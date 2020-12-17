Gazeteci milleti ve idam sehpası...

İran'da bir gazeteci...

Adı, Ruhollah Zam.

Reformcu bir din adamının oğlu.

Rejim muhalifiydi.

Tahran'daki Mollaları eleştiriyordu.

1,5 milyon takipçisi olan bir haber kanalı

ve internet sitesi vardı.

Rejim karşıtı eylemleri haberleştiriyordu.

İran'da enflasyon ve gıda fiyatları

2017 ve 2018'de patlamıştı.

Gazetecinin haberleri, protestoların

kitleselleşmesine yol açtı İran'da.

Siyasi mülteciydi.

Bir ara tutuklandığı İran'dan kaçmıştı.

2011'den beri karısı ve

iki çocuğuyla Fransa'da yaşıyordu.

Gazeteciliğini Paris'ten yapıyordu.

Ekim ayında ortadan kayboldu.

Irak'a gittiği söylendi.

İran gizli servislerinin bir operasyonuyla

Tahran'a kaçırıldığı anlaşıldı.

Yargılandı.

"Casusluk"la, "darbecilik"le suçlandı.

Ölüm cezasına çarptırıldı.

12 Aralık'ta idam edildi gazeteci...



Haberi okuyunca içim acıdı.

Gazetecinin idamı!

Fena oldum.

Haber yaptığı için, eleştirdiği için

idam sehpasına gönderilmesine

isyan ettim.

Elimden başka ne gelebilirdi ki.

Kendi memleketimi, hapisteki

meslektaşlarımı düşündüm.

Onlar da "casusluk"la, "darbecilik"le,

"vatan hainliği"yle suçlanmışlar

ve ömür boyu ağırlaştırılmış hapis cezası

talep edilmişti haklarında.

Onlardan da casus, darbeci, vatan haini

çıkarabilmişti savcılar, yargıçlar...

İdam cezası olsa, onlara da

darağacı yolu açılabilecek,

"gazeteci milleti"nden

darağacında sallandırılanlara

tanık olacaktık Türkiye'de...

Bu arada şöyle bir düşündüm.

Erdoğan'la Bahçeli'nin

arasıra hâlâ "idam cezası"nı

dillendirmeleri ürkütücü değilse nedir,

söyler misiniz?..



Ruhollah Zam'ın idamını lanetlerken,

Cemal Kaşıkçı aklıma düştü.

O da İslamcı bir rejimi eleştirmişti.

Suudi Krallığı'na karşı çıkmıştı.

Değişim istemişti memleketinde.

Suudi Arabistan'a eleştirel bakmıştı.

Din eğitiminin değiştirilmesi için yazmıştı.

Radikal İslam'la, bundan kaynaklanan

terörle yüzleşmenin şart olduğunu

savunmuştu. Bu yüzden sonu acı oldu.

Cemal Kaşıkçı 2 Ekim 2018 günü

İstanbul'daki Suudi Arabistan

Başkonsolosluğu'na girdi,

bir daha çıkmadı.

Öldürüldü, cesedi yok edildi.

Ülkesinde demokrasiyi, hukuku,

özgürlüğü savunduğu için,

ülkesindeki devlet ve

toplum düzenini eleştirdiği için,

Suudi devletine olan itirazını

yüksek sesle dile getirdiği ve

yazdığı için yok edildi Cemal Kaşıkçı...

Lanet olsun!

Hiç unutmayın.

Türkiye'de de birçok gazeteci

yok edildi, derin devlet marifetiyle

faili meçhul cinayetlere kurban gitti.

Faili meçhuller bugün ortalıkta yok ama

zindanlarımız gazeteci milletiyle dolu...

Faili meçhuller bugün ortalıkta yok

ama ajan, casus, terörist,

terör yardakçısı ilan edilen gazeteciler

sürgün diyarlarında, mahkeme kapılarında,

cezaevlerinde süründürülüyor.

"Gazeteci milleti"nin çilesi bitmiyor.

Ne yazık ki öyle.