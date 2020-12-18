Ne kadar bağırıp çağırsak, ne kadar milliyetçi naralar atsak, değişen bir şey olmuyor, olmayacak!

Bugünlerde dikkatimi çekiyor,

bazı Saray sözcülerinin ağzında

Ecevit-Kıbrıs sözüne rastlıyorum.

Lafı dolandırmadan yazmakta yarar var.

Kıbrıs'ta haklıydık ama

Kıbrıs-1974'le birlikte Türkiye için

Pandora'nın Kutusu açıldı.

Ve o zamana kadar Türkiye'nin

saklı kalmış temel sorunları su yüzüne

vurmaya başladı ya da dışarıdan tetiklendi.

1. Kürt sorunu ve PKK sahneye çıktı.

2. ASALA'nın şiddet eylemleriyle

1915 Ermeni Soykırımı

uluslararası platformlarda yerini aldı.

3. Siyasal İslam siyasette

ben de varım demeye başladı.

4. 1975'de Amerikan silah ambargosu

ile birlikte uygulanan üst örtülü

"ekonomik yaptırımlar"la Türkiye,

zamanın Başbakanı Demirel'in

deyişiyle, 70 sente muhtaç

hale gelmişti.

5. Yine Kıbrıs '74 sonrası

Devrimci-Ülkücü çatışmalarının

şiddetlenmesiyle Türkiye

kanlı bir kısır döngüye itildi,

cephe hükümetleri ile kutuplaşma

keskinleşti ve 1980'nin 12 Eylül'ünde

askeri darbe başımıza indi.

Şimdi sıralayın alt alta:

Kürt sorunu...

1915...

Siyasal İslam...

Ekonomide yapısal değişimler...

Demokrasi ve hukuk reformu...

Türkiye bu konularda yıllar boyu

çözüm değil sorun biriktirdi.

Demokrasi ve hukuk devletinin

gereklerini yerine getirmedi.

"Birinci sınıf demokrasi"yi başaramadı.

Yunanistan "AB treni"ne atlamaya

hazırlanırken Türkiye seyirci kaldı.

Kürt sorununda demokrasi ve insan

hakları açısından gerekli adımları atmadı.

Siyasal İslam'ı tam anlamıyla

demokrasi sahnesine çekecek

dönüşümleri yapamadı Türkiye.

1915'le yüzleşmek, "resmi tarih"le

hesaplaşmak devlet aklından geçmedi.

Ekonomide yapısal değişimler

yapılamadı. Bazen radikal adımlar

atılmadı değil ama arkası gelmedi.

Bütün bu temel sorunlar

yıllar içinde birikti, derinleşti.

Bugün de bu yakıcı sorunlar

gündemdeki yerini koruyor.

Bugün de sağa sola kafa tutarak,

Zaloğlu Rüstem gibi

yedi düvele pala sallayarak,

"milliyetçi kabadayılıklar"la

teknenin yürüyeceğini sanıyoruz.

Ama olmuyor.

Olmaz da.

Haklı olduğumuz konular yok mu?

Var tabii.

Eskiden de vardı, bugün de var.

Evet, Kıbrıs'ta da haklıydık.

AB, ABD ilişkilerinde de hiç kuşkusuz

haklı olduğumuz taraflar vardı, bugün de var.

Ama haklı olmak yetmiyor.

Sorunlar çözümsüz kaldıkça,

o sorunlar dışarıdan mıncıklanıyor.

Türkiye'yi köşeye sıkıştırmak,

istikrarsızlaştırmak için kullanılıyor.

Kürt sorununda böyle...

PKK sorununda böyle...

1915'te böyle...

Kıbrıs'ta öyle...

Ekonomide öyle...

Siyasal İslam'da öyle...

AB, ABD ilişkilerinde öyle...

Sorunlarımızı eğer zamanında çözseydik,

birinci sınıf demokrasi rayında

yol alsaydık, bütün bunları

elbette kendimiz için yapmış olsaydık,

bugünkü hazin, acıklı hallere düşmezdik.

Sonuç olarak:

Bugün avazımız çıktığı kadar

bağırıp çağırsak da, milliyetçi naralar

atsak da, değişen bir şey olmuyor,

olmayacak da...

Daha iyiye değil,

daha kötüye gidiyoruz.

Yazık bu ülkeye, çok yazık.