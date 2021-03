Mesut Özil'li Fenerbahçe'yi Kadıköy'de yenmek...

Cimbom'un Gaziantep'le maçını izliyorum.

Çok yavaş oynuyoruz.

Hızlandırma butonu olsa da bassam

hissi uyanıyor içimde...

Sanki Onyekuru'yla birden hızlanıyoruz

ve iki gol üstüste geliyor, seviniyorum.

Bu haliyle Fenerbahçe bizi yener mi?..

Derbi 6 Şubat'ta.

Kadıköy'de Mesut'lu Fener'i yenmek...

Ne de güzel olur!

Günlüğümün sayfalarına dalıyorum.

Mesut Özil neden

Alman Milli takımını

tercih etti?

BERLİN, 8 Ekim 2010

Sonbaharın hüznü çökmüş şehre.

Berlin bende her zaman nostaljik duygular

uyandırır. Kestane ağaçları, ıhlamurlar,

çınar ağaçları sararmış...

Kreuzberg'de kendi başıma yürüyorum.

Kafayı uzatıyor:

"Abicim, yenebilecek miyiz

şu Almanya'yı?.. Arda'nın yeri

nasıl dolacak, kim oynayacak onun yerine?"

Umudunu kaybetmiş değil,

çıtayı yükseğe koyuyor:

"Yeneceğiz Almanları!"

Devam ediyor:

"Çünkü biz kendi evimizde oynayacağız,

Alman milli takımı ise deplasmanda...

Göreceksin, tribünleri en çok biz

dolduracağız."

Almanya'nın önde gelen futbol dergisi

Kicker'e göz gezdiriyorum.

Almanya'da 200 bin Türk gencinin

meşin yuvarlak peşinde koştuğunu

ve büyük çoğunluğun Alman milli takımını

tercih ettiğini yazıyor.

Mesut Özil, Alman futbolunun yeni yıldızı.

Güney Afrika'daki son Dünya Kupası'nda

onu keyifle izlemiştim.

Nitekim Dünya Kupası'nda parladı

ve Real Madrid'e transfer oldu.

Şimdi soruluyor:

"Mesut Özil Alman Milli Takımı'nda

olmasaydı, Dünya Kupası'nda

oynamasaydı, bugün Real Madrid'de

olur muydu?"

Haksız bir soru değil.

"Mesut Özil niye Almanya'yı

tercih etti?" sorusunun

üzerinde zıplamanın rahatsız edici

olduğunu düşünüyorum.

Bizim milli takıma bakıyorum.

Bu gece Berlin Olimpiyat Stadı'na

çıkacak olan ilk 11'de Hamit Altıntop,

Nuri Şahin, Hakan Balta

ve Ömer Erdoğan Almanya'da doğup

büyümüş, futbola başlamışlar.

Ayrıca yedekler arasındaki Halil Altıntop,

Ceyhun Gülselam, Özer Hurmacı da

yine Almanya'dan yetişme

futbolcularımız... (Milliyet, 8 Ekim 2010)

Mesut Özil'in

ıslıklanmasını

kınıyorum!

BERLİN, 10 Ekim 2010

Literatur Haus'un arka tarafındaki

asırlık ıhlamur ağacına,

sararmış bahçeye bakan

masaya çöküyorum sabah vakti.

Yazı belki daha iyi gelir diye...

Bana her zaman huzur veren bu yer bile

içimde açılmış o futbol yarasının sızısına

bir şey yapamıyor.

Maçı düşünmek istemiyorum.

İçimden bu maçı yazmak gelmiyor diye

başlık atmıştım maç sonrası yazıma...

Futbolda yenilmek elbette vardır.

Ama bu kadar kötü oynamak, rakip

Almanya karşısında bu kadar aciz kalmak...

Milli futbolcularımızı böylesine dökülür

halde görmek doğrusu içimi acıttı.

Doksan dakikanın sonunda

3-0'la kurtulmuş olmak bile

maçın ağzımda bıraktığı kötü tadı

değiştirmedi. Gece yarısı alelacele

maç izlenimlerimi gazeteye yazdırırken

unuttuğum bir şey var:

Mesut Özil'in protesto edilmesi...

Bize ikinci golü atan Mesut

ne zaman topla buluşsa, Berlin Olimpiyat

Stadı'nda Almanların değil Türklerin

çoğunluğu oluşturduğu tribünlerden ıslıklar,

yuhlar yükseldi.

Bundan hoşlanmadım.

Mesut Özil'in, Real Madrid'de oynayan

bu büyük yeteneğin Türk değil de

Alman milli takımını seçmiş olmasının

böylesine protestolarla karşılanması

canımı sıktı.

Bayern Münih'in büyük topçusu Hamit

Altıntop gibi o da Gelsenkirchen doğumlu.

Üçüncü nesil bir Türk işçi çocuğu.

İkisi iyi arkadaşlar. Kardeş gibi

büyümüşler. Ama biri Türk milli takımını,

öteki Almanya'yı seçmiş...

N'apalım?

Mesut köklerini inkar etmiyor.

Mesut Özil gibi üçüncü kuşak Türklerden

olan Nuri Şahin ise Alman milli takımını

değil bizi tercih etmiş. Bundesliga'da,

B. Dortmund'da bu yıl çok iyi oynayan

milli topçumuz diyor ki:

"Ben bir Türk olmama rağmen

biraz da Alman'ım. Almanya'da doğup

büyüdüğüm için de gurur duyuyorum."

Biraz da Alman olmak!

Kendini hem Türk hem Alman

hissetmek...

Hem Türk hem Kürt hissetmek...

Yaşar Kemal "Ben Türkçe yazan bir

Kürt romancısıyım" demedi mi?

Mesut Özil kendi köklerini yadsımıyor

ama Alman milli takımını tercih ediyor.

Ne var bunda?

Ne diye binlerce kişi ayağına her topu

alışında onu ıslıklıyor, yuhluyor.

Ayıp!

Olimpiyat Stadı'nda böylesine bir ayıp

içinde olanlar, acaba Mesut Özil Güney

Afrika'daki son Dünya Kupası'nda Alman

formasıyla gol atarken

onu alkışlamıyorlar mıydı?

Ya da bugün Real Madrid'de başarıyla

top koştururken onunla gurur

duymuyorlar mı?

"Bizim Mesut!" diye sevinmiyorlar mı?

Ben seviniyorum, Mesut'un başarıları

benim de hoşuma gidiyor.

Futbol sadece futbol değildir!

Özellikle Türk-Alman milli maçı

dolayısıyla bu gerçeğin altı bir kez daha

çizilmiş oldu.

Mesut'ları, Nuri Şahin'leri, Hamit'leri

rahat bırakalım, başarılarını ise

hep birlikte alkışlayalım.

Herkes kendini nasıl tarif etmek istiyorsa

öyle tarif etsin.

Karışmayalım, herkes kendini nasıl

hissetmek istiyorsa öyle hissetsin.

Kökler, aidiyet duyguları hassas meseleler...

Hem insanların iç huzuru, hem toplumların

kendi kendisiyle barışıklığı

buradan geçiyor. (Milliyet, 10 Ekim 2010)

Baygın baygın

balık gibi bakan

Mesut Özil

tam bir sakin güç...

VARŞOVA, 20 Haziran 2012

Futbol bu, bazen ağlar, bazen

gülersin. Meşin yuvarlağa güven olmaz,

deniz gibidir çünkü. Futbolun

pek öyle adaleti yoktur. Ama futbol

belki de bunun için güzeldir,

her türlü sonuca açık olduğu için...

Şu günlerde Polonya'yla Ukrayna'da

dünya futbol topunun etrafında dönüyor.

Son yedi maça odaklanmış futbol kaçıkları

sağda solda renkli futbol geyiklerine dalmış,

toptan başka bir şey düşünemez olmuş

durumdalar. "Futbolkolikler"in gözünde

şimdilerde dünya koca toptan ibaret.

Futbol olmasa

dünya daha gri, kurşuni

ve acımasız olurdu.

Fransız romancı Albert Camus'nun

sözü bu...

Bazen öyledir ki, rüyanda bile futbol maçı

görürsün. Brezilya'yla üç kez dünya kupası

kaldıran tüm zamanların en büyük futbol

efsanesi Pele diyor ki:

Bunca yıl geçti, geceleri hâlâ

futbol rüyası görmeye

devam ediyorum.

Karım, "Deli misin nesin,

futbol topu tekmeler gibi

tekmeledin beni" diyerek

uykumdan uyandırıyor beni...

"Kaleciye âşık olan futbol topu"nun

hikâyesini biliyor musunuz?

Yeteneksiz bir kaleciymiş.

Ama futbol topu ona âşık olmuş.

Böylece o yeteneksiz kaleci

bir anda devleşip kalesinde gol yemez

olmuş. Çünkü top, âşığı tarafından

kucaklanmak istediği için,

ağlarla buluşmak yerine

her seferinde hemen

o kalecinin kollarının arasına girermiş...

