Dünya nefesini tuttu bekliyor: Biden mı Trump mı?..

New York'taydım Donald Trump

dört yıl önce 8 Kasım 2016'da

Başkan seçildiğinde.

Seçim gecesini Manhattan'da,

Upper East Side'daki bir terasta

eğlenceyle birlikte yaşamıştık.

Cüneyt Özdemir'le masalarımız

yan yanaydı.

Cüneyt, Youtube'dan yayın yapıyor,

ara sıra da CNN Türk'e bağlanıyordu.

Ben de bilgisayarımın başında

T24 için yazımın notlarını alıyordum.

Heyecanlı bir hava esmiyordu.

Çünkü, Hillary Clinton'ın tarih yazacağı

ve ABD'nin ilk Kadın Başkanı

olarak sandıktan çıkacağı konusunda

kimselerin kuşkusu yoktu.

Bu yüzden Hillary'nin

kutlama partisine tam

5 bin gazeteci akredite olmuştu.

Ama ilerleyen saatlerde

büyük bir şok yaşanmaya başladı.

Seçim araştırmaları fos çıkmıştı.

Bilgisayarımı açtım ve

T24'e 9 Kasım 2016 tarihli yazımı,

önce başlığını koyarak

yazmaya koyuldum,

tam bir hayal kırıklığıyla...

Hem Amerika hem dünya için

korkunç bir başkan!

Başkan Trump'la dünya

artık çok daha tehlikeli...

NEW YORK

Televizyonda penisinin boyunu konuşan...

Kadın düşmanı...

Kadına bok gibi muamele edeceksin diyebilen...

Irkçı...

Siyahlara tembel damgası vuran...

Meksikalıları ırz düşmanı ilan eden...

Göçmen düşmanı...

Müslümanları İslamcı terörist sayan...

Entelektüel deyince tüyleri

diken diken olan...

Sınıf nefreti körükleyen...

Ticaret duvarlarının

yükseltilmesini savunan...

Amerika’nın dünyadan elini

ayağını çekip kendi evine

kapanmasını isteyen...

Milliyetçilikle oynayan...

Demokrasinin dayandığı

değerler sisteminin altını oyan...

Cahil...

Adı Donald Trump olan

böyle bir adamı, Amerika

kendisine 45. Başkan

seçmiş bulunuyor.

Akıl alır gibi değil.

Trump kâbusu gerçek oldu.

Yalnız Amerika için değil,

bütün dünya için bir kabus...

Peki, bu kâbus nasıl gerçek oldu?

Büyüyen işsizlik...

Derinleşen sosyal adaletsizlik...

Gelir eşitsizliği...

Yoksullaşma...

Demokrasiye ve kurumlarına

dönük güvensizlik...

Dünyanın karmakarışık halleri...

Ortadoğu’da savaş...

Terör ve şiddet...

Amerika ve Avrupa’da

liderlik boşluğu...

Kitlelerin aş ve iş sorunlarına,

güvenlik meselelerine,

geleceğe dair umutlarına dönük

inandırıcı çözüm projeleri

geliştiremeyen çapsız liderler

ve kısır siyasal partiler...

Bütün bunlar, hem Amerika’da

hem Avrupa’da milliyetçi, popülist,

yabancı düşmanı, ırkçı "Trump kafası"nı

yükselişe geçirdi.

Amerika’da Trump kâbusu

yaşanmaya başladı.

Ama bu kâbusun son güne

kadar gerçek olacağını

bekleyenler azınlıktaydı.

Genel beklenti ve seçim araştırmaları

Hillary Clinton’ın üstelik tarih yazarak

ABD’nin ilk kadın başkan olacağı yolundaydı.

Seçim akşamı da böyle başladı.

Clinton önde gidiyordu.

Hatta bir ara şöyle bir ses çalındı kulağıma:

Kadının intikamı!

Başımı kaldırdım,

bunu söyleyen genç bir kadındı.

Jeton hemen düşmedi.

"Öyle değil mi?" diye gülerek

devam etti:

Kocasının kendisini aldattığı

mekâna kaç yıl sonra

Başkan olarak dönüyor,

üstelik tarih yazarak...

Hillary Clinton’a bağlanan umutlar,

birkaç saat içinde,

yerini büyük bir

hayal kırıklığına bıraktı.

Donald Trump, yazın bir kenara,

hem Amerika hem dünya için

çok tehlikeli,

hatta korkunç bir başkan.

Dünya, Başkan Trump’la birlikte

daha tehlikeli,

yaşanması çok daha güç

bir dünya haline gelecek.

Başkan Trump’la birlikte

Amerikan demokrasisi de,

Avrupa demokrasileri de

sarsılacak. Avrupa’daki popülist,

milliyetçi gelişmeler,

Trump etkisi ile barış ve demokrasiyi

daha beter tehdit eder hâle gelecek.

Britanya’da Brexit’le, Almanya’da sağcı

Alternatif Almanya Partisi ile,

Fransa’da Marine Le Pen’in aşırı

sağcı Milli Cephesi’yle,

Avusturya’daki, Polonya

ve Macaristan’daki sağcı,

otoriter gelişmelerle

zaten kabarmakta olan milliyetçi,

popülist akımlar,

Başkan Trump’ın "yeni Amerikası"yla

demokrasiyi çok daha fazla geriletme

imkânını bulacak.

Dünyada Putin’ler, Erdoğan’lar,

kim bilir belki de,

Başkan Trump’la aynı dalga uzunluğunda

buluşmanın mutluluğunu

bile tadacaklardır.

Bilemiyorum. Almanya’nın eski

dışişleri bakanlarından

Joschka Fischer bu yakınlardaki

bir yazısında (Project- Syndicate'de)

"milliyetçilik virüsü"ne işaret etmişti:

"Fransa Cumhurbaşkanı Mitterrand,

1995’te Avrupa Parlamentosu’ndaki

veda konuşmasında,

'milliyetçilik savaş demektir'

demiş ve Avrupa’nın milliyetçilikten

sakınmasını istemişti.

Bütün siyasal kariyeri milliyetçilik

ve savaşlarla geçmiş olan Mitterrand,

yirminci yüzyılın ilk yarısındaki

iki dünya savaşı, holokost

ve diktatörlükler aklında olduğu içindir ki,

milliyetçilikten uzak

durulmasını istiyordu.

Milliyetçiliğin Avrupa’da

demokrasinin, güvenliğin

ve barışın düşmanı

olduğunun altını

kalın olarak çiziyordu."

Desen: Selçuk Demirel

Uzun lafın kısası:

Başkan Trump,

eski hortlakların,

milliyetçilik hastalığının

dünya sahnesinde

bugünkünden çok daha

beter biçimde boy göstermelerine

yol açabilir. Milliyetçilik virüsü

için çok daha uygun

bir zemin oluşturabilir

Başkan Trump’ın varlığı...

Yazın bir kenara:

Başkan Trump’la birlikte

dünya yaşanması çok daha

tehlikeli bir dünya haline geliyor.

Amerika’nın bu seçimi

gerçekten akıl alır gibi değil.