T24 LogoT24 Logo

Hasan Cemal

hsncml@t24.com.tr

25 Ağustos 2016

Kılıçdaroğlu’na suikast girişimi!

Demokrasi için büyük uzlaşma zamanıdır, yoksa...

Artvin’de CHP konvoyuna saldırı!
Birden içim daralıyor.
Her gün bir olay, her saat kötü bir haber.
Ne yazık!
Gitgide çıldırmakta olan bir ülkemiz var.
Televizyon haberlerini izlemeye başlarken bilgisayarımı açıyorum.
Yazdığım ilk cümle:
Türkiye fena halde istikrarsızlaştırılmak isteniyor.
İkinci cümle:
Türkiye’nin istikrarsızlaştırılması için de tüm şartlar mevcut!
Üçüncü cümle:
Demokrasi için büyük uzlaşma zamanı!
Ekranlara ilk görüntüler düşüyor.
Sayın Kılıçdaroğlu silahlı korumalar arasında zırhlı bir arabaya bindiriliyor ve hızla güvenlikli bir yere götürülüyor.
Bir tweet atıyorum:
Sayın Kılıçdaroğlu’na büyük geçmiş olsun!
Silah sesleri geliyor.
Bir askeri aracın şoförü jandarma er ağır yaralı... (sonra şehit haberi geliyor)
Saldırı konusunda İçişleri Bakanı Efkan Âlâ PKK’yı işaret ediyor.
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Kılıçdaroğlu’na yönelik suikast girişiminden söz ederken, “PKK olabilir, IŞİD olabilir, bir başka terör örgütü olabilir” dedikten sonra ekliyor:
“Önemli olan demokrasiyi savunmaktır.”

Evet öyle.
Demokrasiyi savunmak...
Demokratik parlamenter sistemi savunmak...
Hukukun üstünlüğünü savunmak...
Ve demokrasiyi savunma hattını iktidar-muhalefet işbirliğiyle kurmak...
Yazın bir kenara:
Türkiye’de istikrar yolu ancak böyle açılır.
Türkiye’de siyaset kurumu kutuplaşma değil, cepheleşme değil, tam tersine, demokratik diyalog ve uzlaşma yollarında yürürse, istikrar kapımızı çalar, barış kapımızı çalar.
İktidar tarafı buna ne kadar hazır?..
Bilemiyorum.

15 Temmuz sonrası Türkiye’de devlet büyük bir çöküntü içinde, tel tel dökülüyor

Kılıçdaroğlu’nu hedef alan suikast girişimi gerçekten korkunç.
Özellikle 15 Temmuz sonrasında Türkiye’yi suikastlar ve siyasal cinayetler beklediği bir süredir yazılıp çiziliyor.
Bunun gibi, son olarak Gaziantep’te yaşanan IŞİD imzalı terör eylemlerinin de devam edeceğine, Cerablus sonrasında bunların başka büyük şehirlerimize de taşınacağına dair karanlık öngörüler yapılmakta...
Ne yazık ki hepsi olabilir.
Bu hazin gerçeği belirtmek felaket tellallığı değil, hakikate vurgu yapmaktır.

 

15 Temmuz sonrası Türkiye’de devlet büyük bir çöküntü içinde, tel tel dökülüyor.
Yargıya bakın.
Orduya bakın.
Polise bakın.
İstihbarat örgütlerine bakın.
Hepsinde yaşanmakta olan tasfiyeler ve cadı avları devletin çivisini çıkardı.
Ayrıca, devlette kimsenin kimseye güveni kalmamış durumda...

 

Devletin yeniden ayakları üstüne oturması, devletin ‘hukuk’la tanışması, öyle anlaşılıyor ki, epeyce zaman alacak.
Ve bu zaman zarfında iktidarla muhalefet ‘demokratik hukuk devleti’nde buluşamazsa, büyük uzlaşmalar kurmayı beceremezse, Türkiye kendisini bir cehennem çukurunda bulabilir.
Buna bir başka isim de verebilirsiniz:
İç savaş!
Allah göstermesin ama bu ihtimal de var.
Sayın Kılıçdaroğlu’na ve CHP’ye tekrar büyük geçmiş olsun diyerek yazımı noktalarken, Kılıçdaroğlu’nun inadına barış ve demokrasi diyen sözleri geliyor kulağıma... 

YAZARIN TÜM YAZILARI

ETİKETLER

hasan cemalchpkemal kılıçdaroğlusaldırısuikast

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Arkeolog Merve Kaçmış'ın sır ölümünde mektup detayı: "Kameraları izleyince göreceksiniz"...

İBB Meclisi, İmamoğlu'nun danışmanlarının maaşını belirledi...

‘Korsan yayın’dan maç izleyenlere kötü haber...

Yazarın Diğer Yazıları

Selo Başkan terörist, öyle mi? Erdoğan'a şöyle ağız dolusu bir "Eyy" çekmek geldi içimden...

Eyy Erdoğan; nasıl İstanbul'da Demirtaş'a terörist demeyenlerin oylarıyla 800 bin farkla kaybettiysen, yarın bütün Türkiye'de öyle kaybedeceksin

Eleştiriyi susturmak, özgürlüğü boğmak!

Gazetecilikte fikrî takip vardır, haberdi, yorumdu, kimsenin gözünün yaşına bakmadan dan dan dan yazılır

Utanması, sıkılması olmayanların demokrasi korkusu...

Bir fotoğraf karesinin akla getirdiği 'demokrasi ittifakı'ndan korkanlar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24