Çeyrek finaller başlıyor.

Hangi takımı tutacağım?

Mesut Özil nedeniyle Almanya'yı mı?

İki yıl önce Güney Afrika'da da

bir ara Mesut'çu olmuştum.

Baygın baygın balık gibi bakan

Mesut Özil

bence tam bir sakin güç.

Çok fazla gösterişi yok.

Sükunet içinde bir yaratıcılığı var.

Bir anda hızlanıyor.

Ayağına müthiş hâkim.

Daracık alanda attığı kıvrak çalımlarla

rakibini kaşla göz arasında geçiyor.

Etkisiz bıraktıktan sonra da,

savunmanın arasına yumuşacık,

lokum gibi bir pas atıp Klose'yi,

Gomez'i hiç beklenmedik bir anda gol

pozisyonuna sokuyor.

Mesut Özil'in yumuşacık bir ayak bileğiyle

çok hızlı bir yaratıcılığı var,

İstediği vakit yırtıcı olabiliyor.

Hiç beklenmedik anda

çıkardığı şutlarla golünü de atıyor.

Ne demek istiyorsun?

Mesut'çu ve Alamancı mı olayım?

Yıldızlar inşallah gol olup

yağar gökyüzünden! (Milliyet, 20 Haziran 2012)

Mesut'lu Fener'i

Kadıköy'de yenmek...

İstanbul, 30 Ocak 2021

Fenerbahçe'nin Mesut Özil transferi

elbette tarihi bir transfer.

Roberto Carlos'tan, Anelka'dan,

Drogba'dan, Sneijder'den yıllar sonra

Süper Lig'e gelen en büyük futbolcu...

Münasebetsiz bir gazeteci sorusu:

Fener'de hayal kırıklığı olabilir mi?..

Mesut Özil'in Arsenal'da son hocası,

kendi takım arkadaşı olan Arteta'ydı.

Çok umutluydu Mesut Özil'den.

10 maç üst üste ilk 11'de oynattı.

Ama bir süre sonra onu ağır ağır kulübeye

çekmeye başladı. Son sezonda ise

25 kişilik kadroya bile adını yazmadı.

Bu gözden düşme süreci

elbette bir şok oldu Mesut Özil için...

Dünya futbolunun gerçekten

bu büyük 10 numarası

Fenerbahçe'de ne yapar?

33 yaşında...

Ukalaca bir tespit:

Takımın Mesut Özil'e göre oynaması

lazım. Eğer bu olmazsa, takım ona göre

oynamazsa, küsebiliyor, isteksizleşiyor.

Hatta bazen takımına bedel bile ödettiği

bilinmekte...

Mesut Özil için Fenerbahçe haklı olarak

büyük tantana yaptı. Büyük paralar ödedi.

Tabii şu soru akla takılıyor:

Bu tantana diğer futbolcularda huzursuzluk,

psikolojik rahatsızlık yaratmış olabilir mi?

Bilemiyorum.

Fenerbahçe'yi yakından izleyenler

2002 yılında ikisi de 10 numara olan

Ortega-Ceyhun örneğini veriyorlar.

Arjantinli büyük topçu Ortega'yı takımda

Ceyhun'un oynatmadığını, takımda ona

doğru dürüst top atılmadığı anlatılıyor

Kadıköy kulislerinde....

Şimdi Mesut Özil'in yerinde

çok iyi bir 10 numara var:

Yunanlı Pelkas.

Mesut Özil takımda yerini alınca,

Pelkas açığa mı kaydırılacak?

Fenerbahçe bugün yükseliş eğrisi çiziyor,

çok iyi bir takım olma yolunda...

Son 7 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik...

Takımda uyum var, hız var.

Mesut Özil bu çerçeveye kolayca

uyum sağlayacak mı?

Bir süre kenarda bekleyebilir mi?

Hooopp dedik HC!

Futbol üstüne fazla ahkam kesmeye

başladın, haddini aşma da frene bas...

Damardan bir Cimbomlu olarak

senin meselen çok açık:

Mesut'lu Fener'i Kadıköy'de yenmek...

Yenersek, Başkan Ali Koç ne yapar?

Yine tribünden atlar mı?..

Mesut Özil'e başarılar diliyorum.

İyi pazarlar!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, geçen sezon Kadıköy'de 21 yıl sonra 3-1 kazandığımız derbi sonrası tribünden atlamıştı