Diyarbakır'dan: Farkında bile değilsiniz, yaşattığınız acılarla bu ülkeyi bölüyorsunuz!

DİYARBAKIR

En sonda söylenecek olanı en başta

söylemek istiyorum.

Farkında bile değilsiniz.

Bu topraklara yaşattığınız acılarla

bu memleketi her geçen gün

bölüyorsunuz.

Evet, farkında bile değilsiniz.

Üstelik yıllardan beri değilsiniz.

Bölücü terörle mücadele derken,

öylesine düşman cepheler

yaratıyorsunuz ki, düşmanlığı

öylesine derinleştiriyorsunuz ki,

asıl bölücülüğü siz yapmış oluyorsunuz.

Tahir Elçi'nin cenaze töreninde

saatler boyu yaşadığım duygu fırtınasını

hiç unutmayacağım.

Tahir Elçi'nin kızı Nazenin'in

o keder dolu çığlığı

kulağımda hep çınlayacak:

Baba... Baba...

Babası toprağa verilirken,

annesinin kollarındaki

o çaresiz çırpınışını,

o acılı haykırışını

hiç unutmayacağım:

Baba... Baba...

Gitme lütfen baba,

bizi bırakma!



Yüreğim parçalanıyor.

Yaşamak için acı çekmek...

Demek ki öyle.

Bu topraklarda yaşamak için

ille de acı çekmek, oluk gibi

kan ve gözyaşı akıtmak gerekiyor.

Demek ki, başka türlü yaşamak

mümkün değil bu topraklarda.

Demek ki, trajediye bir türlü doymak

bilmiyor bu topraklar.

Demek ki, alın yazısı böyle yazılmış

bu topraklarda yaşayan insanların.

Eğer öyleyse ne kadar hazin.

Ama ben öyle olduğunu sanmıyorum.

Kan ve gözyaşı kader değil.

Bu kanlı kısır döngü, gün gelecek

bu topraklarda da kırılacak.

Sessizlik ve hıçkırık...

Sabah vakti erken Tahir Elçi'nin

Silvan yolu üstündeki

evine taziyeye gidiyoruz.

Ağır bir hava.

Herkes bir yerlere oturmuş,

koltuklara, minderlere,

halıların üstüne...

Yüzler fevkalade acılı.

Mutlak sessizliği arada bir

hıçkırık sesleri bozuyor.

Tahir Elçi'nin eşi Türkan Hanım'ın

karşısındaki bir sandalyeye ilişiyorum.

Hani derler ya, nutkum tutuluyor.

Söyleyecek söz bulamıyorum.

Bakışlarında acının en katmerlisi.

Ama ağlamıyor.

Yüzüne bakamıyorum.

Türkan Elçi öğretmen.

Aynı zamanda hukuk okuyor.

Kızı Nazenin 18 yaşında.

İstanbul'da Robert Kolej'i yeni bitirmiş,

bu yıl üniversiteye başlamış.

Arada bir "Baba... Baba..." diye inliyor.

Oğulları Arin 10 yaşında.

Gözleri şiş, kızarmış ağlamaktan.

Hüzünlü ama son derece metin duruyor.

Bir annesine, bir ablasına sarılarak

onlara güç vermek istiyor.

Başsağlığı dileyip, sarılıp çıkıyoruz evden.

"Mezarlık kapılarında büyüdük!"

İnsan Hakları Parkı.

Tam orta yerinde, İnsan Hakları Anıtı.

Gövdesine İnsan Hakları

Evrensel Bildirgesi kazılmış.

"Baba... Baba..." çığlığıyla

birlikte geliyor cenaze, gözlerim doluyor.

Türkan Hanım konuşuyor.

O başka diyarda kocasını

"faili meçhul kurbanları"nın karşılayacağını

ve ona "Biz seni buradan hep izledik"

diyerek Tahir Elçi'yi bağırlarına

basacaklarını söylüyor.

Kocasının faili meçhul cinayetleri,

yargısız infazları yıllar yılı

nasıl kovaladığını duygulu bir dille anlatıyor.

Türkan Hanım'ın konuşması,

İnsan Hakları Parkı'nda

bir duygu seli kabartıyor.

