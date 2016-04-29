Bu bir klişedir:

Onlar gazeteci değil, terörist!

Bu cılkı çıkmış klişeyi özellikle 1990’ların başından beri dinleriz.

Özellikle Kürt meslektaşlarım için kullanılır.

İfade özgürlüğünden hiç hazzetmeyen, basın özgürlüğü deyince tüyleri diken diken olan iktidar sahipleri, okumak ve duymak istemedikleri sesleri susturmak için bu klişeye sarılır:

Onlar gazeteci değil, terörist!

Ve etkilidir bu klişe.

Kürt meslektaşlarımın başına gelenler, özellikle ‘büyük medya’da pek öyle haber ve yorum konusu olmaz.

Kürt gazetecilerinin yaşadıklarına gözler kapanır, kulaklar tıkanır.

Bunun içindir ki, Özgür Gazeteciler Cemiyeti’nin 22 Nisan Kürt Gazeteciler Günü dolayısıyla hazırladıkları raporun bir özetini köşeme alıyorum.







Son 3 ayda:

Katledilen gazeteci 4...

Gözaltına alınan 70...

Tutuklanan 14...

İşkence ve kötü muamele 3...

Tehdit edilen 9...

Haber takibi engeli 12...

Baskıya uğrayan basın organları 2...

Saldırıya uğrayan 8...

Açılan soruşturma 136...

Kapatılan gazete 8...

Kapatılan haber sitesi 10...

Kapatılan radyo-tv 5...

Yayın yasağı 4...

İşten çıkartılan 7 gazeteci...

Raporun bazı detaylı bölümleri de aşağıda.

Son 3 ayda katledilen gazeteciler

17 Şubat 2016'da Ankara'da askeri servis araçlarının geçişi sırasında gerçekleştirilen bombalı saldırıda Tarım TV Muhabiri Gülşen Yıldız (32).

23 Şubat 2016’da Cizre’de, haber takibinde bulunan Azadiya Welat Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Rohat Aktaş.

23 Şubat 2016’da Cizre’de, haber takibi yapan Azadiya Welat Gazetesi çalışanı Ömer Baran.

12 Nisan 2016'da Gaziantep'te DAİŞ'in üstlendiği saldırıda Suriyeli gazeteci Muhammed Zahir El Şerkat.





Son 3 ayda gözaltına alınıp tutuklanan gazeteciler

5 Ocak 2016’da,Van’da polis tarafından eş zamanlı düzenlenen ev baskınlarında JINHA Van Muhabiri Rojda Oğuz gözaltına alındı. 8 Ocak 2016 tarihinde, örgüt üyesi olmak iddiasıyla tutuklandı. 28 Mart 2016’daki ilk duruşmada tahliye edildi.

5 Ocak 2016’da Silopi’de, polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında DİHA Silopi muhabiri Nedim Oruç gözaltına alındı ve örgüt propagandası yapmak iddiasıyla tutuklandı.

2 Şubat 2016’da Malatya’da, 14 öğrencinin tutuklandığı soruşturma dosyasında ismi yer aldığı için ifade vermek üzere Malatya Cumhuriyet Savcılığı'na giden DİHA Muhabiri Nuri Akman, ‘örgüt üyesi olmak’ iddiasıyla tutuklandı.

10 Şubat 2016’da Antep’te, DİHA Antep muhabiri Nazım Daştan evine gittiği sırada polislerce durdurularak, hakkında bir soruşturma olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı. Ertesi günü adliyeye sevk edilen Daştan, Facebook’ta paylaştığı haberler gerekçe gösterilerek örgüt propagandası yapmak iddiasıyla tutuklandı.

11 Şubat 2016’da Tatvan ilçesine bağlı köylerdeki ev baskınlarında Serkan Aydemir isimli yerel gazeteci gözaltına alındı, ‘örgüt üyesi olmak’ ve ‘örgüt propagandası yapmak’ iddiasıyla tutuklandı.

11 Şubat 2016’da Diyarbakır Merkez Sur ilçesinde ilan edilen sokağa çıkma yasağı sırasında Rosangela Miccoli ve Licia Fucina isimli İtalyan gazeteciler, polis arama noktasında uzun süre bekletildikten sonra darp edilerek gözaltına alındı.

11 Şubat 2016’de Antalya’da, polis tarafından düzenlenen ev baskınında DİHA muhabiri Feyyaz İmrak gözaltına alındı, 15 Şubat 2016’da örgüt üyeliği iddiasıyla tutuklandı.

14 Şubat 2016’da İstanbul Maltepe’de polis tarafından düzenlenen ev baskınında, Özgür Gündem ve Azadiya Welat gazeteleri dağıtımcısı Şahin Özyıldırım gözaltına alındı, tutuklandı.

19 Şubat 2016’da Diyarbakır Sur’da ilan edilen sokağa çıkma yasağı sırasında, ilçede mahsur kalan DİHA Muhabiri Mazlum Dolan gözaltına alındı. Dolan ve beraberindeki 5 yurttaş, örgüt üyeliği iddiasıyla tutuklandı.

24 Şubat 2016’da Diyarbakır’da, Yurtsever Gençlik Dergisi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Muhammed Yusuf Keskin, not defterinde bulunan yazı ve telefon numaraları suç delili sayılarak ve örgüt üyesi olmak iddiasıyla tutuklandı.

