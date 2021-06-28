Yazıklar olsun!

Kürt yok Türk var, dedik.

Kürtçe yok Türkçe var, dedik.

Kürdistan yok Türkiye var, dedik.

Ben Kürdüm, diyeni hapse attık.

Türkçe bilmediği için Kürtçe konuşan

ilkokul öğrencisi çocuğa tokatı bastık.

Kamuya açık yerlerde Kürtçeyi yasakladık.

Kasaba pazarında Kürtçe konuşan

köylüyü jandarma karakoluna çektik,

ürününe el koyduk.

Bir başka deyişle:

Anadillerini yasakladık, öğretmedik.

Kültürlerini yok saydık, hatta aşağıladık.

"Ben Kürdüm" demeyi hapislik suç saydık.

"Kürdistan" demeyi hapislik suç saydık.

"Kürdistan" demeyi "vatan hainliği" saydık.

Kürtlere "eşit vatandaşlığı" çok gördük.

Doğdukları büyüdükleri yerlerin,

köylerinin, kasabalarının, şehirlerinin,

yani memleketlerinin isimlerini değiştirdik,

Kürtçe isimleri Türkçeleştirdik.

Evlerini barklarını yakıp yıktık.

Köyleri, mezraları devlet tarafından

yakılan Kürt köylülerini

kitleler halinde göç yollarına düşürdük.

Kendi yurtlarında onlara

derin sürgün acıları yaşattık.

Devleti hukuk dışına çıkardık,

"faili meçhul cinayetler" işledik.

Diyarbakır Askeri Cezaevi gibi

zulümhaneler kurduk,

oralarda bok yedirdik.



Kürtlüklerini özgürce yaşamalarına

izin vermedik.

Kürt kimlikleriyle siyaset yaptırmadık.

Parti kurdular kapattık,

parti kurdular kapattık.

Milletvekili seçildiler, hapse attık.

Belediye başkanı seçildiler, hapse attık.

"1938 Dersim"deki gibi binlercesini

mağaralarda gazlayarak katlettik.

Kürt sorunu böyle doğdu.

"Dağın yolu" böyle açıldı.

Kürt sorunuyla silah ve şiddet arasında

kan ve gözyaşıyla yüklü

acımasız bağ böyle doğdu.

PKK sahneye böyle çıktı.

Kürt gençleri dağın yolunu böyle tuttu.

"Kürt sorunu yok, terör sorunu var" dedik.

Kürt sözcüğünden korktuk.

"Kürt sorunu"nu ağzımıza almaktan korktuk.

Böyle yaparsak, Kürt sorunu buharlaşır sandık.

Böyle yaparsak, dağın yolu kapanır sandık.

PKK biter sandık.

Beklentilerimizin hiçbiri gerçekleşmedi.

Sorunlar çözülmedi.

Tersine derinleşti.

Türkiye'yi maddi ve manevi bakımdan

yıllar boyu kanatan,

demokrasi ve hukuk devletini

ikinci sınıflığa, üçüncü sınıflığa mahkûm eden,

kalkınma ve ekonomik büyümeyi

köstekleyen, refah çıtasının

yükselmesini engelleyen,

bir başka deyişle, bu memleketteki

"sorunların anası" olan Kürt meselesini

yıllar geçti çözemedik.

Yaşanan acılardan,

akan gözyaşı ve kandan

hiç ders almadık.

Hâlâ da öyle...

Parti kapatmaya devam ediyoruz.

Hapishaneler Kürt siyasetçilerle,

milletvekilleriyle,

belediye başkanlarıyla dolu.

Şimdi de 6 milyon oyu olan

HDP'yi kapatmaya,

HDP'li yüzlerce siyasetçiye

"siyaset yasağı" koymaya hazırlanıyoruz.

Bu yöntemlerle sorun çözülmez.

Sorun azar, derinleşir.

Barış ve huzur hayal olur.

Hiç mi ders almayacağız?..

Yazıklar olsun!