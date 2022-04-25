Kavala ve Gezi tutukluları özgürlüklerine kavuşana kadar direneceğiz, adalet ve hukuk bayrağı elimizden düşmeyecek!

Gezi davasında mahkeme kararı akşama doğru geldi.

1637 gündür tutuklu olan

Osman Kavala'ya

ağırlaştırılmış ömür boyu hapis...

Mücella Yapıcı,

Tayfun Kahraman,

Çiğdem Mater,

Ali Hakan Altınay,

Mine Özerden,

Can Atalay

ve Yiğit Ali Emekçi'ye

18'er yıl hapis cezası

ve haklarında tutuklama...

Kavala çok haklı:

"Yargı kullanılarak yapılan bir suikast eylemidir..."

Bu kararları verenlerin,

başından beri bu kararların arkasında

duranların alınlarına

kapkara bir leke vurulmuş durumda.

Bu kapkara leke,

adaletin katletilmesidir.

Bu kapkara leke,

hukukun katledilmesidir.

Bu kapkara leke,

özgürlüğün katledilmesidir.

Bu kapkara leke,

altında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin

imza koyduğu uluslararası anlaşmaların

hiçe sayılmasıdır.

Bu kapkara leke,

hukukun üstünlüğünün tek kelimeyle

hiçe sayılması, katledilmesidir.

Yazın bir kenara:

Bu karar hukuk tarihine

kapkara bir leke olarak geçecek.

Tarihin sayfalarına

kapkara bir leke olarak kaydedilecek.

Aklınızdan çıkarmayın:

Tarihe adalet adına geçenler

"hukuk cinayeti" işleyenler değil,

demokrasi mücadelesi verdikleri

için hapsedilenlerdir!

Bütün iktidar iplerinin

Saray'da toplandığı

"tek adam rejimi"nin

sonu yaklaşıyor.

Yargı bağımsızlığı,

kuvvetler ayrımı,

hukuk devleti,

çok geçmeden bu ülkenin de

kapısını çalacak.

Sevgili Osman Kavala,

sevgili Mücella Yapıcı,

sevgili Tayfun Kahraman,

sevgili Çiğdem Mater,

sevgili Ali Hakan Altınay,

sevgili Mine Özerden,

sevgili Can Atalay

sevgili Yiğit Ali Emekçi

yanınızdayız.

Yalnız değilsiniz.

Hukuk ve adaleti katledenlerin

karşısındayız.

Böylesine bir adaletsizliğe,

böylesine bir hukuksuzluğa

karşı direneceğiz.

Sizler özgürlüğünüze

kavuşuncaya kadar

adalet ve hukuk bayrağı

elimizden düşmeyecek.

Hapisteki dostlar,

İçiniz rahat olsun,

Saray rejiminin,

tek adam rejiminin

zamanı hızla kısalıyor.

Bu böyle biline...