26 Şubat 2016’da Mardin Derik’te, AA Muhabiri Cebrail Parıltı gözaltına alındı, örgüt üyesi olduğu iddiasıyla tutuklandı.

9 Mart 2016’da Manisa’da, Azadiye Welat gazetesi dağıtımcısı Semih Elitaş, çalıştığı işyerine baskın düzenleyen polisler tarafından gözaltına alındı, örgüt propagandası yapmak ve örgüte kazanç sağlamak suçlamalarıyla tutuklandı.

11 Nisan 2016’da, Van'ın Erdemit ilçesine bağlı Kurubaş Mahallesi’nde haber takibi esnasında polisler tarafından gözaltına alınan DİHA stajyer muhabiri Ziya Ataman, ‘örgüt üyesi olmak’ iddiasıyla tutuklanarak Van M Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

14 Nisan 2016’da Nusaybin’de gözaltına alınan DİHA muhabirlerinden Meltem Oktay, "örgüt üyesi olmak" iddiasıyla tutuklandı.

15 Nisan 2016’da Sakarya'da TEM ekipleri tarafından yapılan ev baskınlarında DİHA muhabiri Muhammed Doğru gözaltına alınıp tutuklandı.





Son 3 ayda kapatılan ve engellenen basın organları

28 Ocak 2016’da, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yayın yapan Yüksekova Haber sitesine TİB tarafından ‘idari tedbir’ uygulandı ve yuksekovahaber.com adresine erişim engellendi.

26 Şubat 2016’da, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Dinç, TÜRK-SAT Genel Müdürlüğü’ne ‘örgüt propagandası yaptığı’ gerekçesiyle gönderdiği yazıda, İMC TV yayınlarının durdurulmasını istedi. TÜRK-SAT tarafından, İMC TV'nin uydu yayınına son verilerek ekranlar karartıldı.

4 Mart 2016’da, İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliği, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine Zaman Gazetesi'ne kayyım atanmasına karar verdi..

4 Mart 2016’da, Feza Gazetecilik Grubu’na ait Cihan Haber Ajansı’nın internet sitesi erişime kapatıldı.

11 Mart 2016’da RTÜK, Gün TV’nin 5 Ocak'ta yayınladığı ana haber bülteninde, "devletin bölünmez bütünlüğüne aykırı" ve "halkı kin ve düşmanlığa sevk edici" yayın yaptığı gerekçesiyle, 6112 sayılı yasanın 8'inci maddesinin 1'inci fıkrasında yer alan a ve b maddeleri uyarınca iki ayrı ceza kararı aldı.

17 Mart 2016’da, Özgür Gündem gazetesine ait ozgur-gundem.org haber sitesine erişim engeli getirildi.

14 Mart 2016’da, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Özgür Gündem gazetesinin 14 Mart 2016 tarihli sayısının sürmanşetinde bulunan “Newroz'un ayak sesleri” başlıklı haberi gerekçe göstererek, gazete hakkında örgüt propagandası iddiasıyla soruşturma başlattı. Soruşturmanın ardından 15 Mart 2016’da Özgür Gündem gazetesinin Sarı Basın Kartı sahibi çalışanlarının kartları, Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü tarafından iptal edildi.

9 Nisan 2016’da Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı, Yüksekova Haber internet sitesine dördüncü kez erişimi engelledi.

15 Nisan 2016’da DİHA, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı tarafından 35. kez erişime engellendi.

15 Nisan 2016’da, Rus haber ajansı Sputnik'in Türkçe yayın yapan tr.sputniknews.com adresi de dahil olmak üzere ajansın 31 dilde yayın yapan internet adreslerine, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı tarafından erişim engeli getirildi.

15 Nisan 2016’da Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı, Kürtçe yayın yapan

Azadiya Welat gazetesine 6 kez, Jin Haber Ajansı (JINHA) internet sitelerine 5 kez erişim engeli getirdi.

Raporunu özeti böyle.

Onlar gazeteci değil, terörist diyenler için birkaç gün önce yayınlanan bir başka rapor var, Türkiye’de ifade özgürlüğü üzerine.

Merkezi Washington’da bulunan Freedom House’un Dünyada Basın Özgürlüğü 2016 yılı raporuna göre Türkiye, 156. sırada....

Freedom House raporunda geçen yıl olduğu gibi özgür olmayan ülkeler kategorisinde bulunan Türkiye, Avrupa ülkeleri arasında da 42’inci, yani sonuncu sırada!

Ve bu raporlara henüz girmeyen son haber:

Cumhuriyet gazetesi yazarları Hikmet Çetinkaya ve Ceyda Karan, 12 çizeri 7 Ocak 2015'te Paris’te katledilen mizah dergisi Charlie Hebdo’nun, Hz. Muhammed tasviri olarak yorumlanan karikatürünü köşelerinde yayımladıkları gerekçesiyle 2'şer yıl hapis cezasına çarptırıldılar!

Saray’daki Sultan’ın “Bizdeki kadar özgür medya hiçbir ülkede yok”, Davutoğlu’nun “Basın özgürlüğü sonuna kadar kullanılıyor” dediği Türkiye’den haberler böyle...