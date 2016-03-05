Zaman'a el koymak faşizmdir, buna suskun kalmak boyun eğmektir!

Özgürlüğe yeni bir darbe!
Zaman'a kayyum atanmasını şiddetle protesto ediyorum, Zaman'daki meslektaşlarımın yanındayım.
Zaman'a el koymak, bağımsız ve özgür gazeteciliği zincirlemek yolunda utanç verici bir adımdır!
Zaman'a gece yarısı baskını, 'Erdoğan devleti'nin demokrasiye, hukuk ve özgürlüğe yeni bir darbesidir.
Farklı seslere, muhalif seslere tahammülsüzlüğün yeni bir örneğidir Zaman'a el koymak...
Zaman'a gece yarısı baskınıyla el koymak, despotluğun dik alasıdır.
Zaman'a gece yarısı baskınıyla, polisle gazla el koymak, faşizmdir!
Zaman'la dayanışma, demokratik hak ve özgürlüklere sahip çıkmaktır.
Zaman'a gece yarısı baskınına sessiz kalmak, despotluğa boyun eğmektir!
Sevgili Abdülhamit, canını sıkma kardeşim, baskı ve zulüm günleri de geçecek, bu dünya despotlara kalmayacak!
IMC'den sonra şimdi de Zaman...
Evet, Ahmet Altan'ın dediği gibi:
Sabaha karşı kapınızı çalacakları zamana kadar bekleyecek misiniz?