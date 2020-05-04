Kitap yasaklamak... Kitap yakmak... Yazar hapsetmek... Yasaklı olmak...

Genç bir yazar.

Kitapları basılmıyor.

"Hiç kimse olmaktan yoruldum!"

Böyle yakınıyor şair arkadaşına.

"Yazarlar Birliği üyesi değilsen yoksun!"

Leningrad, 1971 yılı.

Sovyetler'de Brejnev dönemi.

Annesine, "Dün gece rüyamda Brejnev'i gördüm" diyor.

Annesi gülüyor:

"Deden de Stalin'i görmüş, tutuklanmıştı."

"Ne yazsam olmuyor, basmıyorlar" diye söyleniyor kendi kendine.

- Yasaklıyız!

Mırıldanıyor:

"Evet öyle yasaklıyız, Yazarlar Birliği üyesi değilsen bu memlekette yoksun, o kadar."

Bir fabrikanın muhabirliğini yapıyor, fabrikadan arada bir haberler, röportajlar yazıyor.

Geçinemiyor.

Ufak tefek kaçakçılık da yapıyor. Paltosunun altından bir şişe çıkarıyor:

"Fransız konyağı ister misiniz?"

Annesine sığınmış durumda.

Onun bu hallerine çok üzülen annesi soruyor:

"Yoksulluk içinde tek başına mı ölmek istiyorsun?"

Akşam vakti içindeki sıkıntı yumağı büyüyor, ruhunda açılmış yaralar derinleşiyor.

Ve hiç kimse olmaktan yorulmuş yazar, şair, ressam, sinemacı, sanatçı arkadaşlarıyla bir yerlerde buluşuyor.

Kesif cigara dumanı...

Su gibi akan alkol...

Caz...

İtiş kakış...

Bitmek tükenmek bilmeyen gürültülü tartışmalar...

Bir köşede Brodsky son şiirlerini okuyor.

Yevtuşenkoy'la bir şiir yüzünden kavga çıkıyor.

Duvarda Lenin resmi...

"İlham perisi gitti, artık şiir yazamıyorum!"

Biri akıl veriyor:

"Size sosyalist kahramanlar lazım, onları yazın."

Yüzü asılıyor:

"Sipariş üzerine yazmam!"

"Brodsky'nin şiirlerini de basmıyorlar."

Bir ara havada sürgün sözcüğü uçuşuyor.

Brodsky:

"Sürgüne gitmek istemiyorum."

Kar yağıyor, gri bir hava.

Islak bir avlunun orasına burasına atılmış paketler.

"Editörlerin basmadığı yazılar" diyor.

Bir ses içini acıtıyor:

"Editörlerin reddettiği yazılar, müsvette kağıtları olarak ilkokullara gönderiliyor."

Donmuş nehrin kıyısında toplanmışlar.

Cigara tüttürüp ucuz votka içiyorlar şişeden...

- Steinbeck var mı?

- Nabokov'un Lolita'sı var istersen...

Çuvalın içinden çıkardığı bir kitabı uzatıyor, "İstersen de Soljenitsin..."

Biri soruyor:

"Hemingway'i sever misiniz?

"Evet ama o beni sevmiyor, içti içti intihar etti."

"Yazdım da ne oldu? Basmadılar. Yüzden fazla ret aldım."

"Sen de hep acıları, kampları, barakaları yazmasaydın."

Özgürlüğe hasret insanlar...

Bir araya gelip kafaları çekmeye başladıkça, ruhlarındaki yaralar derinleşiyor.

- Şalom çok iyi ressamdır ama hiçbir

yerde sergi açamıyor.

Herkesten borç istiyor.

Bir ses kulağına çalınıyor:

-Senin şiirlerin basılacak, ben sergiler açacağım,

merak etme o günler de gelecek...

İki zavallı ihtiyar olacağız,

o günler geldiğinde..

Sonra da ekliyor:

- Olumlu edebiyat, olumsuz edebiyat...

Nasıl olurmuş ben bilmiyorum.

Müdürler herkesi eziyor. Çarlık

döneminde de öyleymiş.

Tüküreyim hepsine...

Bağırıyor avazı çıktı kadar:

-Ben alkol protestosuna gidiyorum!

Sinema oyuncusu bir kadın yaklaşıyor Dovlatov'ın yanına:

- Sen iğrenç şiirlerini yaz,

git editöründen de özür dile,

böylesi daha iyi...

Polisler, ressamı suç şüphesi altındasın diyerek yaka paça götürürler,

ressam jipten atlar, kaçmaya çalışırken,

karşıdan gelen arabanın altında kalır, hayata veda eder.

Brodsky'nin kafasında yine sürgün vardır:

- Hapse atmakla korkutuyorlar beni,

bazen yok olmak istiyorum.

(Joseph Brodsky, bir Leningrad mahkemesinde "Vatan hainliği"nden sıyırır

ama "parazitlik"ten mahkûm olur, 1972'de Amerika'ya gider,

1987'de Nobel Edebiyat Ödülü'nü alır,

1996'da 55 yaşındayken New York'ta

bir kalp krizinden hayata veda eder Brodsky...)



Dovlatov'a gelince...

