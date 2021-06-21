Re re re, ra ra ra Galatasaray Galatasaray Cimbom bom!

Bugün futbola sığınmak içimden geliyor.

Cumartesi günü Galatasaray Kongresi vardı.

Erkenden Galatasaray Lisesi'ne gittim,

oyumu Burak Elmas'a attım.



Ve liseden mezun sevgili babam

Ahmet Cemal'i andım.

Babamın üye numarası 264 olmalı,

benimki 4476...

Yirmi küsur yıldır Divan Heyeti üyesiyim.

Çocukluğumdan beri sarı kırmızılı renklere

gönül bağladım. Başka bir şansım da yoktu.

Zira babam evlatlıktan reddedebilirdi.

Cimbom'da Türkiye şampiyonluğum da var.

Bin yıl önce kürekte, dört tek

dümencisiz gençlerde yarışıp kazanmıştık.

1950'lerin sonuna doğru,

Galatasaray genç futbol takımının

antrenmanlarına katılmıştım.

Rahmetli Doğan Abi (Koloğlu)

benimle ilgilenir, adam olabileceğimi

söyler, beni sevindirirdi.

1961'de Ankara'da Mülkiye'yi,

Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni kazanınca,

uğruna bir kere bacağımı,

iki kere kolumu kırdığım futboldan

Doğan Abi'nin de telkiniyle vazgeçtim.

Çok isterdim futbol oynamak,

içimde ukte kalmıştır.

Cumartesi günü Lise'de nostaljik

saatler geçirdik. Sonra da bir kongre

geleneğini yerine getirip uzun yıllardır

ilk kez Çiçek Pasajı'na uğradım.

Dostlarla, Cimbom'a gönül verenlerle

birlikte öğle rakısı ile keyiflendik.

Tabii futbol konuştuk, Galatasaray'ı tartıştık...

O cümle yine aklıma takıldı:

Top ağlarla şans eseri buluşmaz!

Yani futbolda şansa yer yok mu?

Altı pastan vurursun direkten döner,

vurursun birinin poposuna çarpar.

Yüzde yüz gol diye ayağa fırlarsın,

kaleci yılan gibi kıvrılıp tam doksandan

topu dışarı tokatlar ve olmadık bir kurtarış yapar.

Kaleciyi de geçip topla birlikte

kaleye girmene ramak kalmıştır,

bir anda ayağın kayar düşersin.

Top "hain"dir!

Seni sevmezse, hele bir de melekler

rakip kaleyi korumaya almışlarsa,

yandı gülüm keten helva,

perişan olursun...

Burak Elmas ve Eşref Hamamcıoğlu:

Galatasaray'a yakışan görüntü



Futbolda elbette "şans"ın payı vardır.

Muradım başka.

"Top ağlarla şans eseri buluşmuyor"

derken, futbolda başarının şansla

gelemeyeceğini anlatmak istiyorum.

Dünya futbolunda en büyük başarı

öyküsü sayılan "Barcelona modeli"nin

önde gelen mimarlarından biri,

"imkânsızı hedefleyenler"e çağrısını

bu cümleyle,

"Top ağlarla şans eseri buluşmuyor!"

diyerek yapar.

Bir futbol kulübünün nasıl değiştirildiğini,

nasıl adım adım yükselişe geçirildiğini,

nasıl küresel marka haline getirildiğini,

başarının nasıl kalıcı,

yani sistemli kılındığını okurken,

kapsamlı bir "başarı stratejisi"nin

ne kadar önem taşıdığını anlatır.

Bu satırları yazarken

Galatasaray'ı düşünüyorum elbette.

Cumartesi günü büyük bir duygu fırtınasıyla

Başkan seçilen Burak Elmas'la

yeni yönetimi aklımda.



Bir zamanlar bütün kupalar bizimdi!

Yıl 2000, aylardan mayıs,

UEFA Kupası Galatasaray'da

Cimbom'un şanlı geçmişi

bir film şeridi gibi gözümün önünde.

1990'ların sonunda üst üste dört lig şampiyonluğu...

2000 yılı mayıs ayında Arsenal'i

devirerek kaldırdığımız UEFA Kupası...

Yine 2000 yılı ağustos ayında

Real Madrid'i yenerek

müzemize getirdiğimiz Süper Kupa...

Bütün kupalar bizimdi!

Evet, Avrupa'da 2000 yılında

bütün kupalar bizimdi.

Ve bu büyük başarının altında, en başta

Faruk Başkan'la Fatih Hoca'nın

imzaları vardı.

Süper Kupa'yı Monaco'da kaldırdığımız zaman

Milliyet'teki köşemde sıcağı sıcağına

şu satırları yazmıştım:

Galatasaray'da başarıyı sürekli

kılmanın yolları nedir?

Nasıl bir altyapıyla başarı kurumsallaşır?

Sağlam bir mali bünyeye hangi

yöntemle erişilir Galatasaray'da?

Ülkenin değişik yerlerine futbol

okulları kurmanın plan programı

nasıl oluşturulur?

Aynı sorular aradan yıllar geçtikten sonra

bugün hâlâ geçerliğini maalesef korumakta:

Galatasaray'ın o büyük başarı

dönemini neden kalıcı kılamadık?

Başarıları sistemleştirecek altyapıyı

niçin kuramadık?

Başarıyla, başarısızlık!

İkisini de yönetmek zordur.

Başarıyı yakaladığımızda

zirvenin aynı zamanda uçuruma

en yakın yer olduğunu unuttuk gitti

bir zamanlar.

Bugün de, "başarısızlığı yönetmek

yükselişe geçirmek var" gündemde.

Bir başka deyişle:

İnişi durdurmanın ve çıkışa geçmenin

yollarını akılcı bir biçimde aramak zorundayız.

Bunun için de özeleştiri mekanizmasını

çalıştırmak, yanlışlardan dersler çıkarmak

ve bunun için farklı düşünenlerle

diyaloğu önemsemek,

sesli düşünülecek ortak platformları

kurmak lazım.

Soğukkanlı, ağırbaşlı olmak

ve dayanışma ruhuyla davranmak

zorundayız. Sanıyorum, Galatasaray

geleneği de budur.

Kalıcı başarıların altyapısını sağlam

kurmanın, profesyonelleşmenin

ve güzel bir binayı inşa etmenin

keyifli ve soylu çabası için

kolları birlikte sıvamanın zamanıdır.

Yeni Başkan Burak Elmas'la

yeni Galatasaray yönetimini kutluyor,

başarılar diliyorum.