Saray'a karşı adalet ve özgürlük için...

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Murat Sabuncu'nun

sorularını yanıtlıyor T24'te.

Özellikle merak ettiğim konular:

Kılıçdaroğlu'nun demokrasiye

en büyük takoz dediği Erdoğan'dan

Türkiye nasıl kurtulacak?

Bunun için, muhalefet partileri arasında

bir demokrasi ittifakı kurulabilecek mi?

Bir başka soru:

Erdoğan'la küçük ortak Bahçeli'den

kaçmakta olan oylar,

muhalefette toplanabilecek mi?

Kararsızlar partisi yerine

muhalefet partileri, özellikle

CHP büyüyebilecek mi?

Kılıçdaroğlu iyimser gözüküyor.

Seçim tarihi yaklaştıkça

"kararsızlar partisi"nin küçüleceğini,

muhalefetle CHP'nin yükselişe

geçeceğini belirtiyor.

Ayrıca, şimdi değil ama

seçimler yaklaşırken muhalefet

saflarında bir demokrasi ittifakı

kurulmasını bekliyor CHP lideri...

Anlaşılan o ki, ittifak konusunda

epeyce bir süredir perde arkasında

diyaloglar örülüyor.



Kılıçdaroğlu'nun şu sözlerinin

altını çiziyorum:

Gelecek seçimleri partiler arası

bir seçim olarak görmüyorum.

Bu seçimler, demokrasi isteyenlerle

otoriter rejimden yana olanlar

arasında seçim olacak.

Mevcut cumhurbaşkanlığı sistemine,

bu ucube sisteme karşı olanlar

yan yana gelip yeni bir anayasa

yapacaklar. Tarihimizde ilk kez

her türlü "vesayet"i dışlayan

yepyeni bir anayasayla,

eski parlamenter sistemin

yanlışlarından arınmış

bir güçlendirilmiş parlamenter sistem

kurulacak. Bu konuda muhalefet

partileri arasında bir söylem birliği

oluşuyor, söylemde

ortaklaşma yaşanıyor.

Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın

"demokrasi ittifakı"nı hedef

alan "tuzakları"na da

T24 konuşmasında dikkat çekiyor.

1. CHP'yi Saray'ın finanse ettiği

yeni partilerle vurmak...

2. HDP'yi yeni bir "Kürt partisi"yle vurmak,

bunun için mümkün olabilirse,

İmralı'yı da kullanmak...

3. CHP ile İyi Parti'nin arasına

nifak sokarak Millet İttifakı'nı parçalamak...

Kılıçdaroğlu, "demokrasiyi savunanlar"ın,

demokrasiden samimiyetle

yana olanların "Erdoğan'ın tuzakları"ndan

özenle uzak durmalarını istiyor.

Kılıçdaroğlu'nun şu sözlerini de önemsiyorum:

Türkiye eleştiriye tahammülsüz

bir iktidarla yönetilemez hale geldi.

Saray, eleştiriye tahammül

edemedikleri için tehdit ediyor.

Medyayı daha çok susturmanın

peşindeler. RTÜK... Basın İlan

Kurumu... Bunlar bağımsız değil

Saray tetikçisi kurumlar...

Bu ülkede adalet yok!

Gücünü hukuktan değil,

anayasa ve yasalardan değil,

Saray'dan alan mahkemeler,

bir yargı düzeni var.

Gücünü Saray'dan alan

seyyar hakimler dönemindeyiz.

Benim davam nereye,

hangi mahkemeye düşmüşse,

hoop oraya gidiyorlar,

o mahkemelere tayini çıkıyor

bu "seyyar hakim"lerin...

Tank-palet fabrikasını bedavaya,

ihalesiz neden Katar'a veriyoruz.

Katar'a peşkeş çekildi

tank-palet fabrikası...

Bunun dünyada eşi örneği yok!

Asıl vatana ihanet budur...

Buna ses çıkartması gerekenler

susuyor. Katar ihalesine

en başta karşı çıkması gereken

"o dönemin Genelkurmay Başkanı"dır.

Korkudan susuyorlar!

Bu arada sıcak siyasetin

ortasına atlaması yanlış olmuştur

Genelkurmay Başkanı'nın..

Türkiye tamamen gayrimilli

bir iktidarla karşı karşıya...

Ama kimse umutsuzluğa kapılmasın.

Demokrasiden yana olanlar,

demokrasiyi savunanlar

hep birlikte bu güzel ülkeyi

yeniden inşa edeceğiz.

Daha önemlisi,

bize oy vermeyenlere de

adalet ve özgürlük

getireceğiz.

Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerini paylaşıyorum.

Türkiye'nin önü, Saray'ın tuzaklarından

sakınacak bir "demokrasi ittifakı"yla

açılabilir. Bu ihtimal uzak değil yakın.

Karamsar değil iyimser olalım.

Saray’a karşı adalet ve

özgürlük yarışı başlıyor!