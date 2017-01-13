Akıl sağlığımızı korumak her geçen gün zorlaşıyor.

Tayyip Erdoğan muhtarları toplayıp demiş ki:

Elinde silahı olan teröristle, elinde

doları, avrosu, faizi olan terörist

arasında hiçbir fark yok.

Demiş ki:

Döviz kurunu bir silah gibi

kullanıyorlar.

Bunların hedefi, Türkiye'yi

hedeflerinden uzaklaştırmaktır.

Demiş ki:

Yahu, bu anayasa değişikliği

şahsımla ilgili değil ki!

Evet, insan bu memlekette gün geçtikçe akıl sağlığını korumakta gerçekten zorlanıyor.

Hepimizin zekâsıyla her Allah'ın günü alay etmekte olan bir Erdoğan var karşımızda.

Sanki, bu memleketi yıllardır tek başına idare eden o değil.

Sanki, Türkiye'yi içeride ve dışarıda çıkmaza sokan kararların arkasında o yok.

Sanki, doların parayı pul eden füze gibi yükselişinde en büyük sorumluluk onun değil.

Sanki, demokrasi, hukuk ve özgürlüğü sıfırlayan anayasa değişikliği için bastıran o değil.

Sonra da, karşımıza geçip zekâmızla alay edebiliyor.

Akıl alır gibi değil.

Sanki teflon tava!





Üniversiteyi de bitiriyorlar, akademik özgürlüğü de boğuyorlar, ne hazin, ne acıklı

Hiçbir şey yapışmıyor ona. Hiçbir şeyin sorumlusu o değil.

Türkiye dışarıda tehlikeli maceralara giriyormuş...

Anayasa değişikliği, diktatörlük kapısını ardına kadar açıyormuş...

Olumsuz siyasi gelişmeler doları tetiklerken, ekonomik krizi yakınlaştırıyormuş...

Umurunda bile değil.

Evet, sanki o bir teflon tava.

Hiçbir şey yapışmıyor, kendini hiçbir şeyden sorumlu hissetmiyor.

‘Tek adam’lar hep böyledir, suçu, kabahâti hep kendi dışlarında arar ve başkalarına atarlar.

O ne dese haklı.

Sesini çıkarmaya kalkan terörist oluyor, hain oluyor, casus oluyor.

Ve hapsi boyluyor.

Bu yüzden artık çıt çıkmıyor. Herkes korkudan sindikçe siniyor.

Dolarda, ekonomide olan biteni iş dünyası görmüyor mu? Ekonomiyi yakın takipte tutan çevreler görmüyor mu?

Hepsi farkında.

Ama açık açık eleştirene rastlanmıyor. Büyük çoğunluk tam siper.

Nuray Mert Cumhuriyet'teki köşesinde, "Medyada, 'ekonomi kötüye gidiyor' demek bile cesaret işi; terör sanki doğal afet!" diye yazıyordu.

Haksız mı?

Artık çıt çıkmıyor.

Örneğin, doları frenlemek için faizleri artırmak lazım. Ama Erdoğan engel buna. Faizlerle oynayanı terörist bile ilan etmiş durumda.

Bu durumda Merkez Bankası, doların ateşini birazcık düşürmek için kamuoyuna çaktırmadan, ancak konunun uzmanlarınca farkedilecek araçlarla, gizli gizli faiz artışı yapıyor.

Bir başka deyişle:

Finansal takiye devreye sokuluyor.

Erdoğan da muhtarları karşısına alıp, 'dolarlı faizli teröristler'den dem vurabiliyor.

Son bir nokta daha.

Haftaya ABD'de başkanlık koltuğuna oturmaya hazırlanan Donald Trump ilk basın toplantısında, CNN'den bir gazeteciyi sorusundan dolayı azarladı. Bu da Erdoğan'ın hoşuna gitmiş, "Trump ne güzel benzetti muhabiri" demiş...

Ama unutuyor.

Trump hiç olmazsa gerçek gazetecileri karşısına alıyor, onların istedikleri soruyu sormalarına imkân tanıyor.