HDP Eş Genel Başkanı

Selahattin Demirtaş

konuşmasına şöyle başlıyor:

Topraklarımızda çok kan,

çok gözyaşı gördük.

Mezarlık kapılarında büyüdük.

Sözü Tahir Elçi'ye getiriyor:

Barış, özgürlük, kardeşlik

uğruna adanmış bir ömür...

Bize de böylesine bir yaşam,

böylesine onurlu bir ölüm

nasip etsin Allah...

Özgürlük ve barışı savunmak,

dimdik durmak kolay değildir

bu acılı Kürdistan topraklarında...

Bizi bu cinayetlerle korkutacaklarını,

yıldıracaklarını sanıyorlar

ama aldanıyorlar.

Özgürlük kervanı yürüyecek.



Cenaze, "şehit şehit şehit" haykırışları

arasında, Fatih Caddesi'nden

yola koyuluyor, Sağlık Ocağı

Caddesi'ne doğru.

Büyük bir kalabalık,

devamlı dalgalanma hâlinde...

Genci yaşlısı, sakallısı sakalsızı,

başı açığı örtülüsü, hep birlikte

sloganlar atarak,

zılgıt çekerek yürüyorlar.

Pencereler, balkonlar dolu.

Büyük, dikdörtgen bir bezin üzerine

Türkçe, Kürtçe "Yaşamak direnmektir!"

diye yazmışlar, onun arkasında

hızlı hızlı yürüyorlar.

Yüzlere bakıyorum.

Yüz çizgileri gergin...

Bakışlar öfkeli...

Fena halde tepki var

mimiklerde, jestlerde.

Herkes burnundan soluyor gibi...

Bu arada, kaldırımdan kalabalığın içine

giren bir adam sımsıcak pide dağıtıyor.

Gürsel Caddesi'nden

(ya da Cento Caddesi)

Yeniköy Mezarlığı'na varıyoruz.

Etraf ana - baba günü.

İki kere kayboluyorum kalabalığın içinde,

ikisinde de Osman Baydemir

sayesinde doğru yolu buluyorum.

Tahir Elçi toprağa verilirken,

yine o ses içimi parçalıyor:

"Baba... Baba..."

Annesinin kollarında çırpınıyor:

"Baba baba gitme, bırakma bizi lütfen!"

Çığlık yüreğimi kanatıyor.

Gözlerim doluyor.

Barış çığlığı...

Osman Baydemir'le

"taziye evi"ne uğruyoruz.

Büyükşehir Belediyesi'nin

büyük resepsiyon salonu

taziye mekânı yapılmış.

Tahir Elçi'den önce bir kez de

Mehmet Uzun için taziyeye

açılmıştı bu mekân...

Dualar eşliğinde taziyeye geliniyor.

Kısa konuşmalar yapılıyor.

Selahattin Demirtaş'ın konuşmasından

notlar alıyorum:

Özgürlük olacak, demokrasi olacak,

eşitlik olacak, ancak o zaman

gerçek barış kapımızı çalacak.

Kini büyütmeyelim,

düşmanlığı büyütmeyelim.

Savaş, silah, çatışma

insanlığın doğasına aykırıdır.

Özgürlük ve demokrasi

sevdamızdan vazgeçmeyiz.

Barış çığlığımızı yükseltmeliyiz.

* * *

Yukarıdaki yazımı

29 Kasım 2015'te Diyarbakır'dan,

Tahir Elçi'nin cenaze töreni

sonrasında yazmıştım.

Beş yıl geçmiş.

Sabah vakti ne yazayım diye düşündüm.

Beş yıl önceki yazımın özetini bir daha köşeme aldım.

Barış çığlıklarımız hiç dinmesin,

ama acılar da bizi tutsak almasın!

- Tahir Elçi, ölümünün beşinci yılında, eşi Türkan Elçi’nin yazıp bestelediği, Kardeş Türküler’in seslendirdiği ve Ümit Kıvanç’ın klibini hazırladığı Hewar isimli türküyle anılıyor.

İrfan Aktar’ın GazeteduvaR'daki Türkan Elçi röportajı.

