HDP'yi kapatmak, itlaf etmek!

HDP'yi de kapatarak,

memleketi yangın yerine çevirerek

seçim kazanmak isteyenler,

şunu kafanıza sokun:

Demokrasiye giden yollar açılmadıkça...

Demokratik siyaset alanları

genişlemedikçe...

Özgürlük ortamları gelişmedikçe...

Değişen bir şey olmayacak.

İstediğiniz sonucu elde edemeyeceksiniz.

Geçmişte bunları çok yaşadık çünkü...

Bu satırları yazarken

yine boğulur gibi oluyorum.

Birkaç ay önceki bir yazımı

böyle noktalamıştım.

Yine aynı duygu içimde kımıldıyor,

yine boğulur gibi oluyorum

bu satırları yazarken.

HDP'nin kapatılması...

Dün Erdoğan'ın ağzındaydı,

bugün Bahçeli'nin.

"HDP'nin kapısına açılmamak üzere

kilit vurulmalıdır" diyor.

Hadi bakalım, kapatın gitsin HDP'yi de...

Türkiye zaten siyasi partiler mezarlığı

bir ülke değil mi?

Toplam 30 parti kapatılmış bugüne kadar.

Sonuç?

Demokrasi mi geldi memlekete?

Hayır.

Barış mı kapımızı çaldı?

Hayır.

Hukuk devleti mi olduk?

Hayır.

1989'dan itibaren kapatılan,

kendini fesheden

"Kürt partileri"ni de hatırlayın:

HEP...

ÖZEP...

ÖZDEP...

DEP...

HADEP...

DEHAP...

DTP...

BDP...

Hepsi sahneden indirildi, kapatıldı.

Kapılarına kilit vuruldu da ne oldu?

Bunca baskıya rağmen,

bunca siyasal kırıma rağmen

Kürt siyasal hareketi varlığını,

canlılığını korumaya devam etti.

Son olarak HDP sahnede.

6 milyon oy...

Toplam oyların yüzde 12'si...

Ve 67 milletvekili...

Şimdi de HDP yok edilmek isteniyor.

Milletvekilleri hapse atılıyor.

Parti yöneticileri hapse atılıyor.

Belediye başkanları hapse atılıyor.

HDP Kürtlerin oylarıyla

65 belediye kazandı, bugün elinde

sadece 6'sı kaldı.

Neden?

Çünkü devlet darbe yaptı,

milletin oyunu hiçe saydı!

Bu korkunç siyasal kırımda

şimdi de son noktayı koymak,

HDP'nin kapısına kilit vurmak istiyorlar.

Devlet Bahçeli'nin yardımcısı

Semih Yalçın bir adım daha ileri atıyor:

HDP/PKK kamilen itlafı

gereken bir siyasi

haşere sürüsüdür.

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ın

Bahçeli'yle yardımcısı Semih Yalçın'a

yanıtını okuyorum. Bazı sözlerin

altını çiziyorum:

Bu iktidar ayakta kalabilmek için

en tehlikeli oyunlara bile başvurmayı

göze almış durumda.

Çünkü kaybediyorlar,

kaybettiklerini görüyorlar.

Semih Yalçın’ın yaptığına gelince...

Bu çok çok vahim, tehlikeli bir

tutumdur. Bunun anlamını biliyoruz.

Uluslararası ceza hukukunun

soykırımı tahrik ve teşvik olarak

nitelendirdiği suçlardır.

Bu sarf edilen sözler, uluslararası ceza

hukukuna göre insanlığa karşı suçtur.

Dışta ve içte tüm

hukuk yollarına başvuracağız.

Türkiye’de savcılıkların

derhal dava açması gerekir.

Bizim suç duyurusunda bulunmamıza

bile gerek yok. Herhangi bir çalışanımızın,

milletvekilimizin, yöneticimizin

başına en ufak bir şey gelirse,

sorumlusu çok açık bir biçimde

bizi hedef gösteren bu şahıslardır.

Daha başka ne diyebilirim ki?

Hep aynı yazılar, birbirinin kopyası yazılar...

Çünkü sorunlar değişmiyor.

Ama derinleşiyor.

Yaşanmakta olan acılar da değişmiyor

ama gitgide derinleşiyor bu memlekette...

Bir soruyla bitiriyorum yazımı:

Başta CHP olmak üzere muhalefet partileri,

Bahçeli ve yardımcısının

hem HDP'ye, hem 805 imzalı

bildiriye dönük demokrasi, hukuk

ve özgürlüğü ayaklar altına alan

açıklamaları karşısında

sessiz mi kalacaklar?..