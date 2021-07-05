Barış diyorsak...

Demokrasi diyorsak...

Adalet diyorsak...

Hukuk diyorsak...

Özgürlük diyorsak...

Kadın-erkek eşitliği diyorsak...

İnançlara, inançsızlıklara saygı diyorsak...

Kimse kimsenin hayatına karışmasın diyorsak...

Hayat tarzlarına saygı diyorsak...

Şiddete hayır diyorsak...

Toplumda, siyasette cepheleşmeye,

kutuplaşmaya hayır diyorsak...

Barış ve huzur içinde yaşamak diyorsak...

Önce Erdoğan'ın gitmesi gerekiyor!

Çünkü bir numaralı sorun Erdoğan'dır,

yıllardır iyiliklerin, çözümlerin

önünü tıkayan bir nolu sorun...

Bunun için diyorum ki:

Haydi barış ve demokrasi

yürüyüşüne, hep birlikte

ERDOĞAN'A HAYIR diyerek...

Çok iyi hatırlıyorum o günü.

15 Haziran 2017.

Demokrasi tarihimizde bir dönüm noktası,

diye yazmıştım.

CHP lideri Kılıçdaroğlu,

Ankara'da Güvenpark'a gelmiş,

tane tane konuşmaya başlamıştı:

Bir diktayla karşı karşıyayız.

Bıçak kemiğe dayandı!

Artık yeter diyoruz!

Adaletin olmadığı

bir ülkede yaşamak istemiyoruz.

Bütün dünya bilsin,

bir dikta yönetimiyle

karşı karşıyız.

Adalet! Adalet! Adalet!

Bu yürüyüşün bir siyasi

partiyle ilgisi yok.

Adalet ve demokrasi isteyen

herkes için bu yürüyüş.

Dikta istemiyoruz.

Darbeci görmek istemiyoruz.

20 Temmuz darbesini

yapanları istemiyoruz.

Hapishaneleri tıka basa dolu

bir ülkede barış olmaz, huzur olmaz.

Özgür bir ülkede yaşamak istiyoruz.

Bedel ödemek gerekiyorsa,

o bedeli önce biz ödeyeceğiz.

Hep beraber mücadele

edeceğiz demokrasi ve adalet için...

Ben de büyük bir heyacanla

koşa koşa katılmıştım

"adalet yürüyüşü"ne...

Bu yürüyüşten yükselen ruh,

iki yıl sonra 2019 yerel seçimlerinde

Erdoğan'ı başta İstanbul olmak üzere

büyük şehirlerden silip süpürmüştü.

Yine yapabiliriz.

Bunun için de

hep birlikte,

bütün muhalefet

bir araya gelerek,

el ele tutuşarak büyük bir

barış ve demokrasi yürüyüşü

başlatmanın zamanıdır.

Saray iktidarı hızla çürüyor,

büyük bir çöküş yaşıyor.

Şimdi çare eski defterleri

karıştırmak değil,

yeni defterler açmaktır.

Yeni yol haritaları çizmektir.

Farklılıkları hedefin önüne koymak değil,

farklılıklarımızla birlikte

yeniyi inşa etmeye koyulmaktır Türkiye'de.

Bunu yapabiliriz.

Öncelik birbirimizle uğraşmak değil,

önümüze bakmak,

bir numaralı sorun olan

Erdoğan'a hadi güle güle, demektir.

Bunun için gerekli diyalogları, uzlaşmaları

kuyumcu titizliğiyle örmektir.

Bunu yapabiliriz.

2019 yerel seçimlerinde Erdoğan

büyük belediyelerde,

İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, Adana'da

nasıl kapının önüne konulduysa,

bundan sonraki seçimlerde

bütün Türkiye kendisinden kurtulabilir.

Bu çok yakın bir ihtimaldir.

Evet, bunu yapabiilriz.

Hiç unutmayın,

sakın küçümsemeyin,

dudak bükmeyin,

yaşadığımız acılar

bizi siyaset olarak olgunlaştırmış durumda...

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun

geçen ay İzmir'de dediği gibi:



Asla umutsuzluğa kapılmayın,

yol yakındır.

Diktatörleri indireceğiz.

Huzur ve demokrasi gelmeden

asla yorulmayacağım.

Yorulmak bize haram.

Demokrasiyi mi, otoriter rejimi mi?

Hep beraber demokrasiyi getireceğiz.

Hiç umutsuzluğa kapılmayın.

Birlikte güzel Türkiye'yi

yeniden demokratik anlamda inşa edeceğiz.

Ampulü patlatacağız,

güneş yeniden doğacak

Haydi barış

ve demokrasinin

büyük yürüyüşüne,

hep birlikte

ERDOĞAN'A HAYIR

diyerek...