Erdoğan'ın 2023'te Atatürk'ten, Cumhuriyet'ten intikam almasına izin vermeyeceğiz!

T24'ün haberini okuyorum:

Adli Yıl, Diyanet İşleri Başkanı'nın

yaptığı duayla açıldı.

Yargıtay Başkanı da

üstünde cübbesiyle duaya katıldı.

Fotoğrafa bakıyorum,

Yargıtay Başkanı, Cumhurbaşkanı,

Diyanet İşleri Başkanı yan yana...

Sözcü'nün haber başlıkların okuyorum:

Atatürk'ü anmayan Diyanet

protokolde hızla yükseliyor.

Cumhurbaşkanlığı sisteminde

Diyanet, 28 sıra yükseldi,

Genelkurmay'ın önüne geçti.

İçim fena oluyor.

Murat Belge'nin

T24'deki yazısını okuyorum.

Sevgili Murat'ın satırları iyi geliyor

Maç kazanan bir voleybol takımının

zaferini kutlamak için

“İzmir’in dağlarında” diye

marş söyleyeceği aklınıza gelir miydi?

Ama söylüyorlar.

Haksız da değiller hiç,

çünkü oynadıkları sporda

varmış oldukları noktanın

son analizde Mustafa Kemal’in bu toplumu

bu yöne yöneltmesinin sonucunda

gerçekleştiğini biliyorlar.

Devam ediyor Murat Belge:

Ben “Atatürkçü” değilim- Marksist’im.

Böyle bir kavgada,

doğal olarak “Atatürkçü”

dediğimiz kesime daha yakınım,

çünkü benim Türkiye’nin “Batılılaşma”

kararıyla bir kavgam yok.

Tayyip Erdoğan ve onun sözcüsü

olduğu kesim Batı’dan nefret ediyor.

Onların Atatürk’le kavgası

bu kararı vermesi ve toplumu

Batı’ya açmasına dayanıyor.

Evet, Erdoğan Batı'dan nefret ediyor,

nefret ettiği için de Atatürk'ü sevmiyor.

Sevmediği için de 1923'ten intikam

almak istiyor. Bunun için de 2023'e,

"Cumhuriyet'in 100. yılı"na hazırlanıyor,

en büyük benim demek için...

Murat Belge haklı.



Erdoğan, Atatürk’ü sevmiyor.

Laik cumhuriyeti sevmiyor.

Kadın-erkek eşitliğini sevmiyor.

Hukukun üstünlüğünü sevmiyor.

Demokrasiyi sevmiyor.

Ya da demokrasiyi

Batı’dan gelen küfür düzeni sayıyor.

Peki, ne istiyor Erdoğan?

1923’ü tersine çeviren...

İslami çizgileri tümüyle ağır basan...

Seçim sandığından çıkan...

Ama demokrasiyle ilgisiz bir rejimin tepesine,

seçim sandığından çıkıp

başkan baba olarak kurulmak istiyor Erdoğan.



Geçen yıl 11 Temmuz günü,

Ayasofya için cami kararını uygulamaya sokan

Erdoğan için bu köşede şu satırları yazmıştım:



Atatürk'ü sevmeyen...

Laikliğe karşı olan...

Kadın-erkek eşitliği deyince

tüyleri diken diken olan...

Batı'ya sırtı dönük olan...

Yüzü Doğu'ya dönük olan...

Demokrasi deyince irkilen...

Demokrasiyi Batı'dan gelen küfür düzeni sayan...

Hukukun üstünlüğü deyince fena olan...

Yargı bağımsızlığı deyince fena olan...

Bağımsız ve tarafsız yargı deyince fena olan...

Demokrasiyi demokrasi yapan

"güçler ayrılığı"na sırt çevirmiş olan...

İslami çizgili bir rejimden yana olan...

Demokrasiyi demokrasi yapan güçler ayrılığını değil,

bütün güçleri, bütün iktidar dizginlerini "tek adam"da

toplamak için kaç yıldır sistemli bir biçimde çalışan...

"Bağımsız ve özgür medya"dan zerre kadar hoşlanmayan...

Özgürlük sözcüğünü duymak istemeyen...

Sadece kendi sesini duymak isteyen...

Farklı sesler duymak istemeyen...

Eleştirel sesleri bastırmaktan yana olan...

Hatta muhalif sesleri boğmak isteyen...

1923'ten intikam almak isteyen...

Laik Cumhuriyet'i tersine çevirmek isteyen...

Cumhuriyet'in laik olanına da karşı olan...

Cumhuriyet'in demokratik olanına da karşı olan...

Türkiye'de adım adım İslami Cumhuriyet kurmak isteyen....

Uzun lafın kısası:

Türkiye'de Saray düzeni kurmak isteyen

Tayyip Erdoğan'ın Atatürk döneminin en doğru,

en isabetli ve en medeni adımlarından birini iptal etmesi,

yani Ayasofya'yı cami yapması hiç şaşırtıcı değildir,

ondan beklenen bir davranıştır ve de eşyanın tabiatına uygundur.

Orhan Pamuk'un haklı deyişiyle:



Ayasofya’yı yeniden camiye çevirmek,

dünyanın geri kalanına artık seküler

değiliz demektir.

Ama yazın bir kenara:

Erdoğan'ın 2023'de Atatürk'ten,

Cumhuriyet'ten intikam almasına

izin vermeyeceğiz,

Cumhuriyet'i demokrasi ile

taçlandıracağız,

bir demokrasi itifakıyla

seçim sandığında

Erdoğan'a hadi güle güle

diyeceğiz.