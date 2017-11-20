Erdoğan'a kumpas, Erdoğan'a operasyon!

Kaç gündür yazamıyorum.

Yeni kitabımın son çalışmaları bütün zamanımı alıyor.

Pazar günü tam niyetlenmiştim, bu sefer de Başakşehir bize, Cimbom'a 5 çekti ve benim yazı yine yattı, moral bozukluğundan...

Oysa yazmak kolay.

Saray medyasıyla köşelerinin başlıklarına şöyle bir bakmak yetiyor, siyasi yorum için...

Bir başka deyişle:

Derin tahlil gerektirmiyor Türkiye siyasetinin hâlleri.

Bugünlerde Saray medyasının manşetlerinde, köşelerinde en çok geçen iki sözcük var:

Kumpas, operasyon!

Deniyor ki:

Erdoğan'ı devirmek için kumpaslar kuruluyor, operasyonlar çekiliyor.

Başta Amerikasıyla Avrupası yedi düvel Erdoğan'a karşı el birliği yapmış durumdalar.

15 Temmuz'da Erdoğan'ı yıkamadılar, şimdi operasyon çekerek altını oymak istiyorlar.

Ne desen hep aynı tepki.

Enflasyon başını kaldırdı.

Kumpas!

İşsizlik büyüyor.

Kumpas!

Yatırım ortamı bozuluyor.

Kumpas!

OHAL düzeni yabancı yatırımcıyı ürkütüyor.

Kumpas!

Enflasyonla mücadelenin yolu, faizi düşürmekten değil, yükseltmekten geçer.

Kumpas!

Ekonominin dengeleri bıçak sırtında.

Kumpas!

Ekonominin temellerinden çatırtı sesleri kulağa çalınıyor.

Kumpas!



İnşaat sektöründeki balon büyüyor, kimilerine göre patlama olabilir.

Kumpas, operasyon.

İflaslar başladı, çoğalabilir.

Kumpas!

Reza Zarrab itirafçı olmuş, dava 27 Kasım'da.

Erdoğan'a operasyon çekiliyor.

Zarrab'ın bakanlara dağıttığı zarflar da Erdoğan'a operasyon mıydı?

Operasyon!

Ya dört bakanın Yüce Divan'dan kurtarılması, 17-25 Aralık'ın yolsuzluk ve rüşvet dosyaları?..

Kumpas, operasyon!

Yani, yatak odalarından, ayakkabı kutularından ortalığa saçılan dolarlar da kumpas, öyle mi?

Evet kumpas, operasyon!

Peki ya hapiste yatan gazeteciler, sivil toplum temsilcileri, akademisyenler, milletvekilleri?..

Onlar da Erdoğan'a karşı kumpasın parçaları...

İfade özgürlüğü çiğnenmiyor mu?

Bu kadar gazeteci bağımsız ve özgür medya yerle bir edildiği için demir parmaklık arkasına atılmadı mı?

Hayır, onlar Türkiye'nin üzerinde oynanan oyunların, kumpasların bir parçası; bak Tayyip Erdoğan pazar günü ne dedi:

Gazete köşelerini tutmuş,

TV ekranlarına

ipotek koymuş,

kültür ve sanat dünyasını

esir almış bir avuç

millet düşmanın

ülkemizin ortak değerlerini

sömürmesine sessiz

kalmayacağız!

Kendinizi hiç aldatmayın.

Türkiye,

Erdoğan'la birlikte her geçen gün kötüye gidiyor.

Seçim araştırmaları Erdoğan açısından iyi gitmiyor.

Kumpas, operasyon!

Emir demiri keser zihniyetiyle görevden alınan AKP'li büyükşehir belediye başkanları ve bunların parti tabanında yarattığı rahatsızlıklar...

Kumpas!

Türkiye'nin dış politikada daraldıkça daralan manevra alanı, etkisizleşmesi...

Kumpas!

Eğitimde kafalar iyice karıştı, özellikle Erdoğan'ın talimatıyla kaldırılan TEOG konusunun yarattığı görüş ayrılıkları...

Kumpas!

Liste uzatılabilir ama gereksiz.

Uzun lafın kısası:

Tayyip Erdoğan'la birlikte işler çok iyi gittiği için Türkiye'ye karşı oyunlar oynanıyor, kumpaslar kuruluyor, operasyonlar çekiliyor.

Denilen bu.

Kendinizi hiç aldatmayın.

Türkiye, Erdoğan'la birlikte her geçen gün kötüye gidiyor.

2019 seçimleri yaşamsal.

Bir demokrasi bloku oluşturmaktan başka çare yok, çünkü Erdoğan bu memlekette bir numaralı sorun...