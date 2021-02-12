Sevgili Çıtır Çocuk 80 yaşında!

Ben ona Çıtır Çocuk derim.

Günaydın Çıtır!

Nasılsın Çıtır Çocuk?

Bugünkü yazınla Oya'ya yaklaşır

gibi olmuşsun.

İlk ikisine ses etmez.

Ama o üçüncü cümleye gelince...

Tepkisi hiç belli olmaz.

Boğaziçi'yle ilgili son yazısı oturaklıydı,

kendisine şu mesajı attım:

Aferin Çıtır,

başarılı bir yazı,

ha gayret,

Oya'yı yakalayacaksın!

Cevap gecikmedi, beklediğimden sertti:

Sen de kimsin?..

Yoksa canım Ayşe'nin

kocası olan herif misin?..

Evet, ben Ayşe Cemal'in kocası HC,

o da Oya Baydar'ın kocası Aydın Engin,

bugün 80'ine basan sevgili Çıtır Çocuk.

Çıtır adını ona ben değil,

sevgili Oya takmış. Nedeni, geçen yıl

3 Temmuz'da 80 yaşına giren Oya'dan

yedi ay kadar küçük olmasıyla övünmesi!

Bir sohbet sırasında yakaladım,

ondan sonra Aydın Engin

benim için Çıtır oldu çıktı.

Dostluklar kolay kurulmuyor.

Yıllar ilerledikçe yeni dostlar edinmek

daha da zorlaşıyor.

Zorlaşırken de, mevcutlar nadideleşiyor.

Çünkü gelecek kısaldıkça,

etrafımız tenhalaşıyor,

yalnızlaşıyoruz.

Ve dostluklar daha kıymetleniyor.

İşte bu yüzden sevgili Aydın Engin'in

dostluğu benim için çok değerlidir.

Mavramız hiç bitmez.

Birlikte Alman mamulü

kamyoncu konyağı içmeye bayılırız.

O bana daha çok Frankfurt'ta geçen

komünistlik zamanlarını,

taksi şoförlüğü yaptığı yıllarını anlatır.

Ben de arada lafı ağzından kapabilirsem,

benim Bremen'deki "Franz Fanon ve

şiddet"ten Trabzon'daki "darbeci"liğe

uzanan zamanlarımı anlatmaya çalışırım.

Arada tabii Cumhuriyet'ten,

"İlhan Abi"den de söz açılır.

Bazen geçmişin buruk anıları da

gözlerimizi nemlendirir.

O arada bir "TKP'li zamanlar"dan söz eder.

Benim gibi sıkıcı değildir, sevgili

Çıtır'ın sohbeti, ziyadesiyle revnaklıdır.

Ben de fırsat bulup araya girebilirsem,

1971'in 12 Mart askeri darbesiyle

Doğan Avcıoğlu ve cuntacılık döneminden

renkli resimler çizmeye çalışırım.

Ondan dinlemeyi sevdiğim

konulardan biri de, yazarlığını

ve oyunculuğunu yaptığı, 1970'lerde ortalığı

fena halde sallayan Devri Süleyman oyunudur.

Gazetecilik geyiği de, güncel siyaset de

eksik olmaz sohbetlerimizden...

Bu yakınlarda, ne zaman

tanıştığımızı konuştuk.

Aydın'ın hafızası daha iyi.

1978 yılı Haziran ayında

Moskova'da tanıştık dedi.

CHP lideri Ecevit Başbakan'dı.

Ekonomi 70 cente muhtaç haldeydi.

Rahmetli Ecevit bir uçak dolusu bakan,

siyasetçi, gazeteci, diplomatla ucuz petrol

almak için "Moskova seferi"ne çıkıyordu.

Ben Cumhuriyet'ten tıfıl bir muhabirdim.





Aydın Engin TKP taraflarından

bir gazeteci olduğu için Moskova'da

ilgi odağıydı.

Hatırlıyorum

Kremlin'de, Kızıl Meydan'da,

Lenin Mozolesi'nde hiç yanından

ayrılmamıştım.

Ne güzel günlerdi.

Kim bilir kaç kez yazdım.

Sovyet liderlerinden Nikita Kruşçev'in

hatıralarında geçen bir sözünden

esinlenmiştim:

İnsan bir yaşa gelince,

önünde gelecek değil,

daha çok geçmişi kalıyor.

Bizim, geçmişi epeyce yoğun yaşamış,

özellikle siyasetin içinden geçmiş

ve bugün 80'ine merdiven dayamış

gazeteci milleti olarak

her buluştuğumuzda hâlâ birbirimize

anlatacak çok şeyimiz oluyor.

İyi ki varsın sevgili Aydın Engin.

80. yaşın kutlu olsun kardeşim.