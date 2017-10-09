İfade özgürlüğü olmadan üniversite olmaz!

Kürdistan Günlükleri adını taşıyan son kitabımı şu sözlerle İsmail Beşikçi'ye ithaf etmiştim:

Kürt İdris'in "Hocam,

bizim adımız babaya,

kabadayıya çıkmış

ama asıl kabadayı sizsiniz"

diye hitap ettiği

ve Türkiye'de

resmi ideolojinin, resmi tarihin

yalanlarını deşifre ederken,

ömrünün 30 yılını

mahkemelerde, 17 yılını

hapishanelerde geçiren

İsmail Beşikçi'ye...

​İsmail Beşikçi: Üniversite ifade özgürlüğünü hiç savunmadı

Sevgili İsmail Beşikçi bunca yıl devletin zulmüne neden mi uğradı?

Kürt sorunu, Ermeni sorunu gibi tabuları sorguladığı için...

Ben 1961 yılında Mülkiye'ye girdiğim zaman Beşikçi Hoca sosyoloji kürsüsünde asistandı.

Üniversiteyi üniversite yapan ifade özgürlüğüyle tabuların üstüne gitmeye başlamıştı.

Ama bu yüzden hayatının 30 yılı mahkemelerde, 17 yılı demir parmaklık arkasında geçti.

Neredeyse yarım yüzyıl sonra durum yine farklı değil.

Üniversite üniversite olmaktan çıkarılıyor, çünkü ifade özgürlüğü boğuluyor, itirazı olan akademisyenler ihraç ediliyor.

İşinden olan akademisyenlerin kurduğu Ankara Dayanışma Akademisi'nin bu yılki açılış dersini İsmail Beşikçi verdi.

Dersin konusuna gelince:

Bilim Yönetimi, Kürtler,

Ermeniler, Aleviler.

Şu sözler Beşikçi Hoca'nın:

Neredeyse yarım yüzyıl sonra durum farklı değil

25 Temmuz 1970 yılında

Erzurum Atatürk Üniversitesi’nde asistanken masama bırakılan bir zarfla görevime son verildi.

Bugün o döneme nazaran daha antidemokratik bir dönem.

O dönemde Ankara’da hâkimler var deniyordu.

Şimdi Ankara’da hâkimler de yok.

Ermenilerle ilgili bir şey

söylediğinde soruşturmayla

karşı karşıya kalırsın.

Bilim üretmenin temel koşulu ifade özgürlüğüdür.

Sadece bilimin değil,

demokrasinin de

temel koşuludur bu.

Üniversite ifade özgürlüğünü hiç savunmamıştır. Rektör

adaylarının hiçbirisi "İfade özgürlüğünün savunulması için

çaba göstereceğiz" açıklaması yapmamıştır.

Eğer ifade özgürlüğü siyasal

hayatta kurumsallaşmamışsa akademik özgürlüğün hiçbir

değeri yoktur.

İstediğin kadar profesör ol,

Ermenilerle, Alevilerle, Kürtlerle

ilgili bir şey söylediğinde

soruşturmayla karşı karşıya kalırsın.

Türkiye’de üniversitenin

gelişmesinde, üniversite

özerkliğinin kavranmasında

temel bağlantı Kürt sorunudur.

1961 Anayasası 120’nci

maddesinde "üniversite bilimsel

ve idari özgürlüğe sahiptir" diyor.

1960-1970 arasında Kürdistan’da

bilinç gelişmektedir. Devletin

niyeti Kürt taleplerini karşılama

değildir, bastırmaktır.

12 Mart Muhtırası'nın

verilmesinin temel nedeni de

Kürt sorununu bastırmaktır.

1971 Anayasa değişikliğinde

"Üniversite devletin denetimi ve gözetimi altındadır" diyor, yani

resmi ideolojinin denetimi altındadır.

Bir diğer değişiklik, "devletin

ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü" kavramı ortaya atılıyor.

Bu da devletin ileri sürdüğü

talepleri kabul etmek değil

bastırmak olarak kurgulanıyor.

1970-1980 arasında Kürtlerde

gelişme yükselerek sürüyor.

1978-79 yıllarında kanatlı

jandarma tatbikatları Kürt

illerinde yapılıyordu.

Bu 12 Eylül darbesine bir hazırlıktır.

Türkiye’deki askeri darbelerin

hepsinin tetikleyicisi Kürt sorunudur.

Bilim hiç bunu açıklamadı.

Hükümetin bozulan kamu

düzenini tesis edememesini

gerekçe gösterdiler.

Öyle değil.

Esas tetikleyen Kürt sorunudur.

1981’de YÖK geldi ve özerkliği

tümüyle ortadan kaldırdı.

Eğer gerçek anlamda

üniversite olsaydı, darbe

olmazdı, YÖK de olmazdı.

Türkiye’de yargının ve

üniversitenin bir konuda

çok sıkı işbirliği var.

Siz Kürtlerle ilgili bir açıklama yaptığınızda idari ve cezai yaptırımlarla karşılaşıyordunuz.

Kürtlerden dolayı bir yazı ve

kitap kaleme alındığında

soruşturma açılıyordu.

O davada yargı onu bilirkişi denen kuruma gönderiyordu. Bilirkişi de üniversitelerin bölümlerinde

çalışan hocalardı.

Bilirkişiye diyor ki:

"Siz bu yazıyı okuyun, bir suç var mı

tespit edip rapor yazın davayı yürütelim".

Bu bilirkişi, içinde suç var mı

yok mu diye okuyor. Mahkeme de bu rapora göre karar veriyor.

Bir profesör bir yazıyı istediği

kadar eleştirebilir ama bir

yazıyı, kitabı içinde suç var mı

yok mu diye okuyorsa burada

bilimin kırıntısı bile yoktur.

1950 ve 60’lı yıllarda bu

bilirkişiler çok kurumsaldı. Bilimi ortadan kaldıran bir süreçti.

Düşüncede suç arayarak bilim olur mu?

Kürtler konusunda, Ermeniler konusunda

bir şey söyleyebiliyor musun?

Türkiye’deki büyük burjuvazinin zenginliğinin kaynağı Rum ve Ermeni mallarıdır.

Üniversiteden hocalar ekonomi

kitapları yazıları yazıyor.

O yazılarda Osmanlı ekonomi

düzenini, o bitince Cumhuriyet

dönemini anlatıyor.

Ermeni ve Rumlardan kalan

mallar ne oldu?

Böyle bir soru yok.

Halbuki bu olması gerekir.

Sen akademik özgürlüğe sahipsin

ama bunları inceleyemiyorsun.

İsmail Beşikçi Hoca haklı.

İfade özgürlüğü olmadan ne üniversite olur, ne de demokrasi.