Dövüşeceğiz, insanlara kötülük yapılmasına izin vermeyeceğiz!

Yine bir kez değil.

İki kez değil.

Tam üç kez.

Ne mi?

Ömür boyu hapis cezası.

Eski deyişle:

Ağırlaştırılmış müebbet...

Birkaç gün önce Şahin Alpay'lar için istendi.

Şimdi de Nazlı Ilıcak'lar, Ahmet'ler, Mehmet'ler için talep edildi.

Neden mi?

'Darbecilik'ten...

'Terör örgütü'yle oynaşmaktan...

Darbe çağrışımı yapan subliminal mesajlar vermekten...

Akıl alır gibi değil.

Hâlâ hukuktan mı söz edeceğiz?

Hâlâ özgürlük mü diyeceğiz?

Hâlâ yargı bağımsızlığından mı dem vuracağız?

Gülünç olmayın.

Hukuk da, özgürlük de çoktan miadını doldurdu bu memlekette.

Bağımsız yargı uçtu gitti.

Artık herkesin gözü Saray'da...

Yargının, yasamanın, medyanın, akademiyanın, neredeyse ülkedeki tüm güç odaklarının ipleri Saray'da toplanmış durumda.

Güç odakları önce Erdoğan'ın ağzına bakıyor.

Ayrıca, bu memlekette bir Nazlı Ilıcak, bir Ahmet Altan, bir Şahin Alpay, bir Mehmet Altan ve daha niceleri 'darbecilik'le, 'teröristlik'le suçlanabiliyorsa, artık sözün bittiği yerdeyiz demektir.

Hâlâ yargı bağımsızlığından mı dem vuracağız? Gülünç olmayın

Ama unutmayın!

Yarın sandıktan bir de evet çıkarsa, bütün bunların üstüne tüy dikilecektir.

Erdoğan darbesi derinleşme yolunda ilerleyecek, Türkiye'nin önünde bilinmezlerle dolu bir kaos dönemi açılacaktır.

Bu arada kayda geçireyim.

Nazlı'yı da, Ahmet'i de, Şahin'i de, Mehmet'i de çok özledim.

Sürgündekileri de...

Yalnız hapistekiler değil, sürgündeki dostlar da her geçen gün çoğalıyor çünkü...

Cengo İsveç'te...

Yavuz Fransa'da...

Cengiz Yunanistan'da...

Can Almanya'da...

Ergun Kanada'da...

Eyüp İngiltere'de...

Celal, Ragıp Belçika'da...

Adı şimdi aklıma gelmeyen daha niceleri...

Sohbetlerimizi arıyorum.

Kavgalarımızı özlüyorum.

Telefonlardaki durum değerlendirmeleri burnumda tütüyor.

O klasik "ne olacak bu memleketin hali"yle ilgili sıcak tartışmalar gözümün önünden gitmiyor.

Ama artık yoksunuz.

Kiminiz hapiste...

Kiminiz sürgünde...

Ayıp Allah için...

Tesbih taneleri gibi dağıldık gittik.

Dostlar, etrafım gitgide tenhalaşıyor.

Ve içim daralıyor.

Elimden ne gelebilir ki, oturup yazmaktan başka?..

Murat Belge'nin dediği gibi:

Yazacağız, nokta.

Yazıyorum da...

Eee?..

Yazıyorum da n'oluyor?..

En sevdiğim insanlar hakkında bir değil, iki değil, tam üç defa ömürboyu hapis isteniyor.

En sevdiğim insanlar, 'darbecilik'le, 'teröristlik'le, 'subliminal mesaj' vermekle suçlanıyor.

Yuh olsun!

Tahammül etmek gittikçe zorlaşıyor.

Tesbih taneleri gibi dağıldık gittik. Dostlar, etrafım gitgide tenhalaşıyor

Ahmet Altan'ın 2009'da Leibzig Özgürlük ve Medya'nın Geleceği Ödülü'nü alırken yaptığı konuşmadan bazı bölümleri köşeme alıyorum.

Kant, “Ben yıldızlara ve iyiliğe şaşarım” demiştir.

İyilik, gerçekten de şaşırtıcıdır. Doğanın canlılara yüklediği

bencilliğe ve vahşete aykırıdır

çünkü.

Tarih, mantıklı kötülüklerle,

mantıksız iyiliklerin dövüşüne

şahit olmuştur her zaman.

Bu savaş hâlâ sürüyor.

Kötülüklerin ve vahşetin büyük gücüne, iktidarına, parasına,

silahına karşı, vicdanın ve

iyiliğin kararlılığı, cesareti,

inatçılığı baş kaldırırken, bu

vicdan büyük düşmanlar

kazanıyor.

Bu ödül, o düşmanlara karşı

yalnız olmadığımızı,

yeryüzünün her tarafında

vicdan sahiplerinin birbirine

destek olduğunu, sesini

yükselttiğini, kuvvetli bir

dayanışma içine girdiğini

gösteriyor.

Biz burada, bütün

mantıksızlığımız ve bütün

vicdanımızla, dünyadaki

kötülüklere meydan okuyoruz.

Onlara, bu ödülü benden çok

daha fazla hak eden Milyus ve

Saviola gibi, “Biz

gerilemeyeceğiz, biz

dövüşeceğiz, biz insanlara

kötülükler yapılmasına izin

vermeyeceğiz” diyoruz.

Evet öyle sevgili Ahmet;

Demokrasi için dövüşmeye devam, gerilemek yok.

Bunun bir adımı da,pazar günü sandık başı yapıp HAYIR demekten geçiyor.