Erdoğan'ı kapının önüne koymak için İLK ADIM...

Demokrasi diyorsak...

Hukukun üstünlüğü diyorsak...

Özgürlük diyorsak...

İnsan hakları diyorsak...

Eşitlik diyorsak...

Dayanışma diyorsak...

Önce Erdoğan gitmelidir.

Önce Erdoğan ve avanesi,

bu memleketin başından

halkın oylarıyla gitmelidir.

Çünkü bir numaralı sorun Erdoğan'dır.

Bir numaralı sorun çözülmedikçe,

Türkiye'nin önü açılmaz.

İstikrar kapısı aralanmaz.

Siyasette, ekonomide istikrar diyorsak,

Türkiye'nin önce Erdoğan'dan

kurtulması şarttır.

İstikrarın yolu, Erdoğan'ı oylarımızla

kapının önüne koymaktan,

ona hadi güle güle

demekten geçmektedir.

Türkiye'nin her alanda kutuplaşma

ve cepheleşmeden sıyrılması,

yani normalleşmesi için önce

"Saray iktidarı"ndan

kurtulması gerekiyor.

İstikrar ancak böyle çalar kapımızı.

Menfaat odakları

ancak böyle dağıtılmaya

başlanır. Çıkar çeteleri

ancak böyle etkisiz kılınır.

Yoksa bu güzel ülkenin

bir dipsiz kuyudaki,

bir cehennem çukurundaki

zavallı savruluşları bitmez.

Memleketi yiyip bitirmekte olan

"Kısır döngü"den çıkamayız.

Erdoğan'a hayır diyorsak...

Saray'a hayır diyorsak...

Demokrasi, hukuk, özgürlük istiyorsak...

O zaman önümüzdeki en acil görev

"demokrasi için ittifak"tır.

Seçim öncesi bir

"demokrasi koalisyonu"nu kurmaktır.

İLK ADIM işte budur.



