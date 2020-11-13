Ne desen, ne yapsan nafile, bu sicille artık inandırıcı olamazsın; çünkü sorun sensin!

Evet, artık ne desen, ne yapsan nafile.

Geçmişin öyle ki...

Bu sicille inandırıcı olamazsın.

Anlaşılan o ki, gidişat seni de korkuttu.

Ekonomiden fena halde ürktün.

Belki de umutsuzluğa kapıldın?

Olumsuzlukları Damat Bey'e yıkıp

kurtulacağını mı sanıyorsun?..

Eğer öyleyse yanılıyorsun.

Bu bir çıkmaz sokak!

Damat Bey'i kapının önüne koymakla

bir yere varamazsın.

Çünkü "tek adam"ın kim olduğunu

bilmeyen yok bu memlekette.

Tüm iktidar ipleri kimin elinde,

herkesin malumu.

Son söz Saray'da!

Tek adam rejiminin realitesi bu...

Ama korkmakta haklısın.

Ekonomideki gidiş gerçekten ürkütücü...



Bu bakımdan yakın geçmişi

şöyle bir düşünmek faydalı olabilir.

Düşük faize karşı çıkan

Merkez Bankası başkanlarını

kim hain ilan etti?..

Kim görevden aldı?..

Önce hukuk diyen TÜSİAD başkanlarını

kim vatan haini ilan etti?..

Enflasyona karşı 'düşük faiz'le

mücadele etmeye kalkışıp

ele güne alay konusu olan kimdi?..

Faize sürekli fren koyarak

devletin "döviz kasası"nı

kim tamtakır hâle getirdi?..

Biraz daha başa dönelim.

Yakın çevrenden, Saray'a yakın

müteahhitlerden, "Damat Bey'i

ekonominin başına getirme,

Maliye Bakanı yapma" diyenlere

kulak asmayan kimdi?..

Ekonomide Merkez Bankası gibi

bağımsız kurumlar olmadan,

ekonomide bazı yapısal reformlar

yapılmadan ve de hukuk devleti olmadan,

ekonomi dikiş tutmaz diyen

aklı başında seslere bunca zamandır

kim kulak asmadı?..

Yalnız Merkez Bankası'nda değil,

yargıda da bağımsızlığı

yok eden kimdi?..

Demokrasinin omurgası olan

yasama-yürütme-yargı üçgenindeki

"güçler ayrılığı"nı kim yerle bir etti?..

Bağımsız ve özgür medya

nasıl, kimin eliyle tarihe karıştı?..

Bu soruların cevabını da bilmeyen yok.

Oradan oraya savrulan çivisi çıkmış

bir ekonomi bugün seni bile

korkutur hâle gelmişse, hepimiz biliyoruz,

bu senin eserin, başkasının değil.

Şu sıralar ağzından

bazı doğru şeyler

çıkmıyor değil. Öyle şeyler ki,

sanki bunca yıldır iktidar koltuğunda

oturan sen değilsin,

sanki iktidara yeni geldin.

Ayrıca, şu son söylediklerinin altını

şöyle bir kazıyınca eski zihniyet sırıtıyor.

Bu "zihniyet"tir, Türkiye'yi ekonomi dahil

her bakımdan çıkmaza sokan...

Evet, artık ne desen nafile.

Tekrarlıyorum:

Bu sicille inandırıcı olamazsın.

Çünkü sorun sensin!

Türkiye'nin bir numaralı sorunu

senden başkası değil.