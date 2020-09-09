Haber yapmak suç değildir! Gazetecilik suç değildir! Bu davalar özgürlüğe darbedir!

Haberi okuyorum:

Libya’da hayatını kaybeden

MİT mensubunun

cenaze törenine

ilişkin haber yaptıkları için

tutuklu bulunan...

Oda TV Genel Yayın Yönetmeni

Barış Pehlivan...

Oda TV muhabiri Hülya Kılınç...

Yeniçağ yazarı Murat Ağırel...

Ve ilk duruşmada tahliye edilen

Oda TV Haber Müdürü

Barış Terkoğlu...

Yeni Yaşam gazetesi yöneticileri

Ferhat Çelik ve Aydın Keser...

Bugün ikinci kez

hâkim karşısına çıktılar.

Mütalaasını açıklayan savcı,

sanıklar hakkında

19 yıla kadar hapis

cezası istedi.

Bir habere 19 yıl hapis...

Haber yazmak suç olur mu?

Gazetecilik suç olur mu?

İçimden lanet okumak geliyor.

Yuh olsun diyorum kendi kendime.

51 yıldır gazeteciyim.

Gazeteci milleti hâlâ mahkeme

koridorlarından kurtulamadı

bu memlekette...

Ne kadar hazin.

Haber yapıyorsun!

Doğru hapse...

Yazı yazıyorsun!

Doğru hapse...

Konuşuyorsun!

Doğru hapse...

Barış Terkoğlu'nun sesi yükseliyor:

Biz bu adliyenin önünde kaçıncı kez toplandığımızı bilmiyoruz.

Kaçıncı kez adalet çığlığı attığımızı hatırlamıyoruz.

Kaçıncı kez yasalar aracı kılınarak rehin alınmış

gazetecilerin fotoğrafını taşıdığımızı sayamıyoruz.

Dahası var.

Neyle suçlandığını bilmeden,

avukatı bile gelmeden, tam üç aydır

tutuklu yargılanabiliyor bir gazeteci,

hapis yatabiliyor bir meslektaşım:

Müyesser Yıldız.

Haberi okuyorum:

Odatv Ankara Haber Müdürü

Müyesser Yıldız,

tutukluğunun üçüncü ayında

yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkeme, avukatının duruşmaya

katılmasını bile beklemeden

Yıldız'ın tutukluluğunun

devamına karar verdi.

Ve işte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Başkanı

böyle bir memlekete gelebiliyor.

Böyle bir memlekette kuvvetler ayrılığını,

yargı bağımsızlığını, hukukun üstünlüğünü

hiçe saymış bir Tek Adamı Saray'ında ziyaret edebiliyor,

bunu içine sindirebiliyor.

Yetmiyor.

Bir de İstanbul Hukuk Fakültesi'nden

fahri hukuk doktorası alıyor.

Mehmet Altan'ı okuyorum:

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM)

Başkanı Sayın Robert Spano’ya açık mektubumdur.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne Türkiye’den

yapılmış altmış bini aşkın bireysel başvuru var.

Türkiye hak ihlalleri konusunda

Rusya’dan sonra ikinci sırada yer alıyor.

Malûmunuz olduğu üzere,

anayasal hakları yok sayılmış

Türkiye Cumhuriyeti

vatandaşlarından biriyim.

Malûmunuz üzere diyorum,

çünkü başvuru dosyamı

sizin daha önceki başkanı olduğunuz

2. Daire değerlendirdi.

AİHM’in sizin başkanlığınızdaki

2. Dairesi, 20 Mart 2018 tarihinde

evrensel hukuk açısından “emsal karar”

özelliğini taşıyan gerekçeler ile

kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkım ile

ifade özgürlüğü hakkımın

ihlal edildiğine karar verdi.

Türkiye’yi mahkûm etti.

Beni sarsan, İstanbul Üniversitesi’nden

fahri doktora alacağınızı öğrenmem oldu.

İstanbul Üniversitesi darbeci Kenan Evren’e de

“hukuk fahrî doktorası’”vermişti.

Sayın Başkan,

Ben, “fahrî hukuk doktorası”

alacağınız İstanbul Üniversitesi’nde

kesintisiz otuz yıl hocalık yaptım.

27 yıl önce de profesör oldum.

Anayasa'nın üç maddesinin

ihlali sonucu tutuklandıktan

bir ay sonra, cezaevindeki hücremde,

29 Ekim 2016 tarihinde

KHK ile üniversiteden ihraç

edildiğimi televizyonda duydum.

Beni ve pek çok akademisyeni ihraç edenler ile

size fahrî doktora verecek olanlar aynı kişiler.

Bu davalar hâlen devam ediyor

ve pek muhtemeldir ki,

sizin başkanı olduğunuz

AİHM önüne de gelecektir.

Ancak siz o süreçte İstanbul Üniversitesi’nden

fahrî doktora diploması almış

bir Yargıç olacaksınız.

Yüzlerce öğretim görevlisini

haksız bir şekilde okuldan atarak

işsizliğe ve yoksulluğa mahkûm eden

bir üniversitenin fahrî üyesi olmak

bilmiyorum ne kadar övünç verici.

Son olarak Can Dündar'ın o hüzünlü sesi kulağıma çalınıyor:

Avrupa İnsan Hakları

Mahkemesi'nin

çiğnenen onuru...

Başka ne yazayım ki?..

DİPNOT:

Akşam saatlerinde mahkeme heyeti, gazetecilerin 'Devletin Güvenliğine ve Siyasal Yaralarına İlişkin Bilgileri Açıklamak' suçundan beraatlerine karar verdi. Mahkeme ayrıca, 'istihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek' suçundan gazeteciler Barış Pehlivan ve Hülya Kılınç'ın 3 yıl 9 ay, Murat Ağırel, Ferhat Çelik ve Aydın Keser'in 4 yıl 8 ay 7 gün hapis cezasına hükmetti. Mahkeme kararında, tutuklu kaldıkları süreyi göz önünde bulundurarak tutuklu tüm gazetecilerin tahliyesine hükmederken, Pehlivan, Kılınç ve Ağırel'in yurt dışına çıkışlarını yasakladı.