçlarını temel almalarıdır. Türk seçmeninin yolsuzluk iddialarını önemsemediği ve muhalafet partilerinin iktidar adayı olamadığı düşüncesi de birleşince AK Parti’nin oylarında radikal bir düşüş beklenilmemektedir.

Yabancı diplomatların göremedikleri Türkiye gerçekleri de bulunmaktadır.

Birinci gerçek, yabancılar Türkiye’de yerel seçim ile genel seçim dinamiklerinin farklı olduğunu tahminlerinde önemli bir unsur olarak görmediler. Aslında, Türkiye’de yerel seçimlerde iktidar partisinin oy oranında yaklaşık yüzde 7 negatif sapma olur. İktidarda yıpranma fazla olduğu takdirde bu negatif sapma artar.

İkinci gerçek, Türkiye’de genel seçimlerde varlık gösteremeyen ve seçmenlerini büyük partilere kaptıran diğer partiler (Saadet Partisi, Büyük Birlik Partisi, İşçi Partisi, Demokratik Sol Parti) yerel seçimlerde güçlü yerel adaylar sayesinde ortaya çıkıp boylarını aşan oy alabiliyorlar. Erdoğan, Kılıçdaroğlu ve Bahçeli bu yerel seçim gerçeğini bildiği için yerel seçim havasından çıkarıp genel seçim havasını vermeye çalışmaktadır.

Yabancı diplomatların AK Parti dışında merak ettikleri sadece bir parti daha var. O da BDP. Yabancılar, BDP’nin yerel seçimi fiili özerklik ve fiili kantonal sistem için bir referandum olarak gördüğünü düşünmektedir. Bu nedenle BDP’nin Kürt ağırlıklı illerde yüzde 60’ın üzerinde oy almaya çalışacağını tahmin etmektedirler.

Son olarak, yabancı diplomatlar iki gerçeğin farkındalar.

Birincisi, Türkiye’deki siyasi gerilimin cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına kadar artarak süreceğini tahmin ediyorlar.

İkincisi, yerel seçim sonuçları ne olursa olsun yeni bir Türkiye gerçeği ile karşılacaklarını biliyorlar.

Toplumsal barışın ve toplumsal uyumun yeniden nasıl ve ne zaman sağlanacağı ise ana merak konusudur.