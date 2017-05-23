Nevşin Mengü yazısı...

Nevşin Mengü.

CNN Türk'ün ana haber sunucusu.

İşini seven, iyi yapan, işini yıllardır heyecanla yapan bir televizyoncu.

Şimdi kızağa çekilmiş durumda.

Artık akşam haberlerinde yok.

Neden?..

Anlaşılan o ki, Saray memnun değil Nevşin Mengü'den. Erdoğan'la Trump'ın 23 dakikalık başbaşa görüşmesini veriş tarzı Saray'da rahatsızlık yaratmış.

Bu rahatsızlık daha dönüş yolunda, Washington'dan Ankara'ya uçarken havada bildirilmiş CNN Türk tarafına...

Nasıl vermiş haberi Nevşin Mengü:

"Girdisi çıktısı, oturdusu kalktısı toplam 23 dakika sürdü."

Bu kadar.

Saray ve tetikçileri ayaklanmış, CNN Türk yönetimi de Nevşin Mengü'yü hemen kızağa çekmiş...

Saray'ın dediği olmuş.

Elbette şaşırtıcı değil.

Erdoğan'ın kurduğu medya düzeni böyle.

Kim yönetici olacak, nasıl yönetecek?

Kim köşe yazacak, nasıl yazacak?

Hangi konular tukaka olacak?

Kim ekrana çıkacak, nasıl konuşacak?

Hangi konular haber olacak, hangi konulara dokunulmayacak?

Bütün bu soruların yanıtları da, her şeyin Saray'da bittiği de kaç yıldır biliniyor.

Bu nedenle, Nevşin Mengü'nün Beyaz Saray'daki başbaşa görüşmeyi hepi topu 23 dakika diye gayet iyi özetler özetlemez kapıya konması, yineliyorum, şaşırtıcı değil.

Medya düzeni özellikle televizyon ekranlarında kaç zamandır Saray'ın istediği gibi tıkır tıkır işliyor.

Televizyon haberlerinde de, yorumlarında da, sözde tartışma programlarında da çatlak ses duyulmuyor, Erdoğan'a itiraz sesi çıkmıyor.

Padişahım çok yaşa avazeleriyle dolu ekranlar.

Başarısızlık olan başarı gibi sunuluyor.

Kara olan ak gibi sunuluyor.

Özellikle televizyonlar bu hâlde.

İnsanları gerçek olandan uzaklaştırmanın, totaliter rejimlere özgü yalanda yaşatmanın inanılmaz örnekleri veriliyor.

Erdoğan'ın Washington ziyareti belki de bugüne kadarki en başarısız Washington ziyareti oldu.

Değil nokta, virgül bile olamadı.

Ama anlaşılan o ki, bu başarısızlığın kıyısından köşesinden bile belirtilmesine tahammül edemiyor Saray.

Bu açıdan Nevşin Mengü'nün CNN Türk'te kızağa çekilmesi çarpıcı bir örnek.

Çok yazık.

Erdoğan'ın Washington ziyareti belki de bugüne kadarki en başarısız Washington ziyareti oldu

Artık sıra, hangi haberlerin verilmeyeceğinden sonra şimdi de hangi üslupla ve ne gibi vurgularla verileceğine geldi.

Evet öyle.

Artık Saray'ın istediği haberler okunurken kontrollü olacaksınız.

Kaş kalkmayacak...

Göz kapakları sabit duracak...

Yüz çizgileri fazla oynamayacak...

Yani mimik ve jestlerinize de dikkat edeceksiniz.

Çünkü, Saray'daki koca göz sizi takip altında tutuyor.

Belki gün gelecek insana değil robota güvenilecek, haberleri robotlar sunacak.

Yuh olsun!

Gazeteciliği bu ülkede suç haline getirenlerden, hapishaneleri gazeteci milletiyle dolduranlardan, bir tweet'ten gazeteciyi hapse atanlardan başka ne beklenir ki?

Ama şunu yazın bir kenara:

Böylesine utanç verici bir medya düzenini kuranlar da, böylesine utanç verici bir medya düzenine alet olanlar da, böylesine utanç verici düzene boyun eğenler ve ona gogoyculuk edenler de, gün gelecek gazeteci milletine bu yaptıklarının hesabını vereceklerdir.

Demokrasi adına, hukuk ve özgürlük adına, gazetecilik ve etiği adına bu hesap onlardan sorulacaktır.

Yanlarına kalmayacak!

Canını sıkma Nevşin Mengü, daha gençsin, bugünler de geçecek.

Son 24 saatte Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu?