Sevgili Selo'ya: Evet, kötülüğe karşı iyiliği savunmaya devam edeceğiz!

140journos'tan Demirtaş

videosunu izliyorum.

Delal, Selo, Dılda, Başak Demirtaş...

Başak Demirtaş anlatıyor,

babasının gözaltına alındığı geceyi...

Babamı bir gece yarısı

Diyarbakır'da evimizden aldılar.

Kapının vurulmasıyla hepimiz uyandık.

Annem çok soğukkanlı bir kadındır.

Polisleri sakinleştirmeye

çalışıyordu, zaman kazanmaya

çalışıyordu. Çünkü babamın

bir taraftan da hazırlanması

gerekiyordu. Babamı

götürürken de öyle koluna girip

götürmediler.

Küfür hakaret...

O duvardan o duvara vurup,

biz çocuklarının gözünün önünde

işkence ederek götürdüler

babamı...

Keskin bir acı saplanıyor içime...

Bu memlekette acılar,

özellikle Kürtlerin çektikleri acılar

bitmek bilmiyor.

Videoyu izlemeye devam ediyorum.

Selahattin Demirtaş

4 Kasım 2016 'da tutuklanıyor.

Tam 16 ay 10 gün sonra

ilk defa hakim önüne çıkarılıyor.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde

(AİHM) 20 Kasım 2018 'de

Demirtaş hakkında hak ihlali

kararı veriliyor.

Ankara 19. Ağır Ceza

Mahkemesi'nden 2 Eylül 2019 'da

tahliye kararı geliyor.

Tam tahliye olacağı gün,

hakkında bir başka soruşturma

açılıp tekrar tutuklanıyor.

Anayasa Mahkemesi

19 Haziran 2020

tarihinde kişi hürriyeti ve güvenliğini

ihlal kararı alıyor ama Demirtaş

yine tahliye edilmiyor.

Demirtaş'ın tahliye talepleri

tam 69 kez reddediliyor.

Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli

Cezaevi'nde dört yılı geçmiş durumda

Demirtaş. Kızları, 9 yaşındaki

Dılda bugün 13 yaşında,

Delal 17 yaşında...

Babalarını bekliyorlar dört yıldır.

Eski yazılarıma bakıyorum.

Erdoğan, Selahattin Demirtaş'ı hain,

terörist ilan ediyor 2015 Aralık ayında.

30 Aralık 2015 'te de tepkimi belirtiyorum:

Demirtaş hain değil!

Hayır değil.

Demirtaş, ihanet içinde değil.

Kötülük yapan o değil.

Tam tersine...

Bu memlekete kötülük yapanlar

onu "ihanet"le suçlayanlardır.

Bu memlekette barış ve demokrasiyi

kundaklayanlar Demirtaş değil,

onu her Allah’ın günü

şeytanlaştırmaya başlayanlardır.

Demirtaş, bu toprakların acılarını

iliklerine kadar hissetmiştir,

yaşamıştır. Kürtlerin acılı coğrafyasını,

Kürtlerin trajediye doymayan

topraklarını barışa, özgürlüğe

kavuşturmak için elini

her zaman taşın altına koymuştur.

Demirtaş ailesi...

Tarih, 21 Aralık 2018.

Edirne'ye, Selahattin Demirtaş'a

dayanışma ziyareti yapıyoruz.

Cezaevinin önünde bir fotoğraf

çektirmemize dahi izin verilmiyor.

Başak Demirtaş içeriden kocasının

aydınlara mesajını getiriyor:

Baskı ve zorbalık dönemlerinin

panzehiridir dayanışma.

El ele aşacağız bu karanlık günleri.

Birlikte eşit ve özgür bir yaşamı

mutlaka var edeceğiz.

Bugünler geride kaldığında direnişin

acı tatlı hatıralarını yad edeceğimiz

dostlarımın beni ziyaretinden

onur duydum.

Bizi teslim almaya çalışan kötülüğe

karşı korkmadan ve kararlılıkla,

iyiliği savunmaya devam etmeliyiz.

Özgürlük bedelsiz kazanılmıyor,

biz de ödemekten çekinmiyoruz.

Geri adım atmak yok,

direnmeye devam.

Erdoğan'ı 2020 yılı Ocak ayında korkutan fotoğraf...

2020 yılı Ocak ayı.

Bir fotoğraf Erdoğan'ı fena halde

korkutuyor, önüne gelene terörist,

hain damgası yapıştırıyor.

Ben de 17 0cak 2020' de

şöyle bir yazı yazıyorum.

Eskiden olduğu gibi

şöyle ağız dolusu bir

eyy Erdoğan çekmek

geliyor içimden...

Selahattin Demirtaş'a

yine terörist demiş...

Demirtaş'ın Devran isimli

kitabından tiyatroya uyarlanan

bir oyunda Selvi Kılıçdaroğlu,

Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu,

Canan Kaftancıoğlu dörtlüsünün

verdikleri fotoğraf

Erdoğan'ın vücut kimyasını

fena halde bozmuş:

"Ana muhalefetin başı ve heyeti,

bir teröristin yazmış olduğu

kitabın sahnelendiği tiyatro

oyununu izliyorlar.

Milletim vakti geldiğinde

bunlara gereken dersi verecektir."

Şaşırtıcı değil. Erdoğan'la

kim ters düşüyorsa...

Kim Erdoğan'a kafa tutuyorsa...

Kim ciddi bir muhalefet

odağı yaratıyorsa...

Kim Erdoğan'ın siyasal

geleceğine taş koyuyorsa...

Derhal ya terörist damgası yiyor.

Ya terörist yardakçısı oluyor.

Ya darbeci damgası yiyor.

Hatta casus bile ilan ediliyor.

Erdoğan'a toz kondurmak yok.

Aksi halde Erdoğan yargısı çalışıyor.

Hapishane kapıları açılıyor.

O kadar çok örneği var ki...

Kısacası:

Erdoğan'ın demokrasi korkusu

gitgide büyüyor,

özgürlüğün olduğu yerde,

kendisine yer olamayacağını

çok iyi görüyor, hissediyor çünkü...

Eyy Erdoğan!

İnsanları terörist,

terörist yardakçısı,

darbeci, casus

ilan ederek korkutamazsın.

Son söz yine sevgili Selo'nun:

"Kötülüğe karşı

iyiliği savunmaya

devam edeceğiz."