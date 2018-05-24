T24 LogoT24 Logo

Hasan Cemal

hsncml@t24.com.tr

24 Mayıs 2018

Kulak verin! TÜSİAD Başkanı, hukuk devleti diyor, güçler ayrılığı diyor, kural diyor!

Her şey benden sorulur, diyen bir "tek adam"la ülke yönetilemez

Dolar 4.92'yi gördü.
Faiz artışı geldi.
Doların ateşi biraz düştü.
Ve TÜSİAD da nihayet ses verdi.
Üstelik sadece dolar demedi.
Sadece faiz demedi.
Sadece iyi yaptınız demedi.
Aynı zamanda iktidarı sorguladı.
Geç kaldınız dedi.
Hukuk devleti  dedi.
Kuvvetler ayrılığı dedi.
Kurum ve kurallar dedi.
Ekonomide güven dedi.
Ekonomide reform dedi.
Doğru, yerinde tespitler yaptı TÜSİAD.
Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik'in açıklamalarında altını çizdiğim satırlar şöyle:  

Ekonomi yönetiminin bıçak kemiğe dayanmadan
önlem alması gerekir. Büyüme modelimizi gözden geçirmemiz gerekiyor. Güven veren yeni bir ekonomi anlayışına ihtiyacımız var. Merkez Bankası tarafından atılan adım son iki haftadır yaşanan süreçte bir miktar rahatlık sağladı. Bundan sonraki süreçte ekonomi yönetiminin ahenk içinde politika yapmasını bekliyoruz. Ucuz para dönemi sona erdi. Ucuz ve bol para ile büyüme sağlama gibi bir seçeneğimiz artık yok. Yüksek cari açık ve enflasyon ile patinaj yapıyoruz. Ekonomide mucizeler yoktur, gerçekler vardır, 
Hakikati istediğiniz gibi eğip bükemezsiniz.
Bir an önce ekonomimize duyulan güveni yeniden
tesis etmemiz gerekiyor, aksi hâlde ekonomimiz
sert bir düzeltmeyle karşı karşıya kalacaktır.
Merkez Bankası'nın dün attığı adım bir nebze rahatlık    sağlamıştır, önemli olan bundan sonraki süreçtir. Reformlara hız vermeliyiz ve zaman kaybetmemeliyizHukuk devleti her şeyin üzerinde olmalıdır.
Kuvvetler ayrılığı bir entellektüel tartışma
konusu değil, çağdaş bir devletin olmazsa
olmazıdır. Kural temelli, öngörülebilir politikalara dayanmadan günübirlik tedbir ve paketler, bir ülkenin ekonomisinin sürdürülebilirliğini sorgulanır hâle getirir. Kurda gördüğümüz hızlı yükseliş, Türkiye ekonomisi için bu sorgulamanın başladığını gösteriyor. Bir an önce ekonomimize duyulan güveni yeniden tesis etmemiz gerekiyor.

Artık yönetemiyor.
Tek adam 
zihniyetinin damgasını vurduğu Türkiye'de
her geçen gün yönetim zaafiyeti 
derinleşiyor.

TÜSİAD, gecikmeli de olsa, söylenmesi gerekenleri söylemiştir.
Erdoğan  bu söylenenlere kulak verir mi?
Keşke verse...
Ama sanmıyorum.
Hukuk devleti, güçler ayrılığı, kural ve kurumlar deyince, Erdoğan'ın tüylerinin diken diken olduğu konusunda kuşkum yok.
Bu memleketi her şey bende başlar, bende biter zihniyetiyle yönetiyor ya da yönettiğini sanıyor.
Tek adam zihniyeti bu.
Ama yazın bir kenara:
Artık yönetemiyor.
Tek adam zihniyetinin damgasını vurduğu Türkiye'de her geçen gün yönetim zaafiyeti derinleşiyor.
Dolar krizi de bu zaafiyetin sonucu.
Aslında yaşadığımız bir dolar krizi değil, son yazımda belirttiğim gibitek adam krizidir, politik bir krizdir.
Her şey benden sorulur, diyen bir "tek adam"la koca ülke yönetilemez.
Yönetilemiyor da.
Türkiye'nin hukuk devletine ihtiyacı var.
Kuvvetler ayrılığına ihtiyacı var.
Yargı bağımsızlığına ihtiyacı var.
Özgür ve bağımsız medyaya ihtiyacı var.
Biat kurumları ile Türkiye artık yönetilemez.
"Tek adam"ın iki dudağının arasından çıkacak söze bakan bir Türkiye, her geçen gün daha çok batağa saplanır.
Saplanıyor da...
TÜSİAD'ı bu çıkışından dolayı kutluyorum, keşke bu kadar zaman seyirci kalmasalardı diyorum ve bu duruşunu sürdürmesini diliyorum.

 

 

 
YAZARIN TÜM YAZILARI

ETİKETLER

Hasan CemalTÜSİADEROL BİLECİK

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

ABD’de bir ilk! Türkiyeli emniyet müdürü göreve başladı; Kur'an-ı Kerim'e...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Van'daki çığ felaketinde iki günde 38 kişi hayatını kaybetti...

Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı inişte parçalandı; 3 kişi öldü, 179...

Sabiha Gökçen'de parçalanan uçağı kurtarma ekipleri ve kontrol kulesi arasındaki...

Yazarın Diğer Yazıları

Yazılarıma bir süre ara veriyorum

Okurlarımın bilgisine...

İngiliz basını çığlık çığlığa, ahmak milliyetçiliğe alkış tutuyor!

Avrupa, 20. yüzyılın başındaki gibi, yine o kanlı tuzağa mı düşecek, "benim milliyetçiliğim seninkinden daha güzel oyunu"na mı soyunacak yoksa?

Hesap vermekten korkan demokrasiden, özgürlükten korkandır!

Cervantes'in sesine kulak verin: Karanlık, bütün günahların üstünü örten kirli bir yorgandır.

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24