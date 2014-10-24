Türk milliyetçiliğin ve ‘Kürt fobi’nle çuvallıyor, Kürtleri de kaybediyorsun!

Amerika’nın oyun planı varmış...

Diyorlar ki:

- IŞİD üzerinden Bağdat’ı hizaya getiriyor.

- Yine IŞİD’le Irak Kürt yönetimine, Mesud Barzani’ye ayar çekiyor.

- IŞİD’i Irak’ta, Kobani’de bombalayarak Kürtler’e, bölgedeki asıl patronun ya da hamilerinin Amerika olduğunu gösteriyor.

- Tayyip Erdoğan’ın karşı çıkmasına rağmen, “PYD de PKK gibi terör örgütüdür” itirazını sürekli dillendirmesine rağmen PYD’ye silah göndererek, Kobani’ye Türkiye’den koridor açtırarak, gerçek Kürt dostu rolüne soyunuyor.

- Mesud Barzani’yle Salih Müslim’in yakınlaşmasını sağlayarak, bir zamanlar Kuzey Irak’ta yaptığı gibi, bu sefer de Rojava’da, yani 900 kilometrelik Türkiye sınırı boyunca yeni bir Kürt devleti oluşumunun ilk adımlarını attırıyor.

- Irak ve Suriye Kürtlerinin, yani Kürdistan coğrafyasının önemli bir parçasının, Hatay’ın altından Akdeniz’e bağlanmasını öngören eski bir ‘proje’yi canlandırıyor.

- Böylece, enerji yolları konusunda Türkiye’yi sollayacak ya da ‘Türkiye tekeli’ni kıracak ve son tahlilde İran’ın da, Irak’ın da, Irak Kürdistan Yönetimi’nin de, hatta Körfez ülkelerinin de işine gelebilecek alternatif bir yolun kapısını aralıyor.

- Böyle giderse, Türkiye’yi de bölecek bu Amerika...

Diyorlar ki:

- IŞİD, Amerika’nın elinde böyle bir sopa; Başkan Obama yönetimi, elindeki bu ‘IŞİD sopası’yla bölgeyi yeniden harmanlıyor, ‘emperyalist böl ve yönet’in yeni örneklerini hazırlıyor; modern Lawrence’lar da sahnede cirit atıyor!

Peki senin oyun planın ne?

Diyorlar ki: ABD IŞİD üzerinden Bağdat’ı hizaya getiriyor Rojava’da yeni bir Kürt devletinin ilk adımlarını attırıyor, böyle giderse Türkiye’yi de bölecek

Diyelim ki haklısın.

Varsayalım, Amerika’nın hiç hoşlanmadığın bu oyun planı yukarıdaki noktalardan oluşan bir çerçeveye oturuyor.

İyi güzel.

Peki ama senin ‘oyun planı’n nedir?

Ya da var mı bir oyun planın?

Bana var gibi gelmiyor.

Senin o taraflarda kafalar fena halde karışık.

Türk milliyetçiliği ve Kürt fobisi yatıyor bu kafa karışıklığının altında.

Kürtleri nasıl kazanırım diye değil, Kürtleri nasıl böler, o eski üniter, tekçi, milliyetçi devlet yapısını nasıl olur da devam ettiririm diye düşünülüyor senin dünyanda.

Senin kafanda, senin dünyanda ağır basan hâlâ bu bakış açısı.

Farklı düşünenler var elbette.

Ama azınlıktalar, etkili değiller.

Partinde ve devlet içinde asıl ağır basan bu Türk milliyetçisi damarla, Kürtleri eşit görmesi olanaksız bu ‘Kürt fobisi’yle, hiç hayal kurma, Kürtleri kazanamazsın.

Elin oğlu ‘Kürt sokağı’nı kazanıyor, sen seyrediyorsun

Peki ama senin ‘oyun planı’n nedir? Senin o taraflarda kafalar, Türk milliyetçiliği ve Kürt fobisi ile fena halde karışık

Bölgeye ve Kürtlere dönük politikalarında bu kadar çuvallıyorsan, her Allah’ın günü çarşaflıyorsan, hiç kuşkun olmasın, altında bu nedenler yatıyor:

Milliyetçilik ve Kürt fobisi!

Bu öylesine yer etmiş ki, elin oğlu oyun planları yapıyor, sen seyrediyorsun.

Elin oğlu Kürtlerin hamisi kesiliyor, sen seyrediyorsun.

Elin oğlu, tüm Kürdistan coğrafyasında her geçen gün ‘Kürt sokağı’nı kazanıyor, sen seyrediyorsun.

Seyretmekle yetiniyorsun, çünkü senin kafan karışık, elin oğlunun kafası net!

Kürtlerin eşitliğinden korkuyorsun

Elin oğlu, tüm Kürdistan coğrafyasında her geçen gün ‘Kürt sokağı’nı kazanıyor, sen seyrediyorsun

Şunu bir kenara yazıver lütfen:

Çözüm süreci de bu kafa karışıklığıyla gitmez ya da bir yere kadar gider, çöker.

Bu gerçeği İmralı da görüyor, Kandil de.

Pek fazla umut bağlamasalar da, seçim sandığına dönük oyalama manevralarından epeyce bıkmış olsalar da, belki hayatın gerçekleri seni zamanla yola getirebilir diye düşünüyorlar.

Keşke...

Ama bu kafa karışıklığıyla, bu milliyetçilik ve Kürt fobisi ile her geçen gün Kürtleri kaybediyorsun.

Çünkü doğru dürüst bir oyun planın yok.

Son bir not daha:

Arada bir aklına gelse bile, Kürtlerin son tahlilde ‘eşitliği’ni öngören bir nihai oyun planı çıkarmaktan da galiba korkuyorsun.