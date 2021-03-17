Faşist darbe!

Bu satırları yazarken HDP milletvekili

Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun

milletvekilliği beş yıl önce attığı

bir tweet nedeniyle düşürüldü.

Televizyona gözüm ilişiyor.

Meclis İdare Amiri sıfatını taşıyan

bir AKP milletvekili, HDP milletvekilleri

arasındaki Gergerlioğlu'nu

yaka paça Genel Kurul'dan atmak için

onun üstüne üstüne yürüyor.

İçim fena oluyor.

Boğulur gibi oluyorum.

Çünkü, 1994 yılındaki

o rezil Meclis manzaraları

gözümün önünden bir film şeridi gibi

geçiyor. Dokunulmazlıkları kaldırılan

DEP milletvekilleri Leyla Zana, Hatip

Dicle, Ahmet Türk, Sırrı Sakık ve

rahmetli Orhan Doğan'ın

polisler tarafından 27 yıl önce

Meclis'ten yaka paça alınıp

nasıl hapse atıldıklarını

hatırlıyorum.

O korkunç fotoğraf kareleri

belleğimde hâlâ canlı...



Yazdığım yazılar da öyle...

Türkiye bir türlü değişmiyor.

Geçmiş bir türlü geçmiş olamıyor.

Tarih sürekli olarak paçamızdan

çekmeye devam ediyor.

Yuh olsun!

Evet öyle.

Sürekli aynı acılar...

Ve aynı yazılar...

Tam bir kabus.

Geçmişten ders çıkarmak,

tarihten öğrenmek yok!

Bu yüzden boğulur gibi oluyorum

bu satırları yazarken...

Utanç verici!

Hiç mi utanma duygunuz kalmadı?

Beş yıl önceki bir tweet'ten dolayı

Gergerlioğlu'nun milletvekilliğini düşürmenin

millet iradesine darbe

olduğunun farkında değil misiniz?

Özgürlüğü ayaklar altına almak,

adaleti hiçe saymak

anlamını taşıdığını görmüyor musunuz?

Hukuku hiçe saymak

olduğunun ayırdında değil misiniz?

Evet, yuh olsun!

Ömer Faruk Gergerlioğlu

insan haklarının yılmaz bir savunucusudur.

Onu hapse atmak özgürlüğe,

insan haklarına, demokrasiye

ölümcül bir darbedir.

Millet iradesi bu ülkede

sürekli hiçe sayılıyor.

Milletin 6 milyon oyunu almış

HDP'nin üyeleri, yöneticileri,

milletvekilleri, belediye başkanları,

belediye yöneticileri

kaç yıldır hapsi boyluyor.

Bunlar öylesine haksızlık,

hukuksuzluk ki, yazın bir kenera,

bunların hesabını

"öbür tarafta" bile

veremeyeceksiniz.

Evet öyle.

Gergerlioğlu'nu şu sözlerinin

altını çizin:

Meclis'e darbe,

sadece bomba atmakla olmuyor;

90 bin kişinin oyunu almış

bir milletvekilini

Meclis dışına itmeye çalışmak da

bu Meclis'e bir darbedir.

Ben de bu darbeye karşı direneceğim.

Demokrasiden, hukukun üstünlüğünden,

ve insan hakları düzeninden

her kim ki yanadır,

Meclis'teki bu darbeye,

bu faşist darbeye karşı direnir,

bu darbeye boyun eğmez.

Bir kenara yazın bir daha:

Bir daha sakın ağzınıza

hukuk reformu,

yargı reformu,

insan hakları eylem planı

gibi sözleri almayın.

Çok fena gülünç oluyorsunuz.

Bu yazımı noktaladıktan hemen sonra

T24'e bir son dakika haberi düştü:

HDP'ye kapatma davası!

Faşist darbeler üst üste geliyor.

Ne yazık!

Demin belirttiğim gibi,

bu memlekette geçmiş bir türlü

geçmiş olamıyor; tarih habire

paçamızdan çekmeye devam ediyor.

Yuh olsun!

