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Hasan Cemal

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25 Nisan 2022

Kavala ve Gezi tutukluları özgürlüklerine kavuşana kadar direneceğiz, adalet ve hukuk bayrağı elimizden düşmeyecek!

Hapisteki dostlar içiniz rahat olsun, Saray rejiminin, tek adam rejiminin zamanı hızla kısalıyor

Gezi davasında mahkeme kararı akşama doğru geldi.
1637 gündür tutuklu olan
Osman Kavala'ya 
ağırlaştırılmış ömür boyu hapis...
Mücella Yapıcı,
Tayfun Kahraman,
Çiğdem Mater, 
Ali Hakan Altınay, 
Mine Özerden, 
Can Atalay
ve Yiğit Ali Emekçi'ye
18'er yıl hapis cezası
ve haklarında tutuklama...
Kavala çok haklı:
"Yargı kullanılarak yapılan bir suikast eylemidir..."
Bu kararları verenlerin,
başından beri bu kararların arkasında 
duranların alınlarına
kapkara bir leke vurulmuş durumda.

Bu kapkara leke,
adaletin katletilmesidir.

Bu kapkara leke,
hukukun katledilmesidir.

Bu kapkara leke,
özgürlüğün katledilmesidir.

Bu kapkara leke,
altında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin
imza koyduğu uluslararası anlaşmaların
hiçe sayılmasıdır.

Bu kapkara leke, 
hukukun üstünlüğünün tek kelimeyle
hiçe sayılması, katledilmesidir.

Yazın bir kenara:
Bu karar hukuk tarihine
kapkara bir leke olarak geçecek.
Tarihin sayfalarına
kapkara bir leke olarak kaydedilecek.
Aklınızdan çıkarmayın:
Tarihe adalet adına geçenler
"hukuk cinayeti" işleyenler değil,
demokrasi mücadelesi verdikleri
için hapsedilenlerdir!
Bütün iktidar iplerinin 
Saray'da toplandığı
"tek adam rejimi"nin 
sonu yaklaşıyor.
Yargı bağımsızlığı, 
kuvvetler ayrımı, 
hukuk devleti,
çok geçmeden bu ülkenin de
kapısını çalacak.
Sevgili Osman Kavala, 
sevgili Mücella Yapıcı,
sevgili Tayfun Kahraman,
sevgili Çiğdem Mater, 
sevgili Ali Hakan Altınay, 
sevgili Mine Özerden, 
sevgili Can Atalay
sevgili Yiğit Ali Emekçi
yanınızdayız.
Yalnız değilsiniz.
Hukuk ve adaleti katledenlerin 
karşısındayız.
Böylesine bir adaletsizliğe,
böylesine bir hukuksuzluğa
karşı direneceğiz.
Sizler özgürlüğünüze 
kavuşuncaya kadar
adalet ve hukuk bayrağı
elimizden düşmeyecek.

Hapisteki dostlar,
İçiniz rahat olsun,
Saray rejiminin, 
tek adam rejiminin
zamanı hızla kısalıyor. 

Bu böyle biline...

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