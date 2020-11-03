İki gazetecinin ölümü ve bir gazeteci yazısı...

Robert Fisk, gazeteci.

Hafta sonu Dublin'de

74 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Uzun yıllardır çalıştığı

Independent gazetesinin

Genel Yayın Yönetmeni

şu açıklamayı yaptı:

Korkusuz...

İlkelerinden ödün vermeyen...

Son derece kararlı...

Ve her ne pahasına olursa olsun

gerçeğin peşinde koşan...

Robert Fisk, bir gazetecinin arkasından

söylenebilecek bu en güzel

sözleri sonuna kadar hak eden bir gazeteciydi.

Kıçının üstünde hiç oturmadı.

Haberlerini, yorumlarını, kitaplarını

bir ömür boyu masa başında değil,

sıcak sıcak olayların içinden yazdı.

Orta Doğu deyince

Robert Fisk dünyada

ilk akla gelen gazetecilerdendi.

Hayatının 30 yılını Beyrut'ta geçirdi.

Lübnan İç Savaşı'nı yaşadı.

İran İslam Devrimi'ni,

İran-Irak savaşını izledi.

Saddam Hüseyin'in Kuveyt işgalinde,

Amerika'nın Irak işgalinde,

Sovyetler'in Afganistan işgalinde,

Bosna ve Kosova savaşlarında,

bütün bu sıcak olayların hepsinde "hep oradaydı".

Çok iyi Arapça konuşuyordu.

Usame Bin Ladin'le tam üç kez

görüşen ender Batılı gazetecilerden biriydi.

Ortadoğu'yu izlerken yıllar yılı

ilk akla gelen sorulardan biri de,

Robert Fisk ne diyor sorusuydu.

Ortadoğu'yu anlamak isteyenler

onun yazılarından,

atlatma haberlerinden çok şey öğrendiler.

Dün sabah kütüphanemde

bir sürpriz beni bekliyordu:

Robert Fisk bir kitabını,

"En iyi dileklerimle" diyerek bana imzalamıştı.

"Dubai, 10 Aralık 05" tarihliydi imza.

Hatırlayamadım.

Bu kitabı Dubai'de benim adıma

imzalatıp bana getiren

kimdi, çıkaramadım.

Bir büyük gazeteciyi,

değerli bir meslektaşımı,

Robert Fisk'i selamlıyorum.

Gazeteci, söylenenle yetinmez.

Her zaman kafanın arkasında ne var,

onu merak eder, araştırır

eğer gerçek gazeteciyse.

Kafaların içinde, kapalı kapılar arkasında

saklanan nedir, bunları bulup

gün ışığına çıkarmaya,

kamuoyuna açıklamaya çalışır.

Bu yüzden de "gazeteci milleti"nin

pek öyle sevildiği, kendisine

sempati duyulduğu söylenemez.

Bu gerçek gazetecilerden biri de Harold Evans'tı.

İki ay önce, 92 yaşında hayata veda etti.

İngiliz basınından gelip geçmiş

efsane genel yayın yönetmenlerinden

biriydi Harold Evans.

Örneğin, tam sekiz yıl boyunca

tek bir haberi kovaladı.

Müthiş bir fikri takipti bu.

İlaç tekelleriyle kavga etti.

Ve sekiz yılın sonunda,

çocukların kolsuz bacaksız,

sakat doğmalarına yol açan

Thalidomide Faciası'nı ortaya çıkardı.

Başka büyük "atlatma"ları da vardı.

Batı'daki en büyük casusluk olayını

ortaya çıkardı, Kim Philby'nin

İngiliz istihbarat örgütünün tepesinde

Moskova'ya çalışan bir

köstebek olduğunu bütün dünyaya duyurdu.

1972'de Kuzey İrlanda'da yaşanan

Kanlı Pazar olayında İngiliz askerlerinin

"kirli işleri"nin üzerine gitti,

kamuoyuna açıkladı.

