Erdoğan'la işlerin düzeleceğini bekliyorsanız, daha çoook beklersiniz!

Erdoğan'la bu memleketin işlerinin düzeleceğini bekliyorsanız, evet, daha çoook beklersiniz.

Her taşın altında düşman arayan bir Erdoğan'la işler düzelmez.

Yedi düvele meydan okuyan bir Erdoğan'la işler düzelmez.

Amerika'sıyla, Avrupa'sıyla papaz olmuş bir Erdoğan'la işler düzelmez.

Batı'ya sırtını dönen Türkiye'nin Doğu'da da etkisini

kaybedeceğini anlamayan, anlayamayan bir Erdoğan'la işler düzelmez.

Hukuk ve özgürlükler düzenini askıya almış bir Erdoğan'la işler düzelmez.

Laikliği, kadın - erkek eşitliğini boş veren bir Erdoğan'la işler düzelmez.

Kendisi gibi düşünmeyen herkesi düşman gören bir Erdoğan'la işler düzelmez.

Söylem ve üslubu her geçen gün korkunç seviye kaybeden bir Erdoğan'la işler düzelmez.

Ekonominin mantığına aykırı bir yörüngeye sapan, ekonomide mali disiplin ve yapısal reformları boşlayan, yükselmekte olan enflasyona karşı düşük faizle mücadele edebileceğini sanan bir Erdoğan'la işler düzelmez.

17-25 Aralık'ın yolsuzluk ve rüşvet boyutunun üstünü örtmeye çalışan bir Erdoğan'la işler düzelmez.

Partisinin grup toplantılarını meydan mitingine, muhalefete küfür ortamına çeviren bir Erdoğan'la işler düzelmez.

Kendi evinin içini darmadağın, karmakarışık etmiş bir Erdoğan'la işler düzelmez.

Ekonomik ve siyasal istikrar da, barış da kapımızı çalmaz, çalamaz!

Evet öyle.

Bir kez daha vurguluyorum:

Erdoğan'la işler düzelmez.

Erdoğan Türkiye'yi gerdikçe geriyor.

Kutuplaştırıyor.

Cepheleştiriyor.

2019 seçimlerini Türkiye'yi çatıştırarak kazanacağını hesaplıyor.

Bu hesap yanlış hesap.

Bu hesap Türkiye'yi cehenneme çekiyor.

Bu hesap Türkiye'ye bir tuzaktır.

Bu tuzaktan kurtulmak için de öncelik Erdoğan'dan kurtulmaktır.

Başka çare yok.

Erdoğan, Türkiye'nin bir numaralı sorunudur çünkü...

Erdoğan sorununu demokratik yollardan çözmeden Türkiye'nin önü açılmaz.





​Erdoğan sorununu

demokratik yollardan

çözmeden Türkiye'nin önü açılmaz.

Bunun için yine not edin:

2019 seçimleri Türkiye'nin geleceği açısından yaşamsaldır.

Türkiye'nin önünde yerel seçimleriyle, milletvekili seçimleriyle, cumhurbaşkanlığı seçimleriyle son derece hayati bir dönem açılıyor.

Bu seçimlerde, bu ülkenin bir numaralı sorunu olan Erdoğan'a karşı bir demokrasi bloku oluşturmak gerekiyor.

Bu ülkede demokrasi, hukukun üstünlüğü, özgürlük ve insan hakları, istikrar ve barış isteyen herkesin, hangi görüşten, hangi inançtan, hangi renkten, hangi kökten olursa olsun, Erdoğan'a karşı bir demokrasi bloku için el birliği, demokratik güç birliği yapması lazım.

Başka çare kalmadı.

Son söz:

Erdoğan'la işlerin düzeleceğini bekliyorsanız, daha çoook beklersiniz!