Evet, zulüm hukukudur, faşizmdir!

Çağlayan Adliyesi, salı günü.

Her zamanki eziyet.

Cumhuriyet davasını izlemek için itiş kakış, bağırış çağırış bekleşiyoruz duruşma salonunun kapısında.

Koridorda ara sıra şiddetli ağız dalaşı ve kapıya güm güm vurulan yumrukların sesi tırmalıyor kulakları...

9.30’daki duruşma, saat 11'i geçiyor hâlâ başlamış değil.

Dostlar, aşina yüzler.

Pek öyle konuştuğumuz yok.

Daha çok bakışıyoruz.

Gözler anlatıyor duygu ve düşünceleri.

Konuşup da ne söyleyeceğiz ki?

Hep aynı şeyler, can sıkıcı.

Biri, "Böyle bir yerden geçiyoruz işte!" diyor.

Bu memlekette bütün hayatımız böyle bir yerlerden geçerek geçmedi mi?..



Bu memlekette yaşamak gibi, yazmak da direnmektir

Ama salı sabahı yine de iyimser bir bekleyiş havası esiyor.

Geçen haftaki Büyükada davasından sonra salı sabahı da Özgür Gündem'den tahliye kararları çıktı.

Hiç beklenmiyordu.

441 gündür tutuklu olan İnan Kızılkaya'yla Kemal Sancılı'nın serbest bırakıldıklarına dair haber bizim koridorda bir an güleryüzlü beklentilere yol açıyor.

Oya Baydar'la, Gencay Gürsoy'la bakışıyoruz.

Yoksa hava değişiyor mu? Yüz hatları yumuşuyor, hatta yüzler gülüyor.

Murat Sabuncu'yla, Akın Atalay'la, Ahmet Şık'la, Emre İper'le el sıkışıyorum, jandarma ses etmiyor.

Ama duruşma pek öyle başlamıyor. Önümde oturan avukatın ilk tepkisi, "Dakka bir, gol bir!" oluyor.

Akşam vakti karar çıkıyor:

Tutukluluk hallerinin devamına...

Tweet atıyorum:

"Hukuk cinayeti devam ediyor!"

Başka ne yapabilirim ki?

Tweet atmaktan, yazı yazmaktan başka elimden ne gelir ki?

İçim kararıyor.

Yazıyı ertesi güne, çarşamba sabahına bırakıyorum.

Yazarsam, öfke kontrolsüz, çok sert bir yazı çıkacak çünkü...

Mail'lerimi okuyorum, biri HDP'den:

Adalet Bakanlığı'nın, HDP Eş

Genel Başkanı Selahattin

Demirtaş için Kayseri

Cumhuriyet Başsavcılığına "gizli”

ibareli bir yazı göndermesi ve bu

yazıda Demirtaş için “Silahlı

terör örgütüne üye olma

suçundan militan konumunda

olan tutuklu” ifadesini

kullanması, HDP'de sert

tepkilere yol açtı.

Filiz Kerestecioğlu:

"Kayseri mahkemesi, Selahattin

Demirtaş'ın duruşmaya

getirilmesini karara bağladığı

halde Adalet Bakanlığı nasıl

talimat verebilir, ilgili yazıları

bütün mahkemelere gönderir?

Bu Anayasa 138'e aykırıdır."

Meral Danış Beştaş:

"Anayasa'yı her an, her saniye çiğnediğinizin gayet iyi

farkındayız."

Mahmut Toğrul:

"Üç gün sonra eş genel

başkanlarımızın rehin

alınmasının üzerinden tam

bir yıl geçmiş olacak.

Eş Genel Başkanımız Sayın

Demirtaş, tutuklu olduğu

davadan hala yargı

önüne çıkmış değil.

Yargı talimatlı yargıya

dönüşmüş durumda.

11 bin HDP'li gözaltına alınıyor,

4 bini hala içeride..."



Sabah gözümü, Osman Kavala'nın tutuklandığına dair haberle açıyorum. T24'ün haberi şöyle başlıyor:

İki haftadır gözaltında olan

Osman Kavala, "Anayasayı ihlal"

ve "Türkiye Cumhuriyeti

hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlamasıyla tutuklandı.

İsyan ediyorum.

Cumhuriyet'in manşeti benim hissiyatıma da tercüman oluyor:

ZULÜM HUKUKU!

Ve Kılıçdaroğlu'nun şu çığlığı:

İŞTE FAŞİZM BUDUR!

Daha fazla ne yazayım ki?

Ama her şeye rağmen yazmaya devam etmek zorundayız.

Bu memlekette yaşamak gibi, yazmak da direnmektir. Zulme karşı, haksızlık ve hukuksuzluğa karşı, faşizme karşı direnmek!