Kısacası:

Harold Evans gazeteci gibi gazeteci,

olması gerektiği gibi bir gazeteciydi.

Onun İngiliz Sunday Times'a

nasıl genel yayın yönetmeni

olduğunu yazmıştım son kitabımda:

Genel yayın yönetmenliği

gazetecilikte zirve sayılır.

Gazeteci bu nedenle heyecanlıydı.

Zirvenin eşiğine gelmişti.

İçeri çağırdılar.

Yönetim Kurulu odası kasvetliydi.

Duvarda, insanın üstüne gelen

büyük yağlıboya tablolar, upuzun,

dikdörtgen bir toplantı masası ve maun

masanın bir tarafında suratsız yüz

ifadeleriyle oturan yönetim kurulu

başkanı, genel müdür, direktörler,

gazeteyi yeni satın almış ailenin birkaç ferdi.

Ve genel yayın yönetmeni adaylarından

biri olarak hepsinin karşısındaki

bir sandalyeye adeta büzülerek ilişiyor.

Bütün bakışlar üstünde,

kendisini dikkatle süzüyorlar.

Bir direktörden ilk soru:

"Genel yayın yönetmeni olarak ne kadar bağımsız olacaksınız?"



Ben de Herald Evans gibi çok eski zamanların kurşun kokulu mürettiphanelerinde, sayfa kalıplarının başında gecelemiştim.

Yanıtlıyor:



"Tamamen bağımsız bir genel yayın

yönetmeni olacağım. Bağımsızlığımdan

emin olmadığım sürece,

bu görevi kabul edemem."

İkinci soru:

"Gazetenin sahibi olan grubun ticari

çıkarları konusundaki tutumunuz ne olacak?"

Duraksamadan yanıtlıyor:

"Genel yayın yönetmeni olarak,

başka grupların ticari çıkarlarına

ilişkin tutumum ne olacaksa,

bizim grubun ticari çıkarlarına

yönelik tavrım da aynı olacak."



Sıkıştırıyorlar yönetmen adayını:



"Söz konusu haber, bizim grubun ticari

çıkarlarına aykırı da olsa, genel yayın

yönetmeni olarak tutumunuz değişmeyecek mi?"

Yine duraksama yok:

"Eğer söz konusu olan gerçekten haberse,

onu yönettiğim gazetede basarım."

Soru cevap faslı bitiyor.

Yönetim Kurulu’nun kapısı

arkasından kapanıyor.

Direktörler bir saat süren toplantının

sonunda, özgürlüklere sahip

çıkacağına, haberleri siyasal nedenlerle

eğip bükmeyeceğine kanaat

getirdikten sonra onun

ismi üstünde anlaşıyorlar.

Genel yayın yönetmeni oluyor.

Bu bir rüya mı, hayal mi?

Ne rüya, ne de hayal.

Eski deyişle aynıyla vaki!

1960’lı yılların ikinci yarısında

İngiltere’de yaşandı.

Gazeteci Harold Evans,

38 yaşındayken Sunday Times

gazetesinde genel yayın

yönetmenliği koltuğuna nasıl

oturduğunu anılarında böyle anlatır.

İngiliz meslektaşımın nasıl genel yayın

yönetmeni olduğunu 2010 yılında

okuduğum zaman bir gazeteci olarak

o heyecanı ben de duymuştum.

Böyle bir örnek Türkiye’de hiç yaşanmadı.

Böyle bir şey akla bile gelmedi.

Günün birinde gelebilir mi?

Bilemiyorum ama ihtimal de veremiyorum.

Bizim memlekette de bir gazeteci

mesleğinin zirvesine

keşke böyle tırmanabilse...

Böyle bir örneği medyasında yaşayacak

bir Türkiye’de demokrasi de birinci

lige çıkmış demektir. (*)

(*) Hasan Cemal, Hayat İşte Böyle Geçip Gidiyor,

Everest Yayınları, sayfa 502-503, Ocak 2018.