​Evet, insan bu memlekette gün geçtikçe akıl sağlığını korumakta gerçekten zorlanıyor

Erdoğan bunu yapamıyor.

Bugüne kadar gerçek bir basın toplantısı düzenlemiş değil.

Çünkü korkuyor.

Bazı gerçeklere ışık tutabilecek sorulara muhatap olmaktan korkuyor.

Böyle soruların kamuoyunda dillendirilmesinden korkuyor.

Gerçek gazetecilerden bunun için korkuyor. Korktuğu için de hapishaneler gazetecilerle dolu...

631 Akademisyen...

Ama gerçekleri yazan meslektaşlarım da var. Bunlardan biri Mehmet Yılmaz. Hürriyet'teki köşesinde şu satırlar var.

Geçenlerde yayınlanan bir

Olağanüstü Hal Kararnamesi’yle

631 akademisyen üniversiteden

ihraç edildi.

İnsanların kitleler halinde devlet

memuriyetinden ihraç edilmelerine

artık alıştık gibi.

Kimse yadırgamıyor.

Kimse yadırgamadığı gibi bu

ihraçların FETÖ bağlantılı olduğuna

ilişkin genel bir kanı da var.

Oysa son ihraç edilen

akademisyenlerin 42’si, meşhur

barış bildirisinin imzacıları

arasındaydı.

Bu da ilk kez olmuyor.

Daha önceki kararnamelerde de

imzacı oldukları için ihraç edilen

akademisyenler vardı.

Bir bildiriye imza attığı için bir

akademisyen, mesleğini yapamaz

hale getiriliyorsa, kusura

bakmayın ama orada

demokrasiden söz edebilmek

mümkün değildir.

Bir suç örgütü ile iltisaklı olmadıkları

biliniyor, çünkü olsalardı zaten

tutuklanıp hapse de atılmış olurlardı.

Bir fikre sahipler ve o fikri doğru

bulsak da, yanlış da bulsak, fikirlerini açıklama özgürlüğüne de sahip

olmalılardı.

Son ihraçlar, deyim yerindeyse

Türkiye’nin en önemli okullarından

birini de yok etti.

Ege Üniversitesi Edebiyat

Fakültesi Felsefe Bölümü’nden

Prof. Dr. Nilgün Toker Kılınç, Prof. Dr.

Zerrin Kurtoğlu Şahin, Yrd. Doç. Dr.

Ali Serdar Tekin, Psikoloji

Bölümü’nden Prof. Dr. Melek

Göregenli ve Sosyoloji Bölümü’nden

Yrd. Doç. Dr. Lülüfer Körükmez de

ihraç edildiler.

Türkiye’nin önde gelen bir felsefe

bölümü ve o okulun öğrencilerini de

düşünen yok.

Yılmaz Murat Bilican

www.t24.com.tr'deki yazısında

ihraç edilen hocalardan bazılarının

öğrencilerine verdikleri mesajları

yayınladı.

Gazetelerde yer bulamayan bu

mesajlardan ikisini sizlerle

paylaşmak istedim.



Prof. Dr. Nilgün Toker Kılınç:

"Yapmadıklarımdan/söylemediklerimden dolayı sorumlu olmaktansa,

yaptıklarımdan/söylediklerimden dolayı

‘suçlu’ ilan edilmeyi onurla yüklenirim. Sevgili öğrencilerim, değişmekten

vazgeçmediğiniz sürece felsefe öğrencisi

ve bizim öğrencimiz olacaksınız emin olun. Elbet yolumuz bir gün bir yerlerde tekrar kesişir, buluşuruz.”

Prof. Dr. Melek Göregenli:

“Canım öğrencilerim, hiç üzmeyin kendinizi. Biz derslerimize devam ederiz. Bu memleket iyiliği hak ediyor, adaleti, barışı, sükûneti, hayata ve barışa

inanmaya devam edelim.

Üniversiteyi de bitiriyorlar, akademik özgürlüğü de boğuyorlar, ne hazin, ne acıklı.