Romanları, hikâyeleri basılmaz.

Ama o yine de sipariş yazıları yazmayı reddeder,

"Benim işim gördüğüm gerçekleri yazmaktır" demeyi sürdürür.

Bir ara inşaatlarda işçilik yapmaya karar verir.

"Büyük acılarla da olsa varız" der ve yola devam eder:

- Yegane doğru yolun hatalar, hayal

kırıklıkları ve umutların yolu olduğuna inandım.

Yarı Ermeni yarı Yahudi'dir Dovlatov.

1979'da Amerika'ya göç eder.

1990'da kalp krizinden ölür.

Gazetecilikten yola çıkarak yazdığı hikâyeler de basılmaz, KGB tarafından yok edilir.

* * *

İnternette yakaladığım Dovlatov filmini hüzünle seyrederken

Stefan Zweig aklıma geliyor. Dovlatov'un yazdıkları

1970'lerin Sovyet Rusya'sında reddediliyor,

Zweig'ın yazdıkları ise 1930'lar Hitler Almanya'sında yakılıyor.

1933'de Reichstag yangınından hemen

sonra, editörüme Almanya'da

kitaplarımın sonunun geldiğini

söylemiştim. Şaşkınlığı hâlâ gözümün

önündedir.

O 1933 yılında adamcağız, "Sizin

kitaplarınızı kim yasaklayacak" diye

şaşırıp kalmıştı, "Bugüne değin

Almanya'ya karşı ne bir şey yazdınız, ne

de politikaya karıştınız."

Durum şuydu:

Kitapların yakılması ve ortaçağa özgü

teşhir kazıkları gibi canavarlıkların,

Hitler'in başa geçmesinden bir ay sonra

gerçekleşeceğini en ileriyi görenler bile

aklına getirmiyordu.

Çünkü Nasyonal Sosyalizm'in vicdansız

aldatma tekniği, amaç bildiği kökten

değiştirmeleri dünyayı

alıştırmadan tümüyle ortaya vurmaktan

kaçınırdı. Yöntem iyice kollanarak

uygulanırdı.

Belirli bir dozdan sonra küçük bir ara

verilirdi. Hep tek tek haplar yutturulur,

sonra acaba fazla mı geldi, dünya

vicdanı acaba bu kadarını kaldıracak

mı, diye bir an beklenirdi.

Almanya'da özgür düşüncenin ve

bağımsız kitabın yok edilmesi için

çoktan verilmiş olan karar da, yine sağı

solu yoklayarak iş görme yöntemine

göre uygulandı.

Kitaplarımıza ilk saldırı, resmi

sorumluluğu bulunmayan çevrelerden,

Nasyonal Sosyalist Partisi'nden ve

üniversiteli gençlerden geldi. O sıra

gericilikten yana her düşünceyi

tutmaktan hoşlanan Alman

üniversitelileri, bütün üniversitelerde

hemen bir araya geldiler, yapıtlarımızı

dükkanlardan topladılar; bir ellerinde

dalgalanan bayraklar, öteki ellerinde

yağmadıkları kitaplar, büyük alanlara

yürüdüler.

Alanlara taşınan kitaplar, ya eski bir

Alman geleneğine uyularak -Ortaçağ

birden geri gelmişti- teşhir tahtalarına

çivilendi -benimle arası iyi olan bir

üniversiteli sonradan bana bu

çivilenmiş kitaplarımdan bir tanesini

armağan ettiydi- ya da büyük odun

yığınları ve aşırı yurtsever özdeyişler

okunarak külleri havaya savruldu. (*)

Evet, "Koronavirüs'lü yazılar"dan biri daha noktalanıyor.

Neymiş efendim?..

Nazi Almanya'sında kitaplar yakılırmış...

Sovyet Rusya'da basılmazmış...

Türkiye'deyse...

Yazarlar, gazeteciler hapse tıkılırmış...

Hayat işte böyle geçip gidiyor.

Peki ya tarihten ders almak yok mu?



Yoksa Freud haklı mı?

İnsanoğlunun içinde derin bir kötülük mü var hiç yok edilemeyen?..

Stefan Zweig şöyle yazar:

O sıralarda Freud'la Hitlerciliği ve

savaşın korkunçlukları üzerine sık sık

konuşuyordum.

Freud, yüreği insan sevgisiyle dolu bir

kişi olarak derin bir üzüntü içindeydi;

ama düşünür olarak böylesine korkunç

canavarlıkların patlak vermesine hiç

şaşmıyordu.

Kültürün, içgüdüler üstündeki

üstünlüğünü yadsıdığım için

kötümserlikle suçlandım hep, diyordu.

İnsan ruhundaki ilkel yok etme

güdüsünün sökülüp atılamayacağı

görüşü, işte şu sıra bütün

korkunçluğuyla doğrulanmıştı.

Bundan elbette ki onurlanmazdı.

Belki gelecek yüzyıllarda bir formül

bulunur da, hiç değilse toplum olarak

yaşayan insanların içgüdüleri

dizginlenirdi. (**)

*Stefan Zweig, Dünün Dünyası, Can Yayınları, s. 283-284

**Aynı kitap, s. 328