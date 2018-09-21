Hakkında 240 yıl hapis istenen Gültan Kışanak: Kötülük galip gelirse yaşam ölür!

Gültan Kışanak...

Yoksa unuttunuz mu?

İki yıldır hapiste.

240 yıla kadar hapis cezası isteniyor hakkında.

Tam 240 yıl...

Diyarbakır insanı oylarıyla onu Büyükşehir Belediye Eşbaşkanı seçmişti.

Birçok HDP'li belediye başkanı gibi Gültan Kışanak da görevinden alındı, bir başka deyişle, halkın iradesini hiçe sayan bir devlet darbesi ile devrildi, sonra da hapse atıldı.

İki dönem de milletvekilliği yapan Kışanak'ın hiç sesini duyuyor musun?

Çığlık atıyor demir parmaklık arkasından:

12 Eylül'deki gibi sesimi

duyuramama hali ile karşı

karşıyayım.

Çığlık atıyor:

Kötülüğün galip gelmesine izin

vermemeliyiz.

Duyuyor musunuz?

Yoksa dipsiz bir kuyuda yitip gidiyor mu Gültan Kışanak'ın çığlıkları?

Ama o dik duruyor, sesini duyurmaya çalışıyor:

Gerçek sorun, memleketin 12

Eylül darbe koşullarına,

atmosferine dönmüş olmasıdır.

Cezaevlerinin siyasi

tutuklularla dolu olmasıdır.

Hukuksuzluğun artık

kanıksanmasıdır.

Belli bir kesimin

‘şeytanlaştırılması’dır.

Ve insanların bu rezalet

karşısında sus pus olmalarıdır.

Siz de sus pus olanlardan mısınız?

Kışanak'ın çığlığı size ulaşmıyor mu?

Ne hazin.

Gültan Hanım'ı tanırım.

İyi insandır.

İyi siyasetçidir.

Hayatını Kürtlerin acılarıyla birlikte yaşamaya adamıştır.

Kürtleri kendi acılarıyla hiçbir zaman başbaşa bırakmamıştır.

Bu yüzden çok acı çekmiştir.

İşkencehanelerden geçmiştir.

Ama yılmamıştır.

Özgürlük ve hukuk mücadelesinde dik durmaya devam etmiştir.

Duyuyor musunuz, demir parmaklık arkasından ses veriyor:

Sessiz değilim ama sesimin

kamuoyuna ulaşmasını

engelleyen ‘sanal’ bir yargı

süreci ve ağır bir basın

özgürlüğü sorunu var.

Hukuksuzluğa isyan ediyor:

Israrlı talebime rağmen

mahkemeye götürülmedim.

Duruşmalara SEGBİS ile

katılmaya zorlandım.

SEGBİS’i kabul etmek sanal

yargılamaları kabul etmek

anlamına gelecekti.

Bu bilinçli bir tutumdu.

Bizi sessizliğe gömmek

istediler.

Basından yakınıyor:

Diyarbakır Büyükşehir

Belediyesi Eşbaşkanı'yım. İki

yıldır tutukluyum.

Basının arayıp sorduğu yok,

davayı takip ettiği yok.

Çok acı...

Gültan Kışanak'ın çığlığı dipsiz kuyularda yitip gitmesin, buna izin vermeyelim

Özgürlük, adalet istiyor:

Benim de, benim gibi

düşünenlerin de, siyasi

faaliyetleri nedeniyle

cezaevlerinde olan herkesin

de, değil bir gün bir dakika

bile özgürlüğünden yoksun

bırakılmaması gerektiğini

düşünüyorum.

Babasını anlatıyor:

Babam çok yaşlı, görüşe

gelemiyor. Ancak telefon ile

görüşebiliyorum. Birbirimizin

sesini duymak çok önemli. 12

Eylül darbe döneminde

Diyarbakır cezaevi gerçeğine

tanık olmanın bıraktığı bir

travma var onda, biliyorum

sesimi duymazsa iyi olduğuma

inanmayacak. Onun için

mutlaka babamla konuşmak

istiyorum.

Neleri özlediğini anlatıyor:

Burası o kadar tenha ki en çok

kalabalıkları özlüyorum.

Burada her gün aynı insanları

görüyorsun. Hücrendeki

arkadaşın, sayıma gelen üç beş

gardiyan ve o gün gelirse bir

avukat... Hepsi bu kadar.

İnsanları özlüyorum. Farklı

saçları, farklı giyimleri, farklı

ses tonları, farklı yürüyüşleri,

farklı yüz ifadeleri, farklı ruh

halleri, farklı düşünceleri olan

neşeli, sinirli, üzgün, kahkaha

atan insanları özlüyorum.

Geleceğe dair umudunu koruyor:

Yaşanan her şeye rağmen

umudumu koruyorum. Umut en

zor koşullarda insana direnme

gücü veren bir enerjidir. Tüm

toplumun bu enerjiye sıkı

sıkıya sarılması, umudu

büyütmesi, geleceğimizi

kurtarma gücü verir bize.

Kötülük galip geldiğinde yaşam

ölür. Buna izin vermemeliyiz.

Siz de sus pus olanlardan mısınız? Kışanak'ın çığlığı size ulaşmıyor mu?

Kendine iyi bak Gültan Hanım.

Umudunu yaşat.

Umutsuz yaşanmaz.

Hayatta iyi günler de yakalanacak.

Siyah taştan görkemli Diyarbakır surlarına doğru kat kat yükselen Hevsel Bahçeleri'nde, geçmişte olduğu gibi yine oturup hasret gidermeye, güzel bir geleceğin hayallerini kurmaya devam edeceğiz.

Kendine iyi bak Gültan Hanım, bu arada üç yaşındaki Asmin'i de benim için öp...