Sözcü'yle FETÖ mü? Allah'ım sen aklıma mukayyet ol!

Sözcü gazetesine operasyon!

Nedenmiş?

“FETÖ’cü”lükten.

Dalga mı geçiyorsun?

Hayır geçmiyorum

Savcılığın talebi üzerine, Sulh Ceza Hâkimliği tarafından, geçen temmuz ayında Sözcü'de çıkan bir haberden dolayı gözaltı kararı:

(1) Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek...

(2) Cumhurbaşkanına fiili saldırıyı kolaylaştırmak..

(3) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’nekarşı silahlı isyanı kolaylaştırmak...

Soruşturma kapsamında gazetenin sahibi Burak Akbay, Sözcü İnternet Sorumlu Müdürü Mediha Olgun, Mali İşler Müdürü Yonca Kaleli ve muhabir Gökmen Ulu hakkında gözaltı kararı alınıyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine, ilgili adreslere baskınlar düzenleniyor yapılıyor.

Yönetici Mediha Olgun ve muhabir Gökmen Ulu gözaltına alınıyor, gazetenin sahibi Burak Akbay'ın Londra'da bulunduğu öğreniliyor.

Ve gazeteden yapılan ilk açıklama:

"Sözcü susmayacak. Bu ülkenin insanlarının vicdan sesi olmaya devam edecek."

Ne diyeceğimi şaşırdım.

Gerçekten öyle.

Sözcü'yle Fethullahçılığı ya da "FETÖ/Fethullah Gülen Terör Örgütü"nü haber dolayısıyla yan yana getirmeyi aklım havsalam almadı.

Kendi kendime mırıldandım:

Allah'ım sen aklıma mukayyet ol!

Başka ne diyebilirdim ki?

Kaç zamandır Allah'ın dediği olur Türkiye'sinde yaşıyoruz.

İdam mı?..

Allah’ın dediği olur!

İdam bizi Avrupa’dan, AB’den, Avrupa Konseyi’nden koparır.

Bak, George ne demiş, Hans ne demiş, bizi ırgalamaz!

Ne ırgalar?

Allah! Allah ne demiş, ona bakarız.

Peki ya demokrasi?..

Allah’ın dediği olur!

Hukukun üstünlüğü?..

Allah’ın dediği olur!

Özgürlükler?..

Allah’ın dediği olur!

Cumhuriyet’e operasyon hukuka ölümcül bir darbe...

Allah’ın dediği olur!

Cumhuriyet yöneticileri, yazarları hapiste, yani hukuk ayaklar altında...

Allah’ın dediği olur!

Sözcü'yle Fethullahçılığı yan yana getirmeyi aklım havsalam almadı

Özgürlük ayaklar altına alındığı içindir ki Şahin Alpay, Nazlı Ilıcak, Ahmet Altan, Mehmet Altan, Ali Bulaç, Murat Aksoy, Ahmet Turan Alkan, Mümtaz'er Türköne, Sedat Laçiner, Kadri Gürsel, Murat Sabuncu, daha birçok gazeteci ve yazar demir parmaklık arkasına atıldı.

Allah’ın dediği olur!

Başta eş genel başkanları Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ olmak üzere HDP’li milletvekilleri, HDP’nin yığınla yönetici ve üyesi hapiste, belediye başkanları hapiste...

Allah’ın dediği olur!

Allah rızası için Allah’ı ne karıştırıyorsun bu işlere?.. Allah’ı, Kuran’ı siyasete alet edersen, laiklik ve demokrasinin zerresi kalmaz.

Allah’ın dediği olur!

Farkında mısın, iki dudağının arasından ne çıkarsa, selam çakılıyor bu ülkede! Bu biat durumu, Türkiye’yi cehennem çukuruna yuvarlar.

Allah’ın dediği olur!

Türkiye hukuk devletinden, özgürlüklerden büyük bir hızla uzaklaşıyor. O hâle geldi ki, demokrasinin artık kırılacak kolu kanadı kalmadı.

Siyasal istikrarsızlık ve belirsizlik, ekonomiyi de vurmaya başladı. İş dünyası senden korktuğu içindir ki, ekonomide suyun üstüne çoktandır vuran acı gerçekleri belirtemiyor.

Allah’ın dediği olur!

“Türkiye, hiçbir dönemde bu kadar özgür, bu kadar huzurlu, bu kadar rahat bir dönemi yaşamamıştır!" dedin mi gerçekten?

Allah’ın dediği olur!

Allah’ım sen benim aklıma mukayyet ol, çünkü kaçırmak üzereyim!