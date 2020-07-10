Yaşlanıyorum galiba...

Belki galiba değil, yaşlandım bile...

Gözlerim çabuk doluyor.

Eskiden duygularımı pek belli etmezdim.

Artık öyle değil.

Bakışlarım, sesimdeki titreşimler o anki

hissiyatımı hemen ele veriyor.

Bugün de böyle oldu.

Öğle vakti Halk TV'de bin yıllık dostum

Ayşenur Arslan'ın programını izliyordum.

Hapisten yeni çıkmış Cumhuriyet köşe

yazarı ve Oda TV Haber Müdürü

Barış Terkoğlu'yla sohbet ediyordu.

Birlikte, halen hapiste olan OdaTV

Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan'la Ankara

Temsilcisi Müyesser Yıldız'a duygulu

dayanışma mesajları gönderiyorlardı.

İki buçuk yaşındaki Arya'nın zindanda,

tek kişilik hücrede yatan babasına seslendirdiği

doğum günü videosunu izlerken içim fena halde acıdı.

Sonra da, sevgili Ayşenur'un programı

kapatırken attığı eyy özgürlük çığlığı...

Ve arkasından, sevgili Zülfü Livaneli'nin

Paul Éluard’ın sözleriyle ey özgürlük

diye yükselen o her zamanki duygulu, içli, dokunaklı sesi...

İtiraf edeyim, birkaç damla gözyaşı

koptu gitti yanaklarımdan...

Sevgili Ayşenur'u aradım.

Kendisinden eyy özgürlük diye birkaç satır istedim,

hemen gönderdi:





EYY ÖZGÜRLÜK!

Meslektaşlarımız, belediye başkanları,

muhalif siyasiler “içerdeyse”, bizler

“dışarda” nasıl özgür olabiliriz?

Gencecik gazeteciler, sevgili

kardeşlerim haber verme/ifade

özgürlüğünden yoksunsa..

Hatta sırf bu nedenle özgürlüklerinden

mahrum kılınmışsa..

Bu ülke/bir ülke nasıl özgür olabilir?

Bu soruların yanıtlarını 2,5 yaşındaki

Arya’ya kim nasıl verebilir?

Arya’nın sesini, ancak tek kişilik

hücresinde, küçücük bir tv ekranından

duyabilen babası Barış Pehlivan’ın

yaşadıklarının bedeli nasıl ödenir?

Eyy özgürlük!

Eyy adalet!

Eyy hukuk!

Bu çığlıklar her geçen gün daha gür çıkıyor

ve çıkacak özgürlüklerin ayaklar altına alındığı

bu memlekette...

Yazın bir kenara:

Özgürlük ve adalete, hukuka çağrı yapan

bu çığlıklar dipsiz kuyularda yitip gitmeyecek.

Bu yaşadığımız zamanlarda

o kadar çok adaletsizlik yapıldı, yapılıyor ki...

O kadar çok vicdansızlık yapıldı, yapılıyor ki...

Akıl alır gibi değil.

Ama şunu iyi bilsin herkes:

Saray da hukukun üstünde değildir.

Tek adam da hukukun üstünde değildir.

Gün gelecek, onlara da, bir emirle

Halk TV'yi, TELE 1'i kapatanlara da,

"gazeteci milleti"ni hapse atanlara da hukuk adına,

adalet adına yargı önünde hesap sorulacak.

Kuşkunuz olmasın!

Sonunda kazanacak olan adalettir.

Hukuktur.

Özgürlüktür.

Sevgili Ayşenur;

Sen hiç merak etme kardeşim.

Eyy özgürlük çığlığın dipsiz bir kuyuda yitip gitmeyecek.